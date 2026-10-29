黑白集／曹興誠讚菩薩精神喻媽祖遶境 黑熊變白熊
本文以諷刺口吻描述沈伯洋在選戰中由強硬「黑熊」轉為溫和「白熊」，並批評綠營造神與洋流動員，同時對藍營表現提出嘲諷。
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本文以諷刺口吻描述沈伯洋在選戰中由強硬「黑熊」轉為溫和「白熊」，並批評綠營造神與洋流動員，同時對藍營表現提出嘲諷。
這次選舉最大的奇蹟，是一隻「黑熊」成功變成了「白熊」。原本戰鬥意志滿滿的沈伯洋，經「洋流」漂洗，改頭換面變成了機智「暖男」。至於「白熊」的暖色能維持多久，就要看他的功力了。
最近，沈伯洋身上的「黑熊」原色就躍躍欲試，幾度復出。蔡康永發表「沒支持過台獨」聲明後，沈伯洋立刻宣稱這時機點是「被決定的」，意指中共介選，要摧毀台灣人民的自主權。在此之前，他也呼籲國民黨共同譴責中共介選，並稱其父的貿易公司遭制裁，就是中共的精準介選。此時的沈伯洋，又露出他認知作戰的本性。
另一方面，綠營的造神行動也沒懈怠。他的黑熊學院「大金主」曹興誠發文，稱許沈伯洋參選保持慈悲、智慧的「菩薩精神」，並形容其洋流支持者就像「媽祖遶境的信徒」，才能產生如此巨大的能量。政治人物被比喻為「媽祖」，大概只有苦行反核的林義雄有此光環；誰料，戰神黑熊這麼快就順利「封聖」！
不可否認，「洋流」是強大的。但它背後的大功臣，恐怕不是提名他的賴清德，也不是擔任其競總主委的蔡英文，而是一大群尋求復仇的青鳥，以及十幾萬條的「洋流」飄帶。這種競選小物，和當年的扁帽、小英的三隻小豬一樣，都是鮮明標示認同的吸睛設計，最能呼朋引伴。藍軍卻不用心，連萊爾校長都斷片了。（轉載自聯合報）
作者用「黑熊變白熊」比喻沈伯洋在選戰中的形象轉變，從原本強硬、戰鬥感強的立場，變得較溫和、親民，帶有濃厚諷刺意味。 曹興誠稱沈伯洋參選時保持慈悲與智慧，具有「菩薩精神」，並把支持者比作媽祖遶境信徒，形容其凝聚力與動員能量十分強大。 文章認為真正推動沈伯洋聲勢的，不只是賴清德或蔡英文，而是青鳥群眾的復仇情緒，以及大量「洋流」競選小物所形成的認同與動員效果。
精華 FAQ
作者用「黑熊變白熊」比喻沈伯洋在選戰中的形象轉變，從原本強硬、戰鬥感強的立場，變得較溫和、親民，帶有濃厚諷刺意味。
曹興誠稱沈伯洋參選時保持慈悲與智慧，具有「菩薩精神」，並把支持者比作媽祖遶境信徒，形容其凝聚力與動員能量十分強大。
文章認為真正推動沈伯洋聲勢的，不只是賴清德或蔡英文，而是青鳥群眾的復仇情緒，以及大量「洋流」競選小物所形成的認同與動員效果。
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