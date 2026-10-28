黑白集／魯拉逆襲的啟示 以政策爭取沉默選民
魯拉靠爭取沉默選民逆轉勝，巴西選民以反威權心態拒絕波索納洛家族回鍋；文章並借此提醒台灣政治攻防應回到政策與選票動員。
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魯拉靠爭取沉默選民逆轉勝，巴西選民以反威權心態拒絕波索納洛家族回鍋；文章並借此提醒台灣政治攻防應回到政策與選票動員。
巴西左翼總統魯拉連任之路絕處逢生，第二輪投票逆轉勝。不過，右派在國會與地方贏得多數，魯拉面對更棘手之局。這對台灣選民特殊意義在：巴西選民最終拒絕讓「不承認敗選」的威權慣犯重新執政。挑戰魯拉的小波索納洛和他老爸一個樣，敗選後立刻質疑選舉舞弊，印證選民憂慮。
巴西經濟困難，許多選民想要換人執政；但更多人恐懼的是，波索納洛家族代表的法西斯獨裁路線。年輕人並非熱愛年逾80的老魯拉，而是把他當成阻止更大風險的屏障。
魯拉的動員策略值得藍白深思。魯拉在首輪落後小波索納洛，第二輪投票前，他極力爭取首輪未投票的沉默選民。除擴大其擅長的社福政策，他成功切割「對魯拉不滿」和「改投波索納洛」，把選戰從「是否滿意現況」拉回「是否要讓波索納洛家族重返執政」。
魯拉陣營點出，對手訴求民生治安，其實是假藉進步包裝獨裁復辟。被青鳥人格謀殺到一無是處的蔣萬安，也必須讓選民看清，他的對手不是沈伯洋，而是那個拒絕接受朝小野大、毀憲亂政、死不認輸的賴清德。
賴政府傾黨國之力打台北市長選戰，猶如賴清德的大罷免路線捲土重來。沈伯洋新人設包裝的不是黑熊，蔣萬安代表的也不只是他個人，而是反對威權的力量。在野黨必須讓選民認清：這一票究竟為何而投。（轉載自聯合報）
關鍵在他成功爭取首輪未投票的沉默選民，並把選戰焦點從「是否滿意現況」轉為「是否讓波索納洛家族重返執政」，因此集結反威權力量翻盤。 許多選民雖不滿經濟現況，但更害怕波索納洛家族代表的威權與法西斯路線，尤其敗選後仍質疑舞弊，讓人更擔心其不承認結果的政治風格。 作者認為在野陣營應像魯拉一樣，透過清楚政策訴求爭取沉默選民，並讓選民辨識真正對手與風險所在，而不是讓選戰停留在個人好惡與情緒攻防。
精華 FAQ
關鍵在他成功爭取首輪未投票的沉默選民，並把選戰焦點從「是否滿意現況」轉為「是否讓波索納洛家族重返執政」，因此集結反威權力量翻盤。
許多選民雖不滿經濟現況，但更害怕波索納洛家族代表的威權與法西斯路線，尤其敗選後仍質疑舞弊，讓人更擔心其不承認結果的政治風格。
作者認為在野陣營應像魯拉一樣，透過清楚政策訴求爭取沉默選民，並讓選民辨識真正對手與風險所在，而不是讓選戰停留在個人好惡與情緒攻防。
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