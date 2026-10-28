提2024藍白破局惹怒陳佩琪 趙少康：民眾黨朋友不要誤會

中廣前董事長趙少康。(本報資料照)

AI摘要 文章摘要整理： 趙少康表示，自己只是還原2024藍白合破局與選後局勢，強調未檢討誰，並回應外界對他媒體身分與政治立場的質疑。

中廣前董事長趙少康 日前受訪提及，2024年總統大選，侯友宜 曾多次展現整合誠意，但過程屢遭柯文哲冷言反嗆。相關言論引發陳佩琪不滿。趙少康今表示，他只是還原當時真實情況，無意檢討任何人，沒想到卻造成部分民眾黨 朋友的誤會。

趙少康指出，他接受TVBS呂佳穎小姐訪問時提到2024年極力希望促成侯友宜、柯文哲搭檔參選正副總統，否則兩人各別參選，只是讓賴清德收漁人之利。後來的結果正如他的判斷，賴清德以40%得票率就當選少數總統。藍、白加起來雖有60%選票卻淪為在野黨，令人扼腕。而柯文哲甚至不斷被司法追殺。

趙少康說，之所以回顧這段歷史，是因為最近有一些頭腦不清、用心奇怪的藍營人士，每天在亂罵一通，説他代表國民黨選過副總統，就不可以自居公正媒體人而訪問民進黨台北市長候選人沈伯洋。

趙少康說，他是要告訴他們，「我選副總統不是要沾國民黨什麼好處，也沒有得到國民黨什麼好處，我根本就是在緊急狀況下臨危受命、完全付出，」而且因為侯趙搭檔，拉抬氣勢，才能讓不少國民黨立委候選人低空掠過，在立法院以52席贏過民進黨的51席。「我選副總統，不欠國民黨什麼，」他當媒體節目主持人，提供不同黨派主要候選人公平上節目的機會，是盡一個媒體人起碼的職責，跟有沒有代表過國民黨選副總統，毫無關聯。

趙少康說，2024年的選舉結果已經證明，在野不團結只會讓貪腐無能、營造綠色恐怖的民進黨坐享其成、親痛仇快。距離1128大選只剩30天，2026必須要在逆流中求勝，2028才能拉下民進黨、賴清德，讓國家運作回到常軌、司法正義得以伸張。