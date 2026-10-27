蔣萬安內湖737夜市掃街 支持者熱情送上蒜苗祝「凍蒜」

台北市長蔣萬安（中）27日晚上在內湖737夜市掃街拜票，他一下車就被熱情支持者包圍，一路上與民眾擊掌、合影，對於支持群眾簽名、自拍、送上各式美食等各項要求來者不拒，老店大陳記老闆送上蒜苗祝福「凍蒜」，並邀請蔣萬安入店簽名，場面相當熱鬧。（記者許正宏／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 台北市長蔣萬安在選前倒數32天前往內湖737夜市掃街，受到支持者熱情簇擁，店家還以蒜苗祝他「凍蒜」，現場互動熱絡。

選前倒數32天，台北市長蔣萬安 27日晚上在內湖737夜市掃街，支持者熱情與他擊掌、合影，店家更是播放他的競選歌曲，送上蒜苗祝福「凍蒜」（當選），場面相當熱鬧。

台北市長蔣萬安27日晚上在選區立委、市議員候選人的陪伴下，在內湖737夜市掃街拜票，他一下車就被熱情支持者包圍，一路上與民眾擊掌、合影，對於支持群眾簽名、自拍、送上各式美食等各項要求來者不拒，蔣萬安掃街遇上民眾黨議員陳宥丞正在做選民服務，他特別上前致意，老店大陳記老闆送上蒜苗祝福「凍蒜」，並邀請蔣萬安入店簽名，場面相當熱鬧。

▲ 影片來源：聯合新聞網

台北市長蔣萬安（中）27日晚上在內湖737夜市掃街拜票，蔣萬安掃街遇上民眾黨議員陳宥丞（右）正在做選民服務，他特別上前致意。記者許正宏／攝影

選前倒數32天，台北市長蔣萬安（中）27日晚上在內湖737夜市掃街拜票，與用餐民眾握手致意。（記者許正宏／攝影）

台北市長蔣萬安27日晚上在內湖737夜市掃街拜票，他一下車就被熱情支持者包圍，一路上與民眾擊掌、合影，對於支持群眾簽名、自拍、送上各式美食等各項要求來者不拒，場面相當熱鬧。（記者許正宏／攝影）

台北市長蔣萬安27日晚上在內湖737夜市掃街拜票，他一下車就被熱情支持者包圍，一路上與民眾擊掌、合影，對於支持群眾簽名、自拍、送上各式美食等各項要求來者不拒，老店大陳記老闆送上蒜苗祝福「凍蒜」，並邀請蔣萬安入店簽名，場面相當熱鬧。（記者許正宏／攝影）