聯合報民調／北市選情拉鋸 沈伯洋支持度45%、蔣萬安41%

民進黨台北市長候選人沈伯洋(左圖)、國民黨台北市長候選人、現任市長蔣萬安(右圖)。(記者曾學仁/攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 台北市長民調顯示沈伯洋支持度以45%暫居前，蔣萬安以41%緊追，但48%選民看好蔣連任，選情仍在拉鋸。

聯合報系最新台北市長選情民調 發現，民進黨候選人沈伯洋 目前以45%支持率，小幅領先尋求連任市長的國民黨蔣萬安 的41%，雙方的差距在抽樣誤差範圍內；雖然沈伯洋的支持率略占上風，但勝選聲勢卻落後，48%選民看好蔣萬安連任，高於看好沈伯洋的35%，選情緊繃。

48%看好蔣萬安 高於沈伯洋的35%

2026台北市長選情。（資料來源／聯合報系民意調查中心）

國民黨台北市長候選人、現任市長蔣萬安由青年代表抽中五號，張手比出號次強調「台北五(有)夠讚、支持蔣萬安」。(記者曾學仁/攝影)

台北市長選戰6人角逐，除了尋求連任的蔣萬安、沈伯洋，還有郭璽、蕭文乾、唐新民及林志成4位候選人。調查發現，79%北市選民關心這次市長選情，其中，沈伯洋支持者有91%關心選情，選舉熱度遠高於蔣萬安支持者的77%。

蔣政績未完全轉為支持率

從選情的影響因素來看，調查發現，79%北市選民覺得台北整體生活順，13%抱怨生活不順，有50%滿意蔣萬安擔任市長的表現，但蔣市長的政績目前並未能完全轉化為支持率，如果明天投票，41%支持蔣萬安，45%支持沈伯洋，其他4位參選人支持度合計不到1%，13%未決定選民將成為決定選戰結果的關鍵。

進一步分析發現，蔣萬安獲45%男性選民支持，和沈伯洋的43%不相上下；但沈伯洋在女性選民支持度達47%，領先蔣萬安9個百分點。

40歲以下支持度 蔣萬安落後25個百分點

民進黨台北市長候選人沈伯洋由「市民主委」代抽中三號，比出手勢高喊「台北靠三(山)沈伯洋」。(記者曾學仁/攝影)

從年齡差異來看，沈伯洋明顯較獲40歲以下年輕選民青睞，以58%支持度超前蔣萬安25個百分點；蔣萬安則在40至59歲、60歲以上選民中，分以44%支持度領先沈伯洋1到6個百分點。

中立選民 26%仍在觀望

從政黨傾向來看，綠營支持者有91%力挺沈伯洋，政黨凝聚力略高於藍營支持者擁蔣的86%；民眾黨支持者則有75%力挺蔣萬安，16%支持沈伯洋；中立選民中，40%挺沈，33%擁蔣，26%仍在觀望。

從選票流向來看，上次市長選舉投給蔣萬安的選民中，75%這次仍會支持蔣，但有18%轉向沈伯洋；投給陳時中的選民則有95%支持沈伯洋；至於投給黃珊珊的選民則有55%挺沈，38%擁蔣。

從候選人特質及從政表現來比較，調查發現，44%選民對蔣萬安有好印象，36%不喜歡，20%無意見；沈伯洋有46%選民對他有好印象，31%不喜歡，24%無意見。

重大政策或個人承諾的信賴感部分，40%認為蔣前後一致較值得信賴，39%信任沈，21%無意見。

評價兩位候選人，蔣萬安的優勢是從政表現，沈伯洋以市政願景較獲選民青睞。50%滿意蔣擔任市長的表現，37%不滿意，13%無意見；沈伯洋擔任立委的表現獲得39%北市選民肯定，27%不滿意，34%無意見。

沈伯洋有44%選民認為其提出的市政願景較吸引人，28%肯定蔣萬安，28%無意見；40歲以下年輕選民中，近6成受沈伯洋的市政願景吸引。

看好度方面，48%選民看好蔣萬安連任，高於看好沈伯洋的35%，16%無法判斷；即使是民進黨支持者，也有24%看好蔣萬安勝選。

這次調查於10月20日至22日及25日進行，成功訪問1115位設籍台北市的成年民眾，另有264人拒訪；在95%的信心水準下，抽樣誤差在正負3.0個百分點以內。

調查採用台北市住宅及手機雙電話底冊為母體作尾數隨機抽樣，藉由增補市話無法接觸的唯手機族樣本改善傳統市話抽樣的缺點，並依據設籍台北市20歲以上選民之性別、年齡與行政區結構進行加權，調查經費來源為台北聯合報。