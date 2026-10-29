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藍指雲豹門神 綠高雄市長候選人賴瑞隆：獻金依法辦理

台灣新聞組／台北29日電
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民進黨高雄市長候選人賴瑞隆28日出席大寮社宅揭牌儀式。（取材自賴瑞隆臉書）
民進黨高雄市長候選人賴瑞隆28日出席大寮社宅揭牌儀式。（取材自賴瑞隆臉書）

AI摘要

文章摘要整理：

國民黨質疑賴瑞隆與雲豹能源關係密切、收受政治獻金並協助綠能布局；賴回應一切依法辦理，藍營則要求他對爭議公開說明。

國民黨立法院黨團昨天舉行記者會，指民進黨高雄市長候選人、立委賴瑞隆與雲豹能源集團關係密切，不僅在2020年立委選舉期間收受雲豹、永鑫集團相關人士合計300萬元（台幣，約9萬2598美元）政治獻金，還曾引進雲豹能源在立法院設置太陽能板，並多次舉辦綠能相關公聽會。

國民黨團質疑，賴瑞隆到底是高雄立委，還是雲豹「國會門神」？要求出面說明，並籲檢調主動調查。

賴瑞隆說，政治獻金都依法辦理，台灣是法治國家，有問題就依法處理。

國民黨高雄市長候選人柯志恩競辦批評，賴瑞隆質疑別人時，都義正嚴詞地要求別人「說清楚」，遇到自己爭議卻永遠「講不明白」。柯競辦也指出，賴瑞隆先前收受五互集團負責人陳秋白政治獻金，為何沒退還，都還沒說清楚，現在又被爆出收受雲豹集團從公司到高級主管「化整為零」的12筆、共300萬元政治獻金，這樣的捐款「手法」少見，要求賴瑞隆立即向高雄市民說明，不要再以「依法辦理」模糊帶過。

國民黨團書記長許宇甄指出，根據監察院紀錄，2020年賴瑞隆選立委時，收受雲豹跟永鑫集團相關人士共高達300萬元的政治獻金。早在2017年，賴瑞隆就引進雲豹能源，在立法院鎮江會館屋頂建置太陽能板。更離譜的是，2020年立法院爆出頂樓光電板竟然使用了中國大陸的華為「逆變器」，得標與施工的廠商就是雲豹旗下的京承能源，以及與雲豹密切合作的永鑫能源。

許宇甄批，賴瑞隆把財團帶進立法院，引發資安與國安疑慮，難道不需要給交代嗎？賴瑞隆在立法院主辦及合辦了超過廿場綠能公聽會、記者會，到底賴瑞隆是高雄選出的立委？還是雲豹金牌業務員？最關鍵的是，2022年賴瑞隆擔任經濟委員會召委時，不顧朝野保留意見，將「再生能源發展條例」修正草案送出協商，並推動「強制新建物全面裝設太陽能板」。這項修法大幅擴張光電業者商機，最後卻因爭議過大而踩煞車。

精華 FAQ

  • 國民黨團稱，賴瑞隆在2020年選立委時收受雲豹、永鑫相關人士共300萬元政治獻金，且曾引進雲豹在立法院設置太陽能板，並多次主辦綠能公聽會，質疑其與業者關係過於密切。

  • 賴瑞隆表示，政治獻金都是依法辦理，台灣是法治國家，若外界認為有問題，就應循法律程序處理。他未正面回應藍營對收受金額與合作關係的細節質疑。

  • 他們批評賴瑞隆面對他人爭議時要求說清楚，輪到自己卻講不明白，並提到五互集團政治獻金未退還、雲豹捐款疑似化整為零，以及修法擴大光電商機等問題，要求他向市民交代。

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