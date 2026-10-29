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質疑對手賴瑞隆 柯志恩：高雄沒洋流 只有新潮流

記者張議晨郭韋綺／高雄29日電
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國民黨高雄市長候選人柯志恩28日接受聯合報與ＴＶＢＳ共同企畫的專訪。（圖／少康戰...
國民黨高雄市長候選人柯志恩28日接受聯合報與ＴＶＢＳ共同企畫的專訪。（圖／少康戰情室提供）

AI摘要

文章摘要整理：

柯志恩在專訪中強攻賴瑞隆與新潮流，強調高雄選戰攸關政黨輪替，也表示若當選將優先向中央爭取被刪減的高雄補助款。

國民黨高雄市長候選人柯志恩昨晚接受聯合報與TVBS共同推出的「決戰六都 誰來當市長」系列專訪，直言「高雄沒有洋流，只有新潮流」，更透露背負各界勝選期待，相較於4年前反而「更焦慮」。她質疑對手賴瑞隆是民進黨新潮流代理人，20年來未曾為高雄被破壞的土地說過一句話，為了高雄未來，她會讓大家知道政黨輪替絕對有必要性。

被問到賴瑞隆跟現任高雄市長陳其邁差很多，為何覺得這次比4年前更焦慮？柯志恩表示，焦慮是來自別人的期待，當有勝選機會時，承載的壓力更大。

面對外界常拿她與八年前「韓流」相比，柯志恩認為，時空背景不同；2018年全台討厭民進黨，加上當時前市長陳菊留下的天坑，韓國瑜面對的是陳菊的低點，她面對的是陳其邁高點，她沒有強大潮流加持，只能一步一腳印爭取認同。

對於自己曾提過「票投柯志恩，不代表否定陳其邁」，若幫陳其邁打分數，會打幾分？如何看待外界評估賴瑞隆勝負也關係到陳其邁下一步？柯表示，會給陳其邁打87分，主要肯定他對高雄盡心盡力，尤其毒油事件敢質疑中央下架的科學數據，光這點就值得尊敬。至於賴瑞隆勝負是否影響陳其邁接大位，她反酸，民進黨不是失敗下台後，官位反而做得愈高？「陳其邁要清楚，他的下一步在賴清德一念之間，勝負都有賴清德的盤算」。

專訪中追問，現在「滿城盡是新潮流」，要如何說服選民，高雄選戰對藍營很重要？柯說，新潮流背後擺出來的財源，連她都羨慕，先前賴瑞隆競總成立，舞台還有百變廣告，選舉過就知道經費投放度有多高；未來若是賴瑞隆當選，高雄有廿年會在新系手上，但先前台鹽綠能前董事長陳啟昱及勞動部前部長許銘春都曾涉案，「陳其邁六年任內做得好，怎麼可以因為賴是新潮流培植的人選，就讓高雄恢復到過去？」

「洋流」是否會影響高雄選情？柯志恩秒回「高雄沒有洋流，只有新潮流」。選前是否會辭立委？她認為，立法院仍有工作要處理，也有選民服務需要持續進行，現階段沒辭職規畫，「不能單憑是否辭職，認定候選人深耕高雄的決心」。

如果當選市長，柯志恩說上任第一件事就是向行政院「討錢」；她幫高雄爭取台幣278億元統籌分配款，中央卻刪除一般性和計畫型補助，「我一定跟行政院拿欠我們高雄的這個錢」。

精華 FAQ

  • 她藉此批評高雄政治版圖長期被民進黨新潮流主導，並指賴瑞隆是其代理人。柯志恩認為，這樣的結構會影響高雄發展，因此主張政黨輪替有必要。

  • 她表示，焦慮主要來自外界對勝選的期待，當候選人真的有機會贏時，承受的壓力反而更大。她也說，現在面對的是陳其邁的高點，不像4年前韓國瑜面對低點。

  • 柯志恩說，第一件事就是向行政院「討錢」，因為她認為高雄爭取到的278億元統籌分配款被中央刪減一般性與計畫型補助，因此要替高雄拿回應得經費。

陳其邁 國民黨 民進黨

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