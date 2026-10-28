年輕選票、藍營沉默選民 輸贏關鍵

AI摘要 文章摘要整理： 台北市長選戰民調顯示沈伯洋微幅領先，蔣萬安雖有施政優勢卻面臨藍營沉默與年輕選票流失，最後1個月將是勝負關鍵。

台北市長選舉11月28日投票，聯合報民調 在投票倒數30天出爐，選情陷激戰。在從政表現與看好度，藍營台北市長蔣萬安 雖高於民進黨候選人沈伯洋 ，但沈伯洋的支持度以4個百分點微幅領先。另一方面，民調結果顯示，有1成3選民未表態，藍營支持者陷入沉默。選戰最後1個月，蔣萬安能否激出支持者熱情，尤其是吸引年輕選票，將是決戰關鍵。

選戰開打以來，青壯年族群流行的Threads彷彿變成「一言堂」式的青鳥巢，護衛沈伯洋的力量非常強，凡是對沈過去廢死、質疑校園尿篩等各種檢驗言論，都會遭到排山倒海的出征，甚至蔣萬安臉書發出對沈過去毒品質疑，引來超過62萬則攻擊留言。

同時，蔣萬安的一言一行被「放大」檢視，社群上每天充斥剪接的影片與圖文，從蔣萬安的身世、視察幼兒園是否脫鞋到上節目受訪說了幾次「包括」、「其實」、「即刻」，還有拿掃帚的姿勢，都成為被攻擊話題。

藝人蔡康永一開始參加沈伯洋的場子，後又出席蔣萬安競選總部成立大會，也遭批評。藍營支持蔣萬安者，對是否表態轉趨保守。

從聯合報最新出爐民調顯示，民進黨支持者中，高達91%力挺沈伯洋，但國民黨支持者卻只有86%表態支持蔣萬安，可看出沈伯洋成功催出綠營支持者的「凝聚力」。

不過，蔣萬安仍有優勢，民調顯示有79%覺得台北整體生活「順」，另外有50%滿意蔣萬安當市長表現；沈伯洋擔任立委的表現，獲39%北市選民肯定，顯示綠營雖猛攻台北市政問題，但蔣萬安的施政並未產生重大破口，施政滿意度並不弱。

另外，40歲以下年輕選民，近60%受沈伯洋的市政願景吸引。但蔣萬安的施政成果未能受到年輕族群肯定，如何宣傳四年政績、提出能吸引年輕人的未來願景，讓支持者回流，穩固北市「藍大於綠」的傳統結構，突破目前僵局，是蔣萬安接下來一個月的重中之重。

沈伯洋目前雖然領先，但民調也顯示，綠營對沈伯洋的支持度已到九成頂峰，最後一個月要突破綠營基本盤上限，關鍵在於中間選民，這也是沈伯洋最想突破的一塊。