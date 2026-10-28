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陸委會副主委回應蔡康永「中華民國沒台獨選項」籲陸停止跨境施壓

台灣新聞組／台北28日電
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陸委會副主委沈有忠27日上午出席台灣勵志協會舉辦的「變動中的台美中」座談會，表示...
陸委會副主委沈有忠27日上午出席台灣勵志協會舉辦的「變動中的台美中」座談會，表示中華民國存在是客觀事實。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

陸委會回應蔡康永微博發言，重申台灣沒有台獨選項，並強調中華民國客觀存在、兩岸互不隸屬，同時呼籲中共停止跨境施壓與介選。

對於藝人蔡康永赴民進黨台北市長候選人沈伯洋競總成立後，在微博發文指從未支持台獨，陸委會副主委沈有忠昨天表示，政府尊重個別公民的言論與政治立場，並強調台灣「從來沒有台獨的選項」。陸委會主委邱垂正也表示，台灣民眾的自由選擇不應受中共干預或威脅，呼籲中共停止跨境施壓。

沈有忠昨天上午出席台灣勵志協會舉辦的「變動中的台美中」座談會，他表示，中華民國客觀事實的存在，國家的要素，包含政府、領土、人民、主權，都非常齊備，也跟中華人民共和國互不隸屬，這都是客觀事實，「現階段確實沒有台獨議題」，也呼籲民眾能夠珍惜自由民主的生活方式，共同捍衛國家主權。

此外，沈有忠表示，儘管今年以來川普與習近平互動頻繁，但雙方還是處在「各說各話」的情況，尤其在國際地緣政治議題上沒有太大突破；政府部門將持續關注美中關係動態以及美中在APEC與G20的互動，並嚴防「疑美論」、「棄台論」等認知戰。他並指，研判中共近期對台工作重點是企圖影響台灣即將舉行的地方選舉。

針對「環球時報」引述鏡週刊有關地下賭盤顯示雙北選情翻轉的報導，指稱民進黨利用地下賭盤帶風向、操作選情，邱垂正昨在立法院受訪表示，中共不要迷信無所不用其極的介選，包含操作民調、地下賭盤，不但不會得逞且適得其反。

邱垂正表示，中共介選如無所不用其極，檢調機關及選務機關都要一起防堵，勿讓外力用不當影響選舉公平。

至於大陸藝人張凌赫在台見面會受阻一事，邱垂正指出，張凌赫遭民眾檢舉，其在微博有矮化、消滅我國主權言論，且在國台辦統戰操作下引發關注，選前來台易生社會紛擾，現階段並不適合。邱強調，台灣歡迎中共的藝人，在相互尊重、對等尊嚴的原則下交流。

精華 FAQ

  • 沈有忠表示，政府尊重個別公民的言論與政治立場，但也強調台灣「從來沒有台獨的選項」。他指出現階段並不存在台獨議題，並呼籲民眾珍惜自由民主與共同捍衛主權。

  • 他表示，中華民國具備政府、領土、人民與主權等國家要素，屬於客觀存在，且與中華人民共和國互不隸屬。他認為這些都是事實，台灣社會應持續維護國家主權。

  • 邱垂正呼籲中共停止跨境施壓，不要迷信透過民調、地下賭盤等方式介選，否則只會適得其反。他也表示，具爭議言論的大陸藝人選前來台易生紛擾，應在相互尊重、對等尊嚴下交流。

蔡康永 中華民國 沈伯洋

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