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台北市長選情／蔣萬安民調落後 國民黨拚突圍 沉默選民成關鍵

台北市長選情／蔣萬安民調落後 國民黨拚突圍 沉默選民成關鍵

本報記者周佑政李承穎
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國民黨台北市長候選人、現任台北市長蔣萬安（圖）。(記者曾學仁／攝影)
國民黨台北市長候選人、現任台北市長蔣萬安（圖）。(記者曾學仁／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

台北市長選情激戰，蔣萬安雖在施政評價占優，支持度卻落後沈伯洋4個百分點，藍營若要突圍，關鍵在激出沉默支持者並爭取年輕及中間選民。

台灣年底地方選舉，台北市長選情陷激戰，聯合報系民調出爐，在從政表現與看好度，台北市長蔣萬安雖高於民進黨候選人沈伯洋，但支持度卻出現沈伯洋以4個百分點微幅領先，另一方面，民調結果顯示，仍有1成3選民未表態，藍營支持者陷入沉默。選戰最後一個月，蔣萬安能否激出支持者熱情，尤其是吸引年輕選票，將是決戰關鍵。

選戰開打以來，青壯年族群流行的Threads彷彿變成「一言堂」式的青鳥巢，護衛沈伯洋的力量非常強，凡是對沈過去廢死、質疑校園尿篩等各種檢驗言論，都會遭到排山倒海的出征，甚至蔣萬安臉書發出對沈過去毒品質疑，引來超過62萬則攻擊留言。

同時，蔣萬安的一言一行被「無限放大」檢視，動輒得咎，社群上每天充斥惡意剪接的影片與圖文，從蔣萬安的身世、視察幼兒園是否脫鞋到上節目受訪說了幾次「包括」，還有拿掃帚的姿勢，都成為綠營攻擊話題。連藝人蔡康永發文、站台蔣萬安競選總部成立大會，在沒有任何證據下，都說成「被強迫」，宛如紅衛兵的行徑，讓藍營支持者表態轉趨保守、甚至噤聲。

從本報最新出爐民調顯示，民進黨支持者中，高達九成1力挺沈，但國民黨支持者卻只有八成6表態支持蔣，可看出沈伯洋成功催出綠營支持者的「凝聚力」。

不過，蔣萬安仍可見優勢，民調顯示有7成9覺得台北整體生活順，另外有5成滿意蔣萬安當市長表現；反觀沈伯洋擔任立委的表現，僅有3成9北市選民肯定，顯示綠營雖猛攻台北市政問題，但蔣萬安的施政並未產生重大破口，施政滿意度並不差。

另外，40歲以下年輕選民，近6成受沈伯洋的市政願景吸引。何以蔣萬安的施政成果未能受到年輕族群肯定、如何宣傳四年政績、提出能吸引年輕人的未來願景，催出藍軍光榮感，讓支持者回流，穩固北市「藍大於綠」結構，突破目前僵局，是蔣萬安接下來1個月的重中之重。

沈伯洋目前雖然領先，但民調也顯示，綠營對沈伯洋的支持度已到九成頂峰，最後一個月要突破綠營基本盤上限，關鍵在於中間選民，這是推動過大罷免的沈伯洋最想突破的一塊。

台北市長選情
台北市長選情

精華 FAQ

  • 民調顯示沈伯洋在支持度上以4個百分點微幅領先蔣萬安，但蔣萬安在從政表現與看好度仍較高，顯示選情雖落後，尚未失去翻盤空間。

  • 因為民調中仍有1成3選民未表態，且藍營支持者表態比例偏低，若蔣萬安無法把這群沉默選民與支持者動員出來，落後差距可能難以縮小。

  • 文章指出，他要在最後1個月強化四年施政成果的宣傳，並提出能打動40歲以下年輕選民的未來願景，同時設法拉回中間選民與藍營支持者。

蔣萬安 民調 國民黨

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