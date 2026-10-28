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提2024藍白破局惹怒陳佩琪 趙少康：民眾黨朋友不要誤會

記者鄭媁／台北即時報導
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中廣前董事長趙少康。(本報資料照)
中廣前董事長趙少康。(本報資料照)

AI摘要

文章摘要整理：

趙少康表示，自己只是還原2024藍白合破局與選後局勢，強調未檢討誰，並回應外界對他媒體身分與政治立場的質疑。

中廣前董事長趙少康日前受訪提及，2024年總統大選，侯友宜曾多次展現整合誠意，但過程屢遭柯文哲冷言反嗆。相關言論引發陳佩琪不滿。趙少康今表示，他只是還原當時真實情況，無意檢討任何人，沒想到卻造成部分民眾黨朋友的誤會。

趙少康指出，他接受TVBS呂佳穎小姐訪問時提到2024年極力希望促成侯友宜、柯文哲搭檔參選正副總統，否則兩人各別參選，只是讓賴清德收漁人之利。後來的結果正如他的判斷，賴清德以40%得票率就當選少數總統。藍、白加起來雖有60%選票卻淪為在野黨，令人扼腕。而柯文哲甚至不斷被司法追殺。

趙少康說，之所以回顧這段歷史，是因為最近有一些頭腦不清、用心奇怪的藍營人士，每天在亂罵一通，説他代表國民黨選過副總統，就不可以自居公正媒體人而訪問民進黨台北市長候選人沈伯洋。

趙少康說，他是要告訴他們，「我選副總統不是要沾國民黨什麼好處，也沒有得到國民黨什麼好處，我根本就是在緊急狀況下臨危受命、完全付出，」而且因為侯趙搭檔，拉抬氣勢，才能讓不少國民黨立委候選人低空掠過，在立法院以52席贏過民進黨的51席。「我選副總統，不欠國民黨什麼，」他當媒體節目主持人，提供不同黨派主要候選人公平上節目的機會，是盡一個媒體人起碼的職責，跟有沒有代表過國民黨選副總統，毫無關聯。

趙少康說，2024年的選舉結果已經證明，在野不團結只會讓貪腐無能、營造綠色恐怖的民進黨坐享其成、親痛仇快。距離1128大選只剩30天，2026必須要在逆流中求勝，2028才能拉下民進黨、賴清德，讓國家運作回到常軌、司法正義得以伸張。

精華 FAQ

  • 他主要想澄清自己日前談及2024藍白合破局的發言，並非刻意檢討任何人，而是還原侯友宜、柯文哲當時互動的真實情況，避免民眾黨支持者誤解他的本意。

  • 他認為藍白若未分裂，合計約有60%選票，卻因各自參選讓賴清德以40%得票率勝出，形成少數總統與在野失利的局面，並直言這是可惜且令人扼腕的結果。

  • 他強調在野陣營若持續內鬥，只會讓民進黨坐收漁利，因此呼籲2026先拚勝選、2028再團結整合，目標是拉下賴清德，讓政治與司法運作回到常軌。

趙少康 民眾黨 侯友宜

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