「北市其實沒贏」賴清德、蔡英文提醒綠營戒慎恐懼

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（前排左二）上午在前總統蔡英文（前排右二）的陪同下，一起前往蘆洲湧蓮寺與保和宮參拜，蘇巧慧致詞時表示，很幸運抽中1號，相信一路走來始終如一，在很多人的幫助下一定會贏，現場支持者熱烈拍手高喊凍蒜。（記者蘇健忠／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 賴清德與蔡英文接連提醒民進黨，雙北選情雖有民調利多，但仍須戒慎恐懼、避免鬆懈，並嚴防中國介選與各種選戰干擾。

雙北市長選戰升溫，身兼民進黨主席的賴清德 總統和前總統蔡英文 都提醒黨內要戒慎恐懼，不要受近期民調影響，更不要攻擊、嘲笑對手；賴總統也說，民進黨在台北市其實沒有贏，還差一點點。

本報系聯合報民調出爐，民進黨台北市長候選人沈伯洋 以4成5支持率微幅領先台北市長蔣萬安的4成1，雙方差距在誤差範圍內。沈伯洋表示，民調僅供參考，不過他也坦言，民調中顯示他的看好度是遠遠落後；沈伯洋表示，不管今天支持度為何，重點還是11月28日大家出門投票，票票入匭。

與會人士轉述，賴總統在昨天民進黨中常會席間，請中常委分享，如何看待今年底的九合一選舉，包括立委王世堅、吳思瑤，以及台北市議員簡舒培，皆各自分享對台北市選情的看法。

與會人士表示，賴總統彙整各方意見後表示，據黨內的民調專家，以及幹部分析近期各界的民調，台北市的選情其實都還是沒有贏，差一點點。吳思瑤透露，賴在會中大稱讚沈伯洋在選戰中，不管面對抹黑、詆毀、逆境，或是在有比較好的順風時刻，沈伯洋展現出穩定的心理狀態，永遠保持謙遜。

賴總統另外提及，距離地方選舉投票日，只剩下最後一個月，要提醒選戰越接近最後階段，越要提高警覺，慎防中國對台灣選舉進行認知作戰，以及透過黑幫或在地協力者介入選舉等行為。

賴總統表示，中國介入台灣選舉的目的，除了試圖直接改變投票結果，更可能藉由散布不實訊息、激化社會對立、煽動群體仇視，逐步侵蝕社會大眾對民主制度的信任，要提醒所有黨公職及候選人團隊，對於選情不要過於樂觀、應該謹慎以對。

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄說，對藍軍來說，在台北市很難形容是艱困選區，應該是優勢選區才對，現在沈伯洋支持度領先蔣萬安四個百分點，支持者來說會有一定壓力。

前總統蔡英文昨天與民進黨新北市長候選人蘇巧慧合體前往蘆洲湧蓮寺、保和宮參香。蔡英文事後在臉書表示，「我們可以期待勝利，但是要戒慎恐懼，一步一步穩穩地走好。」

蔡英文表示，最近，她走到哪裡，大家都在討論「洋流」。但是，她要跟大家說，沈伯洋一開始選舉的時候，是蘇巧慧教沈伯洋，到市場要怎麼拜票、去掃街要怎麼握手、跟攤商要怎麼打招呼、遇到民眾要怎麼互動、簽名，「洋流」現在也來給巧慧加油，讓新北這一條船走的更有力。

「蘇巧慧的船，已經打造好，而且已經出發了。現在洋流來了，我們順著洋流，就可以走得更穩、更快、更有力。」蔡英文說，但是她要提醒大家，越接近最後一段路，越不能鬆懈。

民進黨台北市長候選人沈伯洋28日出席開漳聖王廟團聯誼大會，並逐桌致意。（記者林伯東／攝影）