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蔣萬安全面陸戰發動「夫人牌」 羅智強：石舫亘29日開始掃街

記者劉懿萱／台北即時報導
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國民黨台北市長候選人蔣萬安夫人石舫亘，4年前挺著孕肚到市場掃街拜票。聯合報系資料...
國民黨台北市長候選人蔣萬安夫人石舫亘，4年前挺著孕肚到市場掃街拜票。聯合報系資料照

AI摘要

文章摘要整理：

蔣萬安陣營啟動全面陸戰，將由夫人石舫亘展開掃街行程，辯論則以市政牌應戰，並持續與民眾黨維持溝通合作。

台北市長選戰打得正酣，台北市長蔣萬安競選總幹事、藍委羅智強今（28日）表示，接下來就是全面陸戰的開始，並安排蔣萬安夫人石舫亘明天（29日）開始陸戰掃街，預計有兩場，地點還在安排中。另本月31日即將登場的台北市長候選人辯論，羅智強說，他們為蔣萬安準備的是「市政牌」，用最專業的方式告訴大家，台北市過去做了什麼，台北市未來該怎麼走。

羅智強今在立院受訪表示，接下來就是全面陸戰的開始，包括蔣萬安昨晚去夜市掃街非常熱鬧，蔣萬安只要走進群眾，群眾就會感受到他過去付出的努力。接下來也會安排蔣萬安夫人開始進行掃街、掃市場，明天就會開始，地點還沒決定，大家拭目以待。

媒體追問蔣陣營與民眾黨的合作，羅智強表示，上周就和民眾黨4位現任議員交流、拜會，也跟柯文哲保有許多溝通管道，並肯定柯文哲擔任市長期間，包括大巨蛋、行人改善措施、工商建設發展、都更與社宅推動等，都幫台北市政打下厚實基礎，蔣萬安也是在此基礎上前進。

羅智強說，相關的溝通過程會持續進行，他也感謝民眾黨，自己面臨大罷免時民眾黨曾有非常大的幫助。而藍白在所有議題上不見得一致，但柯文哲以8年專業經驗，對沈伯洋「南北縫合論」說出非常到位的看法，回歸市政論述，柯文哲就事論事、蔣萬安也拿出政績說服選民。

另外，本月31日即將登場的台北市長候選人辯論，羅智強說，蔣萬安跟沈伯洋團隊有很大不一樣，沈伯洋是黃金口才團隊，包括沈伯洋自己的口才，更找來行政院秘書長張惇涵、國安會諮詢委員黃重諺與行政院政務委員馬永成，他認為這些都是重量級的口才派，集結在沈伯洋那邊。

羅智強指出，他們協助蔣萬安準備的是「市政牌」，以扎實的市政跟政策的願景告訴大家，做實事最重要，這是他們跟沈伯洋陣營在準備方向上比較不同的地方，會請專業人士，請市政的團隊，用最專業的方式來告訴大家，台北市過去做了什麼，台北市未來該怎麼走。

精華 FAQ

  • 羅智強表示，蔣萬安陣營已進入全面陸戰階段，除了蔣萬安本人持續掃街，也將安排夫人石舫亘在29日開始走市場與街頭拜票，強化與選民直接互動。

  • 羅智強說，團隊為蔣萬安準備的是「市政牌」，將以專業方式說明台北市過去的施政成果，以及未來城市發展方向，重點放在政績、政策與治理願景。

  • 羅智強指出，藍營與民眾黨持續保持溝通管道，並肯定柯文哲任內在大巨蛋、行人改善、工商建設、都更與社宅等面向打下基礎，認為可回到市政層面理性討論。

蔣萬安 羅智強

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