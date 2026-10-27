台駐日內瓦總領事李冠德職場霸凌 即刻拔官返台
駐日內瓦總領事李冠德因遭申訴職場霸凌，經外交部調查認定成立後，行政院核定即刻調任回外交部本部辦事。
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駐日內瓦總領事李冠德因遭申訴職場霸凌，經外交部調查認定成立後，行政院核定即刻調任回外交部本部辦事。
台灣駐日內瓦辦事處總領事李冠德遭申訴職場霸凌案，行政院昨核定李冠德「另有任用免職」，調任回到外交部條約法律司，於10月27日當日即生效。
李冠德今年遭駐處同仁聯名向外交部提出申訴函及事證，指控其涉及職場霸凌、濫用公帑、酒駕等多項爭議；外交部在受理職場霸凌申訴之後，組成專案調查小組進行調查。
外交部日前指出，認定李冠德遭申訴的部分行為已構成職場霸凌，經調查認定構成職場霸凌的事由，包括李冠德於會議中經常以大聲怒斥為手段，製造令人不悅的環境，並多次指責或阻止申訴人發言，並於國內長官事前勘察專案活動時，排除申訴人參與其主辦的行程。
調查小組認為，李冠德職務上假借權勢或機會，逾越職務上必要合理範圍，持續以威脅、冒犯、侮辱言行或其他方式，造成敵意性不友善工作環境，致申訴人身心健康遭受危害，因此認定職場霸凌事件成立。
據了解，行政院已經核定駐日內瓦李冠德另有任用免職，由外交部依權責調任總領事回外交部辦事，該命令核定「駐日內瓦李總領事冠德調任本部（含所屬）簡任第12職等總領事回部辦事，派條約法律司服務，並自115年10月27日生效」。
有知情人士指出，一般派令不會不會寫明生效日，但此派令即刻生效，等於李冠德立刻去職，也失去相關加給，還要搬出宿舍，甚至在過渡期間的居住和交通費用也沒有補貼，顯見外交部這次是雷厲風行。
外交部也證實說，經調查程序後，調查小組認定李冠德部分行為構成職場霸凌，已將李冠德調離現職並調回外交部本部。
因為他遭駐處同仁聯名申訴涉及職場霸凌等爭議，外交部專案調查後認定部分行為成立，行政院遂核定他另有任用免職，調回外交部本部服務。 調查認為他在會議中常以大聲怒斥製造不悅環境，並多次指責或阻止申訴人發言，還在國內長官勘察專案活動時排除申訴人參與，已超出合理職務範圍。 派令自115年10月27日即生效，等於他立刻去職並調回條約法律司服務，同時失去相關加給，還須搬離宿舍，過渡期間的居住與交通費也沒有補貼。
精華 FAQ
因為他遭駐處同仁聯名申訴涉及職場霸凌等爭議，外交部專案調查後認定部分行為成立，行政院遂核定他另有任用免職，調回外交部本部服務。
調查認為他在會議中常以大聲怒斥製造不悅環境，並多次指責或阻止申訴人發言，還在國內長官勘察專案活動時排除申訴人參與，已超出合理職務範圍。
派令自115年10月27日即生效，等於他立刻去職並調回條約法律司服務，同時失去相關加給，還須搬離宿舍，過渡期間的居住與交通費也沒有補貼。
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