藍白合抗洋流 柯文哲：不要被假象嚇到

台灣民眾黨創黨主席柯文哲認為，連任者有優勢，可列表做過的重大政策，再看挑戰者怎麼回應。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 面對沈伯洋民調超車與藍白合作議題，柯文哲建議蔣萬安以政績和論述穩住選情，並強調選民判斷自主，藍白合仍需具體行動支撐。

台北市長蔣萬安 力拚連任，但民調顯示，約一成六民眾黨支持者轉向民進黨台北市長候選人沈伯洋。外界將民眾黨前主席柯文哲 動態視為藍白合關鍵，蔣萬安昨坦言希望向柯請益；柯文哲昨獻策說，連任者仍有優勢，可列表做過的重大政策，再看挑戰者怎麼回應，「靜下心來，不要被假象嚇到。」

民眾黨主席黃國昌 前天出席蔣萬安競總造勢現場，卻未見民眾黨北市議員同台，黃國昌昨說，大家不要緊張，未來還有一連串選舉活動，將透過具體行動展現相互支持。

蔣萬安表示，柯是台北市前市長，在各項市政建設有非常多具體成果，讓他延續推出更多好的施政，他一直很希望向柯請益。他跟黃國昌、民眾黨所有議員都有共同的目標，會持續為市民打拚。

對於民進黨台北市長參選人沈伯洋民調超車蔣萬安，柯文哲說，所有候選人最後一個月應鼓起全部勇氣、集中精神，把自己最好一面推銷給市民，「難道民調贏就躺著選？民調輸就自動放棄？不會嘛，一定是最後衝刺了」。

藍綠都希望爭取2022年台北市長候選人黃珊珊的34萬多張選票，柯文哲說，老百姓已達到一定水準了，每個選民有獨立自主判斷，不要幻想政治人物旗子搖一搖選民就全部改向，沒那麼容易。

民眾黨北市議員黃瀞瑩指出，去年大罷免可看出小草們的投票意志滿堅強，如果要說服投票給蔣萬安，還是要靠蔣自己論述政策述；小草不會因為蔣幫民眾黨站幾次台就決定投票意向，藍白在最後一個月會有些互動，民眾黨一定會盡己所能幫忙。

國民黨北市黨部主委戴錫欽說，蔣競總成立為藍營打了強心針，提升不少信心；市長辯論會，蔣只要拿出本身對市政的嫻熟度及專業、負責態度，他樂觀看待後續選情。他也看過幾份交叉分析民調，民眾黨支持蔣萬安比率算高，介於六至八成，市長選舉藍白合問題不大。