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前縣長吳俊立涉圖利更裁700萬交保 掀台東縣選戰攻防

記者徐白櫻／台東28日電
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台東地檢署持續偵辦農路拓寬涉圖利案，前縣長吳俊立（左）27日裁定交保，保金700...
台東地檢署持續偵辦農路拓寬涉圖利案，前縣長吳俊立（左）27日裁定交保，保金700萬元。（中央社）

AI摘要

文章摘要整理：

前台東縣長吳俊立涉圖利案持續延燒，法院改裁700萬元交保，並在縣長選舉抽籤日引發吳秀華與陳瑩針鋒相對的政治攻防。

檢調二度聲押台東縣前縣長吳俊立未成，但保證金提高至700萬元（台幣，下同，約21萬5756美元）。縣長選舉昨抽號次，吳俊立案情進展成攻防焦點。吳的胞妹、國民黨台東縣長候選人吳秀華痛批選前政治操作及司法迫害。民進黨對手陳瑩強調，身體有無問題醫生會有專業判斷，吳家是否拿納稅錢為自家投資標的開闢超級寬農路，就讓證據說話。

縣府農業處被控為吳俊立家族投資的東映渡假村拓寬聯外農路，檢調懷疑縣府涉及圖利，7月展開偵辦，收押農業處前處長許家豪、承辦科長蔡明翰，以及同時具有吳秀華助理、吳俊立秘書、東映渡假村員工身分的邱嘉平。

本月20日，檢調在豐年機場拘提吳俊立到案，東檢複訊後，依圖利罪聲押吳俊立，但法院認無羈押必要，以500萬元交保，檢方抗告成功，由二審撤銷發回更裁。

台東地院原定26日召開羈押庭，吳俊立在高雄榮總就醫，因請假未獲檢方接受，隨即被拘提帶回台東，吳的律師痛斥檢方拘提不合法，一度聲請提審，後又撤回聲請。

前天深夜法院照常開羈押庭，法官考量吳俊立手機被扣，且他28日因心臟相關疾患需住院，隨意移動以湮滅潛在物證的可能性已下降，無羈押之必要，昨天凌晨3時許改裁以700萬元交保。

昨天為縣長選舉號次抽籤，吳秀華與陳瑩先禮後兵，兩人在抽籤會場握手致意，到了場外則展開激烈交鋒。

吳秀華質問檢方，「這樣的程序合不合常理？合不合程序正義？有沒有罔顧病人的人權？」她很心疼哥哥的身體狀況，選前30天發動司法調查，是一場赤裸裸的政治操作與司法迫害，這次選舉她不畏強權、不畏迫害，一定會穩穩把選戰打完，守住台東藍天、贏得勝利。

陳瑩在競選總幹事劉櫂豪陪同下抽籤，陳瑩指出，吳家有沒有拿納稅錢去拓寬農路直通自家投資標的，她尊重司法調查，也相信檢察官是對案情有相當把握才去拘提，至於身體問題，她相信榮總的專業。

陳瑩說，她沒有家族事業包袱，可確保政府資源運用符合公共利益，絕不讓縣政成為服務特定家族或財團的工具，當選後一定自己承擔責任、主導縣政，絕不成為任何人的傀儡。

精華 FAQ

  • 檢調懷疑台東縣府為吳俊立家族投資的東映渡假村拓寬聯外農路，涉圖利公務。法院二度審理後認為無羈押必要，將交保金提高為700萬元。

  • 檢調7月展開偵辦後，已收押縣府農業處前處長許家豪、承辦科長蔡明翰，以及同時兼任吳秀華助理、吳俊立秘書與東映渡假村員工的邱嘉平。

  • 吳秀華批評檢方在選前30天發動調查，是政治操作與司法迫害，強調會守住台東藍天；陳瑩則表示尊重司法，並質疑是否動用納稅錢為特定家族謀利。

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