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新聞評論／滿朝盡是徐佳青 傲慢已成賴政府DNA

聯合報社論
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前僑委會委員長徐佳青涉公器私用，一家遭譏「寄生僑委會」。(本報資料照片)
前僑委會委員長徐佳青涉公器私用，一家遭譏「寄生僑委會」。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

評論批評徐佳青涉多起特權與公器私用爭議，僑委會又以空白報告和壽宴式活動敷衍外界，顯示傲慢作風已成賴政府用人與治理的縮影。

月初才因多起爭議事件下台的僑委會前委員長徐佳青，在僑委會為僑胞舉辦的惜別晚宴，以女主角之姿接受全場慶生及歌功頌德，引起社會譁然。而僑委會日前也才因立院報告「無字天書」風波招致撻伐，這種毫不在乎外界觀感的作法，只有「傲慢」二字可形容。然而，徐佳青乃至於僑委會，亦不過是賴政府的縮影，滿朝盡是徐佳青，才是當今政治風氣敗壞的癥結。

徐佳青去年被爆出以特權讓資格不符的兒子登上東沙島，她卻滿口否認稱是「烏龍爆料」，結果事後證明不僅爆料屬實，還遭監院開罰10萬元（台幣，下同）；政務官公然說謊，誠信已大有問題。而後她再被爆頻繁出訪，5年內多達47次，花費2000多萬，1人即用掉僑委會近三分之一的出國預算，出國報告內容卻簡略粗糙，且多以機密為由掩蓋。

面對「拿納稅人錢爽玩」質疑，徐佳青毫無愧色反稱「難道要脫光光給中共看」，但事後也證實這些多數集中在歐美的行程，大多鬆散無比；還傳出遭控霸凌成立的日內瓦辦事處前處長李冠德疑似挪用經費，讓徐佳青入住每晚要價17萬元的套房。不僅如此，她還被爆多次藉訪美加之便「就地休假」，與在美家人團聚。面對各項指控，她都能振振有詞。依照過往民進黨對馬政府政務官的標準，徐佳青早已不知下台幾次，但在高層縱容下，她卻能安坐其位。

直到內部人士再丟出爆炸性猛料，指她多次出訪讓14歲兒子以「攝影官」名義隨同周遊列國，丈夫也被控曾使用駐美代表處公務車載送家人，一家遭譏「寄生僑委會」，不僅公器私用，更已涉違法。雖然徐佳青最後黯然下台，但若非選舉在即，依照賴政府用人只看派系的慣習，必然繼續護航徐佳青。

果然，徐佳青下台只是為選舉止血，而非真心認錯的表面作為。代理委員長李妍慧隨後應立院要求，提出「因公派員出國計畫考察費用執行情形表」專案報告，卻僅有一頁且預算執行情況大片空白，遭立委痛批是「無字天書」；李妍慧硬拗是僑委會從未編列「考察」類別，才會呈現空白。這種大玩文字遊戲，敷衍國會、藐視人民的做法，不是傲慢是什麼？

這一回，僑委會更讓原本主角該是歸台僑胞的惜別晚宴，變成「正巧」當天生日的徐佳青壽宴。根據外流影片及在場人士描述，徐佳青又是唱歌又是接受獻花，僑委會更製作回顧她任內「豐功偉業」的影片，光徐佳青「個人秀」時間就占晚宴四分之一，可說極盡逢迎拍馬，更分不清誰才是主人。

僑宴變壽宴遭揭發後，李妍慧稱並未另外多花公帑，且是僑務委員連署邀請。但僑務委員要感謝徐佳青，大可私下另約；利用花費1000多萬公帑舉辦的僑務會議及晚宴「夾帶」徐佳青慶生宴，顯然公私不分已習慣成自然。何況，當晚中颱薔琵逼近台灣，全台忙著防災，僑委會卻動員大批人力，歌舞昇平，極盡諷刺。

尤其徐佳青是因醜聞下台而非「榮退」，從她與僑委會的高調作風，顯然根本不在乎外界觀感。更重要的是，她是僑委會內部行政調查的被調查人，不僅受邀擔任上賓，李妍慧更在會中為她大抱不平，稱是外界抹黑，這不是剛好印證調查只是打假球的質疑？

然而，「做壞事被抓到一定硬拗到底」，這種傲慢到骨子裡的態度，並非徐佳青及僑委會獨有，賴政府內比比皆是。最具代表性的莫過於行政院長卓榮泰，將違憲的不副署作法硬說成「守護憲政秩序」；有這種行政院長，徐佳青和李妍慧又算得了什麼？

精華 FAQ

  • 文章指她曾讓不符資格的兒子赴東沙、頻繁出訪耗費大量公帑，還被控讓家人搭公務資源同行與就地休假，整體被形容為特權與公器私用爭議不斷。

  • 因代理委員長提交的出國計畫報告只有一頁，且預算執行情形大片空白，卻以制度名義硬拗解釋，讓外界認為是在敷衍國會、藐視監督。

  • 作者認為徐佳青只是賴政府作風的縮影，從護航爭議人事、敷衍國會到公私不分，都反映高層縱容與派系用人的問題，傲慢已成整體政治文化。

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