蔣萬安內湖737夜市掃街 支持者熱情送上蒜苗祝「凍蒜」
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台北市長蔣萬安在選前倒數32天前往內湖737夜市掃街，受到支持者熱情簇擁，店家還以蒜苗祝他「凍蒜」，現場互動熱絡。
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台北市長蔣萬安在選前倒數32天前往內湖737夜市掃街，受到支持者熱情簇擁，店家還以蒜苗祝他「凍蒜」，現場互動熱絡。
選前倒數32天，台北市長蔣萬安27日晚上在內湖737夜市掃街，支持者熱情與他擊掌、合影，店家更是播放他的競選歌曲，送上蒜苗祝福「凍蒜」（當選），場面相當熱鬧。
台北市長蔣萬安27日晚上在選區立委、市議員候選人的陪伴下，在內湖737夜市掃街拜票，他一下車就被熱情支持者包圍，一路上與民眾擊掌、合影，對於支持群眾簽名、自拍、送上各式美食等各項要求來者不拒，蔣萬安掃街遇上民眾黨議員陳宥丞正在做選民服務，他特別上前致意，老店大陳記老闆送上蒜苗祝福「凍蒜」，並邀請蔣萬安入店簽名，場面相當熱鬧。
▲ 影片來源：聯合新聞網
他在27日晚上前往台北市內湖737夜市掃街拜票，並由選區立委及市議員候選人陪同。現場聚集不少支持者，沿路與他擊掌、合影，氣氛相當熱烈。 支持者主動簽名、自拍，還送上各式美食；店家則播放他的競選歌曲，並以蒜苗祝福他「凍蒜」。老店老闆也邀請他入店簽名，展現明顯支持。 有，他在掃街途中遇到民眾黨議員陳宥丞正在做選民服務，便特別上前致意。這段插曲也讓現場互動更具話題，顯示他在夜市拜票時與不同人員都有接觸。
精華 FAQ
他在27日晚上前往台北市內湖737夜市掃街拜票，並由選區立委及市議員候選人陪同。現場聚集不少支持者，沿路與他擊掌、合影，氣氛相當熱烈。
支持者主動簽名、自拍，還送上各式美食；店家則播放他的競選歌曲，並以蒜苗祝福他「凍蒜」。老店老闆也邀請他入店簽名，展現明顯支持。
有，他在掃街途中遇到民眾黨議員陳宥丞正在做選民服務，便特別上前致意。這段插曲也讓現場互動更具話題，顯示他在夜市拜票時與不同人員都有接觸。
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