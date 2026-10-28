北市激戰／沈伯洋人設逆轉 蔣萬安力破焦慮

台北市長蔣萬安（左）27日晚上在內湖737夜市掃街拜票，被熱情支持者包圍鬧。（記者許正宏／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 本文描述台北市長選戰中，綠營攻擊與網路造勢交錯，蔣萬安承受壓力後強化陸戰與闢謠，沈伯洋則以空戰拉高聲量，雙方氣勢消長明顯。

過去幾個月台北市府飽受綠營與側翼負面攻擊，支持者也接連遭肉搜、網路霸凌；另一方面，民進黨 台北市長候選人沈伯洋 人設大轉換，極力淡化民進黨色彩以及大罷免仇恨值，藍營感嘆，綠營「一面造神、一面造謠」，要困住原本擁有現任優勢的台北市長蔣萬安 ，讓蔣如今要高喊支持者「不要怕」，勇敢站出來。

從老鼠之亂、砍樹到學校營養午餐，綠營有節奏、有組織地發動對北市府的攻擊，先讓蔣萬安在議會被綠營圍攻，畫面再被截到Threads上，讓蔣在網路上的負面聲量激增，綠營市議員更鎖定議題猛攻。

民進黨台北市長參選人沈伯洋大量接受媒體專訪，持續打造「洋流」。（本報資料照片）

沈伯洋則是大量接受媒體專訪，直播掃夜市人潮畫面，打造「韓流」後的「洋流」，「陸戰轉空戰」吸引更多人關注，網路上吹捧沈伯洋、造神內容持續出現。

10月14日傍晚，台北市區飄著細雨，大批沈伯洋支持者仍擠爆士林夜市旁的承德公園，一對推著嬰兒車的年輕夫妻說，一開始連沈伯洋是誰都不太清楚，因網路社群傳播，加上身邊朋友推薦，「重點是沈在街頭站上肥皂箱接受民眾面對面提問。」讓他對沈的政見有興趣才前往。

支持蔣萬安民眾說，不只在網路不敢支持蔣，更不敢在現實生活透露，以免觸怒「小水滴」（沈支持者自稱）。

沈伯洋2014年在想想論壇毒品政策文章引發外界質疑，藍營10月7日開記者會，原本有卅多位家長出席，但前一晚部分家長個資與背景，遭到網路側翼肉搜出征，還有人揚言要查出席家長是來自哪些學校，導致十多名家長因恐懼「寒蟬效應」，臨時不敢出席。

有藍委私下表示，有跟市長說「對的事情就該去做，不該憂讒畏譏」，綠營就想利用圍攻、造謠，逼得你自我懷疑，認為自己說什麼都是錯，久了大家就不敢講話了。

藍營內更瀰漫不安情緒，16日上午，蔣萬安頂著烈陽參加國民黨議員參選人秦慧珠競總大會，台下拄著拐杖的長輩，即使行動不便，仍高舉旗幟高喊「蔣萬安凍蒜」，有爺爺奶奶直呼「心疼蔣市長承受這麼多無端攻擊」。

首都市長選戰氣勢呈現消長，藍基層焦慮，為抵抗綠軍攻勢，蔣萬安接連端出如都更再降門檻等市政牛肉，吸引中間選民，不僅加強陸戰，還進駐藍軍最弱勢的Threads上，不斷闢謠反擊。

蔣萬安16日到廣州街夜市掃街，許多民眾看到他，馬上湧上前握手、拍照，一波一波人潮跟著蔣，讓藍營議員感動地說，「萬安旋風」還是很有魅力。

蔣萬安昨晚到內湖737夜市拜票，支持者湧現聲嘶力竭喊加油，短短100公尺10分鐘走不完，許多支持者被擠出夜市，蔓延到馬路上。有支持者見到蔣萬安激動不已，拉著他的手不斷說「忍耐很久了！都看到你被欺負！」

蔣競辦總幹事、立委羅智強直言，想打破沈伯洋「指鹿為馬」金鐘罩，要不怕被出征，要有不停說真理的耐心。

根據過去藍綠板塊，洋流可能已達天花板，能否進一步「破圈」鬆動淺藍族群，則是沈伯洋團隊接下來的課題。