沈伯洋⽀持度領先 蔣萬安陣營正視危機

擁有現任優勢的台北市長蔣萬安看好度目前高過對手沈伯洋。(本報系資料照)

AI摘要 文章摘要整理： 台北市長選戰倒數30天，最新民調顯示蔣萬安暫落後沈伯洋4個百分點，藍綠雙方都稱選情未定、仍將全力催票。

台北市長選舉投票倒數30天，聯合報最新民調 出爐。台北市長蔣萬安 支持度微幅落後對手沈伯洋 4個百分點。雖在誤差範圍內，蔣萬安競選辦公室表示，26日競選總部成立，吹響反攻號角，選戰才剛開始。沈伯洋競選辦公室目前解讀為「五五波選戰」，但仍戒慎恐懼態度。

離11月28日投票尚有一個月，「正視危機，才能解決危機。」藍營人士說，上周確實是選情最凶險的一周，儘管國民黨內部參考的民調，蔣萬安是領先，但差距拉近。藍營人士表示，聯合報民調可當成藍營「凝聚、召喚支持者挺身而出」的反攻號角。

藍營人士說，聯合報民調調查時間是在薔琵颱風侵襲、蔣萬安競選總部造勢之前，此前藍軍士氣確實低迷，但五縣市長挺蔣造勢後已軍心大振。他說，以這次防颱為例，對手陣營透過網路各種攻擊公務員，「扭曲蔣萬安原來面貌」。

「蔣萬安是藍營重要品牌。」藍營人士也說，現在不管是在社區、市場、公園、鄰里，支持者危機感有上升，對蔣的支持厚度仍相當扎實。當對手批評蔣萬安，可明顯感受基層支持者會抱屈。

「有逆流其實也不是壞事，是磨礪真本事時候，就是全力以赴。」該人士說，蔣萬安可以趁這次機會告訴支持者，現在局面確實非常凶險，但不必自亂陣腳，因為「蔣萬安就是蔣萬安」。

國民黨黨務人士表示，國民黨絕不輕忽沈伯洋「洋流」帶來的選戰衝擊，但也不必因此妄自菲薄、失去信心；沈伯洋這段時間支持度已接近天花板，反觀蔣萬安的選戰動能才正要全面啟動，危機意識將成為催動基本盤回流的重要力量。

這名人士說，民調暫時落後，反而可能成為支持者團結歸隊的轉捩點，國民黨對蔣萬安的施政表現、基層實力及選戰後勢深具信心，選戰才剛開始，真正的勝負還在後頭。

沈伯洋競辦總幹事吳思瑤表示，團隊仍解讀這是場五五波選戰，從趨勢來看，民調從遠遠落後到現在雙方接近，代表沈一直主打正向選舉受到肯定，不會因為贏幾個百分點就鬆懈，仍然戒慎恐懼。至少從大家認為贏得選舉是不可能任務，到現在認為大有可能，會維持基調，希望能夠穩住。

對於沈伯洋看好度落後蔣萬安，吳思瑤說，挑戰者看好度要贏過現任，本來就很困難，可以理解現在民調數字呈現狀況，持續努力，希望能夠帶動高投票意願，會盡全力催票、固票。

民進黨台北市長候選人沈伯洋支持率目前超過現任市長蔣萬安。(本報系資料照)