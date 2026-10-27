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傳「颱風大作戰」遊戲下架 韋淳祐曝：遭特定人士寫惡意程式攻擊

記者鄭媁／台北即時報導
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蔣萬安競選總部日前發布「颱風大作戰」遊戲，傳出在官網悄悄下架。風向株式會社總監韋...
蔣萬安競選總部日前發布「颱風大作戰」遊戲，傳出在官網悄悄下架。風向株式會社總監韋淳祐今澄清，「颱風大作戰」從未下架，並揭露遊戲遭到特定人士寫惡意程式攻擊。（取材自風向123臉書）

AI摘要

文章摘要整理：

韋淳祐澄清「颱風大作戰」未下架，並稱上架後遭特定人士以惡意程式大量攻擊，質疑外界把科普教育遊戲扭曲成政治攻防。

蔣萬安競選總部日前發布「颱風大作戰」遊戲，傳出在官網悄悄下架。風向株式會社總監韋淳祐今澄清，「颱風大作戰」從未下架，並揭露遊戲遭到特定人士寫惡意程式攻擊。

韋淳祐指出，今天（27日）看到台北市長蔣萬安受訪，媒體問到「颱風大作戰」時，直接說遊戲「已經下架」。他一頭霧水，這件事，點開網頁就能確認。查證只要三秒，造謠卻能成為提問題材。

韋淳祐說，遊戲由他們製作，行得正，做得直。目的是科普教育，做法是讓玩家親手清除病樹，向第一線的台北公務員致敬。這份心意不會下架，也不曾下架。

韋淳祐透露，「颱風大作戰」上架後受到不少網友喜歡，但從10月25日開始，就有特定人士刻意透過匿名網路隱藏身分、寫惡意程式攻擊這款小遊戲，每分鐘發動數千筆請求、前後灌進數萬筆不實資料。這個小遊戲可以說是「命運多舛」，還沒上架，先被沈伯洋陣營攻擊遊戲名稱；上架之後，被沈伯洋說是「恐嚇」；接著，又被特定人士寫惡意程式攻擊，現在又被造謠「下架」。

韋淳祐說，一款遊戲，四種打法。不禁讓人感嘆：原來向台北公務員致敬要被攻擊，做好科普教育要被恐嚇。他們不是怕一款遊戲，是怕台北人知道公務員在做什麼，更怕過去造謠亂砍樹被打臉。

韋淳祐也問民進黨台北市長參選人沈伯洋，特定人士寫程式攻擊「颱風大作戰」，是否認同這種惡劣行為？一款遊戲，致敬台北公務員做專業的事，到底哪裡有問題？如果做個遊戲說明風險、順便科普教育叫「恐嚇」，那宣導酒駕會害死人算不算恐嚇？還是乾脆不要宣導？

精華 FAQ

  • 他明確表示「颱風大作戰」從未下架，民眾只要打開網頁即可查證，認為外界把未經確認的說法當成提問素材，反而造成誤導。

  • 韋淳祐表示，從10月25日開始有特定人士透過匿名方式發動惡意程式攻擊，短時間內每分鐘湧入數千筆請求，並灌進數萬筆不實資料。

  • 他說遊戲原本是為了科普教育，讓玩家清除病樹並向台北公務員致敬；真正爭議不在遊戲本身，而是有人把它政治化，甚至攻擊其設計初衷。

蔣萬安

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