傳「颱風大作戰」遊戲下架 韋淳祐曝：遭特定人士寫惡意程式攻擊

蔣萬安競選總部日前發布「颱風大作戰」遊戲，傳出在官網悄悄下架。風向株式會社總監韋淳祐今澄清，「颱風大作戰」從未下架，並揭露遊戲遭到特定人士寫惡意程式攻擊。（取材自風向123臉書）

AI摘要 文章摘要整理： 韋淳祐澄清「颱風大作戰」未下架，並稱上架後遭特定人士以惡意程式大量攻擊，質疑外界把科普教育遊戲扭曲成政治攻防。

蔣萬安 競選總部日前發布「颱風大作戰」遊戲，傳出在官網悄悄下架。風向株式會社總監韋淳祐今澄清，「颱風大作戰」從未下架，並揭露遊戲遭到特定人士寫惡意程式攻擊。

韋淳祐指出，今天（27日）看到台北市長蔣萬安受訪，媒體問到「颱風大作戰」時，直接說遊戲「已經下架」。他一頭霧水，這件事，點開網頁就能確認。查證只要三秒，造謠卻能成為提問題材。

韋淳祐說，遊戲由他們製作，行得正，做得直。目的是科普教育，做法是讓玩家親手清除病樹，向第一線的台北公務員致敬。這份心意不會下架，也不曾下架。

韋淳祐透露，「颱風大作戰」上架後受到不少網友喜歡，但從10月25日開始，就有特定人士刻意透過匿名網路隱藏身分、寫惡意程式攻擊這款小遊戲，每分鐘發動數千筆請求、前後灌進數萬筆不實資料。這個小遊戲可以說是「命運多舛」，還沒上架，先被沈伯洋陣營攻擊遊戲名稱；上架之後，被沈伯洋說是「恐嚇」；接著，又被特定人士寫惡意程式攻擊，現在又被造謠「下架」。

韋淳祐說，一款遊戲，四種打法。不禁讓人感嘆：原來向台北公務員致敬要被攻擊，做好科普教育要被恐嚇。他們不是怕一款遊戲，是怕台北人知道公務員在做什麼，更怕過去造謠亂砍樹被打臉。

韋淳祐也問民進黨台北市長參選人沈伯洋，特定人士寫程式攻擊「颱風大作戰」，是否認同這種惡劣行為？一款遊戲，致敬台北公務員做專業的事，到底哪裡有問題？如果做個遊戲說明風險、順便科普教育叫「恐嚇」，那宣導酒駕會害死人算不算恐嚇？還是乾脆不要宣導？