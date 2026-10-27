台駐日內瓦總領事李冠德職場霸凌 即刻拔官返台

台灣駐瑞士台北文化經濟代表團日內瓦辦事處長李冠德遭爆料霸凌同事、酒駕等爭議事件。(駐日內瓦辦事處官網)

AI摘要 文章摘要整理： 駐日內瓦總領事李冠德因遭申訴職場霸凌，經外交部調查認定成立後，行政院核定即刻調任回外交部本部辦事。

台灣駐日內瓦辦事處總領事李冠德遭申訴職場霸凌案，行政院昨核定李冠德「另有任用免職」，調任回到外交部條約法律司，於10月27日當日即生效。

李冠德今年遭駐處同仁聯名向外交部提出申訴函及事證，指控其涉及職場霸凌、濫用公帑、酒駕 等多項爭議；外交部在受理職場霸凌申訴之後，組成專案調查小組進行調查。

外交部日前指出，認定李冠德遭申訴的部分行為已構成職場霸凌，經調查認定構成職場霸凌的事由，包括李冠德於會議中經常以大聲怒斥為手段，製造令人不悅的環境，並多次指責或阻止申訴人發言，並於國內長官事前勘察專案活動時，排除申訴人參與其主辦的行程。

調查小組認為，李冠德職務上假借權勢或機會，逾越職務上必要合理範圍，持續以威脅、冒犯、侮辱言行或其他方式，造成敵意性不友善工作環境，致申訴人身心健康遭受危害，因此認定職場霸凌事件成立。

據了解，行政院已經核定駐日內瓦李冠德另有任用免職，由外交部依權責調任總領事回外交部辦事，該命令核定「駐日內瓦李總領事冠德調任本部（含所屬）簡任第12職等總領事回部辦事，派條約法律司服務，並自115年10月27日生效」。

有知情人士指出，一般派令不會不會寫明生效日，但此派令即刻生效，等於李冠德立刻去職，也失去相關加給，還要搬出宿舍，甚至在過渡期間的居住和交通費用也沒有補貼，顯見外交部這次是雷厲風行。

外交部也證實說，經調查程序後，調查小組認定李冠德部分行為構成職場霸凌，已將李冠德調離現職並調回外交部本部。