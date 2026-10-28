新聞評論／檢調介選：衝擊選票或司法公信力？

桃園市長張善政在四年前的九合一選舉，曾面臨綠營大量印製抹黑的不實文宣攻擊。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 本文批評檢調在選舉期間對涉案文宣與境外介選採取雙重標準，疑似選擇性執法，反而讓司法被質疑成為介選工具，進一步削弱公信力。

九合一選舉進入倒數，檢警調偵辦選舉相關案件愈來愈多，卻也引爆執法比例原則與選擇性執法等爭議。近幾年來，從查賄標準不一、查察境外介選、大罷免 大羈押，到選擇性辦案，執法機關屢遭質疑雙標、製造寒蟬效應，持續加深社會對司法淪為執政黨消滅異議的武器之疑慮。接下來，到投票前，國家機器還會有更多假手司法整肅在野黨的行動嗎？

選舉查察的目的，是為了確保競選過程公平，當選者未來能廉潔執政。民間過去有「選舉沒師傅，用錢買就有」之說，因此每逢選舉，檢警調總是把選舉查察列為第一要務。民進黨 首度執政，時任法務部長陳定南就訂出30元（台幣）的查賄門檻，但因衍生諸多爭議，後來檢方高層多次強調應以現金買票為查賄重點。

過去民進黨強調打擊黑金，以高標準檢驗參選者清廉。近年的選舉查察，則屢將「境外介選」當重點，各地檢調競查里長帶團赴陸旅遊案件。最近，美麗島電子報董事長吳子嘉遭大動作搜索，理由竟是他指控民進黨新竹縣長候選人鄭朝方家族涉弊的文宣品，派報社委託外籍移工協助發放，違反外籍人士不得在台灣從事政治相關行為的規定，也在影射「外力」介入。

從三年前總統立委選舉開始，檢調把里長帶團赴大陸旅遊列為選舉查察重點之一。儘管後來許多案件獲判無罪，也有人獲得刑事補償金；但執法機關配合執政黨的「抗中牌」刻意凸顯境外勢力介選，司法反而成為最大介選工具。如今把外籍移工受雇發送傳單跟涉外力介選畫上等號，已很難服人；為此羈押派報社負責人，猶如大罷免大羈押再現。更引人議論的是，檢警對於質疑執政黨參選人的文宣，採取迅速嚴厲手段；但對於文宣指控的弊案疑點，卻遲不拿出作為。莫非，如今的執法標準是「網軍造謠沒關係，吹哨者要被調查」？司法被質疑雙標，不正是因為執法機關對類似案件的處置標準南轅北轍？

吳子嘉的評論有無造假誹謗，照理應透過正常司法程序檢視。鄭朝方的家族相關土地交易，與台東藍營縣長參選人吳秀華家族被指涉的知本農路拓寬案，都屬於公共利益事項。競選地方首長的政治人物及其家人是否涉及不法，本就該接受檢驗；但檢調警廉等單位對執政黨參選人涉及公共利益的案件按兵不動，反而對質疑者或吹哨者搜索、約談。尤其，吳俊立的圖利案剛獲交保，卻在住院等待開刀前夕，被檢調強行從醫院上銬從高雄帶回台東。這樣的執法，到底是把公共利益或執政黨利益放在首位？國家機器出手的判準，豈能不啟人疑竇？

四年前的九合一選舉，參選桃園市長的張善政、參選新竹市長的高虹安，都曾面臨綠營大量印製抹黑的不實文宣攻擊，甚至透過特定媒體操作，並以文宣夾報方式挨家挨戶發送到民眾家裡的信箱。即使當事人或競選團隊報案，最後都不了了之。對照今年新竹檢警如此迅捷查辦指控鄭朝方的文宣，類似的情況，執法強度卻前後有別，難怪外界會質疑雙標。

此外，四年前檢方起訴的選舉案件，近四分之一被告後來獲判無罪；檢方提出的當選無效案件，更有將近四成不成立。相較於檢方整體起訴案件有罪率超過九成五，選舉案件「無罪率」明顯過高，更加深外界對司法機關介選的憂心。

司法介選鑿痕愈明顯，只會愈降低司法公信力。執法機關辦案是否公正獨立，不受外力影響，要民眾相信其所作所為是秉公處理、沒有偏頗，不是光靠宣示，民眾的評價才是最後關鍵。