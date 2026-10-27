雲林風災農損居冠 卻無全品項救助 農民怒：別因選舉差別待遇
薔琵颱風重創農業，雲林農損最高卻未獲全品項救助，反而損失較輕的宜蘭獲納入，引發地方批評政府差別待遇。
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薔琵颱風重創農業，雲林農損最高卻未獲全品項救助，反而損失較輕的宜蘭獲納入，引發地方批評政府差別待遇。
根據農業部最新農損統計，薔琵颱風農損達2億5634萬元(台幣，下同，約787萬美元)，其中以雲林縣損失超過5成居冠。然而行政院長卓榮泰日前卻親赴宜蘭視察農損，甚至農業部僅公告宜蘭縣農產業全品項納入救助，引起雲林農民強烈不滿，認為農損不應分顏色，也呼籲政府不要因為選舉到了就差別待遇。
「中央戴著有色眼鏡看雲林，對農民非常不公平，」雲林縣長張麗善質疑，農業部長昨到雲林會勘災損，只與劉建國辦公室聯絡，沒通知縣府、其他立委，但「部長為什麼不給劉建國面子，讓雲林縣全品項納入天災救助？」雲林是這次農損最嚴重縣市，而宜蘭農損不到千萬卻能獲全品項救助，這沒有政治色彩誰相信？
雲林大埤鄉水稻種植面積居全台之冠，當地謝姓稻農表示，稻作正值開花結穗期，颱風過後，部分稻葉已出現焦黃、乾枯情況，受損程度可能超過3成，且還可能出現延遲性災害，後續產量損失不容忽視。
根據最新薔琵颱風造成縣市農損統計，以雲林縣損失1億3707萬元，其次台中市3914萬元、苗栗縣2513萬元、新北市1618萬元、花蓮縣1113萬元，及宜蘭縣損失938萬元較為嚴重。
菜農林佳新表示，很多後面發生的延遲性農損無法得到天然現金災害救助，這也是全品項作物現金救助的認定為何對農民這麼重要。
農業部農民輔導司長陳怡任表示，宜蘭作物面積和品項確實沒有雲林縣多，但經專家與地方單位現勘，確定宜蘭當地災損嚴重，予以全品項納入。
根據農業部統計，薔琵颱風農損以雲林縣最嚴重，損失達1億3707萬元，明顯高於其他縣市，居全台之冠。 因為雲林是農損最重地區，卻沒有獲得全品項救助；相對地，損失較輕的宜蘭卻被納入，地方認為標準不一致，甚至懷疑帶有政治考量。 部分作物災後不會立刻顯現損害，之後才會出現減產或枯損，若未被納入認定，就可能拿不到現金救助，因此全品項救助對農民很重要。
精華 FAQ
根據農業部統計，薔琵颱風農損以雲林縣最嚴重，損失達1億3707萬元，明顯高於其他縣市，居全台之冠。
因為雲林是農損最重地區，卻沒有獲得全品項救助；相對地，損失較輕的宜蘭卻被納入，地方認為標準不一致，甚至懷疑帶有政治考量。
部分作物災後不會立刻顯現損害，之後才會出現減產或枯損，若未被納入認定，就可能拿不到現金救助，因此全品項救助對農民很重要。
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