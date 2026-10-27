電視辯論周六登場 蔣萬安主打市政牌 沈伯洋避免被激怒

首場台北市長選舉電視辯論會31日舉行，蔣萬安（左）沈伯洋（右）將短兵相接。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 台北市長電視辯論將於周六舉行，蔣萬安強打市政政績與穩定牌，沈伯洋則補強市政知識並調整答辯方式，力求突破外界對其不熟市政的印象。

首都市長電視辯論周六中午登場，藍綠主帥蔣萬安 、沈伯洋 都請了總統級幕僚助陣。蔣萬安主打「市政穩定牌」，重量級資深媒體人最後關頭將「特訓」蔣萬安；沈伯洋則補強市政背景知識，但著重先講結論、避免硬背，嚴防對手祭出激怒手段。

首場台北市長選舉電視辯論會周六舉行，全程兩小時，包含開場申論、雙方交互詰問、媒體提問，以及終場結論四個階段。經兩陣營代表抽籤後，沈伯洋是開場申論人，終場結論則由蔣萬安先登台。

雙方積極備戰，國民黨前主席朱立倫 日前鼓勵蔣萬安丟掉偶包，「回到原來的蔣萬安」，絕對可以逐步化解一時的網路攻擊或謠言，讓選民看到過去四年真正為台北市做事的市長。

蔣萬安昨晚接受電視專訪表示，沈伯洋過去是補習班老師，口才非常好，自己可能比較老實、無聊，口才沒這麼好，但他就是做自己，展現真實一面，踏踏實實做市政；他會透過辯論平台，把四年政績清楚告訴市民。

據了解，蔣萬安2022年電視辯論前的特訓，中廣前董事長趙少康親自傳授辯論策略。這次蔣萬安除了有幕僚殷瑋模擬特訓，趙少康應該也會適時提供建議。

民進黨將辯論定調為沈伯洋破除不熟市政標籤、吸納中間選民的關鍵戰役。沈伯洋證實，他已請益過行政院秘書長張惇涵、政委馬永成及國安會諮委黃重諺等府院幕僚；他自認不擅長背誦，即使照著稿子念也可能出錯，因此與三人討論後，決定採取適合自己的方式上場。