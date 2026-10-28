我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2026最性感男人居然是他 55歲男星歸功妻子

MLB世界大賽／光芒12局逆轉釀酒人 成功續命G5

蔣萬安民調落後 他分析藍軍沉默螺旋：你們最強我不講話、時間到投票

記者邱瑞杰／基隆即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
基隆市長謝國樑（左）今天參加中廣節目「千秋萬世」，接受主持人王淺秋訪問。(圖／千...
基隆市長謝國樑（左）今天參加中廣節目「千秋萬世」，接受主持人王淺秋訪問。(圖／千秋萬世節目提供)

AI摘要

文章摘要整理：

謝國樑解讀蔣萬安民調落後，指藍軍因長期聲量不利而陷入沉默螺旋，但仍相信選戰最後會在投票日展現基本盤。

聯合報系今公布台北市長選戰民調，國民黨參選人蔣萬安的支持度，低於民進黨對手沈伯洋。基隆市長謝國樑分析，藍軍支持者的心境是，「好好好，你（沈）很厲害」，聲量都是你的，你們最強，我們就悶起來不講話，時間到會去投票

聯合報公布10月20至22日，以及25日做成的民調結果顯示，蔣萬安的支持度41%，落後沈伯洋45%。但看好度蔣萬安是48%，領先沈伯洋35%。

謝國樑上午8時接受中廣節目「千秋萬世」主持人王淺秋訪問，回應聯合報民調結果時說，蔣萬安遭受的是他看到，有史以來最猛烈的攻擊，尤其是這一陣子，過去兩個月內，比他兩年前被發動罷免時還要驚心動魄。他覺得很多的藍軍，的確陷入了所謂「沉默螺旋」，就是大家不太願意表態。

謝說，從整個聲量，從媒體的覆蓋率，從社群平台Threads的覆蓋率，國民黨完全輸給對手民進黨。所以民眾現在頗有一種感覺，說「好好好，你很厲害，聲量都是你的，你們最強，那我們就悶起來，我們不講話，然後時間到，我們會去投票。」

謝國樑指出，依他來看，台北選民其實極有可能陷入這樣的心境跟想法。可是大家看先前的基隆市長罷免投票，其實大家還是都是有出來投，所以他還是呼籲大家（台北藍軍），我們要團結，要支持蔣萬安。蔣萬安是區域的母雞，蔣萬安好，大家就會好，所以我們要好好的努力，跟他一起來作戰。

精華 FAQ

  • 民調結果顯示，蔣萬安支持度為41%，沈伯洋為45%，蔣萬安暫時落後4個百分點；但在看好度上，蔣萬安以48%領先沈伯洋的35%。

  • 謝國樑認為藍軍支持者受到聲量與媒體覆蓋率劣勢影響，出現「沉默螺旋」心態，表面上不太表態，但其實是先悶著，等投票日再出來投票。

  • 他呼籲台北藍軍不要因民調而灰心，應該團結支持蔣萬安，因為蔣萬安是區域母雞，只要他選得好，整體陣營就會受益，最後仍要靠投票展現力量。

蔣萬安 民調 投票

上一則

蔣萬安民調落後4個百分點 鄭麗文：勿掉以輕心 全力以赴

延伸閱讀

台北市長選情／蔣萬安民調落後 國民黨拚突圍 沉默選民成關鍵

台北市長選情／蔣萬安民調落後 國民黨拚突圍 沉默選民成關鍵
本報系最新民調 北市支持度蔣萬安41%、沈伯洋45%

本報系最新民調 北市支持度蔣萬安41%、沈伯洋45%
台北市長民調／蔣萬安大幅落後 藍酸：沈伯洋、蘇巧慧快辭立委展決心

台北市長民調／蔣萬安大幅落後 藍酸：沈伯洋、蘇巧慧快辭立委展決心
台北市長民調超車蔣萬安 沈伯洋：還有39天民意可能瞬間翻轉

台北市長民調超車蔣萬安 沈伯洋：還有39天民意可能瞬間翻轉

熱門新聞

宏仁集團總裁王文洋。(本報資料照片)

王文洋摔倒坐輪椅 兒子王泉仁貼身照顧 前女友呂安妮傳有新戀情

2026-10-26 21:07
中國國台辦發言人張晗21日主持記者會。(記者陳湘瑾／攝影)

中生PO文「小小賴清德拿下」遭移民署驅逐 國台辦回應了

2026-10-21 16:50
井姓女死者的父親、內政部空中勤務總隊總隊長井延淵目前仍請假中。(本報系資料照片)

女兒河口湖遇害案情翻轉 台空勤總隊長井延淵請假未返隊

2026-10-27 08:54
蔡依珊穿睡衣在颱風天陪兒子打籃球。（取材自pattytsai13 IG）

蔡依珊颱風假「穿睡衣」陪兒打籃球 母子對決 豪門千金真實模樣曝光

2026-10-24 18:51
台北市長蔣萬安(左)、民進黨台北市長參選人沈伯洋。(聯合報系資料照)

台北市長誰當選？命理師看面相：本命年這人小贏

2026-10-21 23:40
國民黨台北市長候選人、現任市長蔣萬安由青年代表抽中5號，張手比出號次強調「台北五（有）夠讚、支持蔣萬安」。記者曾學仁／攝影

本報系最新民調 北市支持度蔣萬安41%、沈伯洋45%

2026-10-27 14:12

超人氣

更多 >
蘇姿丰現身F1 昔被記者錯當路人甲問「會說英文嗎？」再掀話題

蘇姿丰現身F1 昔被記者錯當路人甲問「會說英文嗎？」再掀話題
女兒河口湖遇害案情翻轉 台空勤總隊長井延淵請假未返隊

女兒河口湖遇害案情翻轉 台空勤總隊長井延淵請假未返隊
中國新晉女首富：周群飛白手起家 身家1270億人民幣

中國新晉女首富：周群飛白手起家 身家1270億人民幣
巨額資金打水漂 中國人造古鎮人去樓空

巨額資金打水漂 中國人造古鎮人去樓空
本報系最新民調 北市支持度蔣萬安41%、沈伯洋45%

本報系最新民調 北市支持度蔣萬安41%、沈伯洋45%