蔣萬安民調落後 他分析藍軍沉默螺旋：你們最強我不講話、時間到投票

基隆市長謝國樑（左）今天參加中廣節目「千秋萬世」，接受主持人王淺秋訪問。(圖／千秋萬世節目提供)

AI摘要 文章摘要整理： 謝國樑解讀蔣萬安民調落後，指藍軍因長期聲量不利而陷入沉默螺旋，但仍相信選戰最後會在投票日展現基本盤。

聯合報系今公布台北市長選戰民調 ，國民黨參選人蔣萬安 的支持度，低於民進黨對手沈伯洋。基隆市長謝國樑分析，藍軍支持者的心境是，「好好好，你（沈）很厲害」，聲量都是你的，你們最強，我們就悶起來不講話，時間到會去投票 。

聯合報公布10月20至22日，以及25日做成的民調結果顯示，蔣萬安的支持度41%，落後沈伯洋45%。但看好度蔣萬安是48%，領先沈伯洋35%。

謝國樑上午8時接受中廣節目「千秋萬世」主持人王淺秋訪問，回應聯合報民調結果時說，蔣萬安遭受的是他看到，有史以來最猛烈的攻擊，尤其是這一陣子，過去兩個月內，比他兩年前被發動罷免時還要驚心動魄。他覺得很多的藍軍，的確陷入了所謂「沉默螺旋」，就是大家不太願意表態。

謝說，從整個聲量，從媒體的覆蓋率，從社群平台Threads的覆蓋率，國民黨完全輸給對手民進黨。所以民眾現在頗有一種感覺，說「好好好，你很厲害，聲量都是你的，你們最強，那我們就悶起來，我們不講話，然後時間到，我們會去投票。」

謝國樑指出，依他來看，台北選民其實極有可能陷入這樣的心境跟想法。可是大家看先前的基隆市長罷免投票，其實大家還是都是有出來投，所以他還是呼籲大家（台北藍軍），我們要團結，要支持蔣萬安。蔣萬安是區域的母雞，蔣萬安好，大家就會好，所以我們要好好的努力，跟他一起來作戰。