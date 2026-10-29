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爭取白營選票 蔣萬安、柯文哲同框洽談中

記者李承穎／台北29日電
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民眾黨創黨主席柯文哲（左）28日陪同黨籍議員陳宥丞（右）在內湖南港區車掃拜票前受...
民眾黨創黨主席柯文哲（左）28日陪同黨籍議員陳宥丞（右）在內湖南港區車掃拜票前受訪。(記者林佳彣／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

台北市長選戰升溫，蔣萬安積極爭取柯文哲同框助攻，藍白陣營盼整合白營選票對抗綠營，相關互動也被視為影響後續政治布局。

民眾黨前主席柯文哲昨輔選黨內雙北小雞時指出，他最近研究網路新聞變化，全台84%網路聲量，特別是政治新聞全集中台北，好像台灣只剩台北在選舉，但這是一種選戰策略，「不要被牽著走，要穩下心來扭轉，你也知道人家在製造政治聲浪，要有能力去扭轉。」

本報系聯合報報導，民眾黨主席黃國昌說，民眾黨全力協助，希望讓市長蔣萬安延續柯文哲的市政。

聯合報民調顯示，民眾黨支持者有75個百分點支持蔣，還有上升空間。蔣萬安日前和民眾黨北市4位議員會談3小時，取得共識後，柯文哲更頻繁砲轟民進黨台北市長候選人沈伯洋，據了解，蔣、柯同框會談也在密集洽談中。

據悉，藍白深知洋流興起會引發藍綠對決，藍綠大舉吸票，各選區白營議員候選人恐「吊車尾」；唯有共同作戰拉高藍白選票，才能突破綠營攻勢。

台北中國時報報導，近期多家民調顯示，台北市長蔣萬安與民進黨台北市長候選人沈伯洋陷入拉鋸，蔣陣營積極想與民眾黨前主席柯文哲合體，搶攻白營選票。外界關注兩人何時同框，柯文哲28日自稱這段期間都將在南部輔選，但他今天將在台北陪民眾黨小雞掃街，等於給了蔣萬安一個軟釘子。

蔣萬安昨說，很希望能跟柯市長請益、拜會。至於選前之夜是否有機會合體？他表示，選前之夜活動還在規畫中，大家敬請期待。

媒體昨詢問柯文哲未來有無機會幫蔣站台，柯文哲僅說「我未來8天都在南部，根本就不在台北」，不過，柯卻已排定29日早上在大安區幫台北市議員張志豪掃街、下午在松山信義區替台北市議員候選人許甫拜票。

承接前台北市副市長黃珊珊選區的民眾黨台北市議員陳宥丞坦言，確實有支持者表態要投給沈伯洋，陳建議蔣萬安要海納百川，聆聽不同聲音，採納不同戰術與戰略，而非繼續維持較傳統的國民黨思維。

文化大學廣告系教授鈕則勳分析，柯文哲近期「挺蔣貶沈」態度愈來愈明顯，且柯不按牌理出牌的風格，應可有效牽制沈伯洋，若能在選戰最後階段公開力挺蔣萬安，有機會破解「洋流」、號召小草歸隊，更能強化藍白合作，成為蔣萬安勝選連任的「關鍵王牌」，甚至影響2028年總統大選布局。

不過，蔣萬安競辦昨公布「台北安可大舞台」，聲稱南港立體聯通平台、改造北投磺港溪、南港生技隧道、淡水河岸成國際級親水休憩廊帶、台北首座三級汙水廠等皆是蔣萬安政績，卻被民眾黨團主任陳智菡截圖，直言「柯文哲過去做了這麼多」，如今才被肯認，暗指這些政績並非蔣萬安推動。

精華 FAQ

  • 因多家民調顯示蔣萬安與沈伯洋陷入拉鋸，藍營希望透過柯文哲的號召力爭取民眾黨支持者，擴大白營選票，並強化藍白合作的選戰效應。

  • 柯文哲一方面表態近期多在南部輔選，對是否幫蔣站台留有空間；另一方面又在台北替民眾黨小雞掃街，被解讀為對蔣萬安先給軟釘子。

  • 報導認為若柯文哲最後公開力挺蔣萬安，可能號召小草歸隊、牽制沈伯洋，並讓藍白合作成為蔣連任關鍵，也可能牽動2028年總統大選布局。

柯文哲 蔣萬安 黃國昌

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