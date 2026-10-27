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台東前縣長吳俊立涉農路案 住院遭拘提：最好讓我死在裡面

台灣新聞組／台東27日電
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台東地檢署持續偵辦農路拓寬涉圖利案，前縣長吳俊立（左）雖裁定交保，但檢方抗告成功...
台東地檢署持續偵辦農路拓寬涉圖利案，前縣長吳俊立（左）雖裁定交保，但檢方抗告成功。台東地院原定26日上午重開羈押庭，吳俊立未出庭，檢調下午在高雄一家醫院將吳俊立拘提到案，晚間帶回台東地檢署，檢方原確認身分後將解送地院開羈押庭，但律師直接聲請法院提審。（中央社）

AI摘要

文章摘要整理：

台東前縣長吳俊立涉農路圖利案，原定羈押庭因住院延期，檢方仍前往醫院拘提並帶回台東；他痛批司法無人權，案件引發爭議。

台東檢調偵辦東映渡假村聯外農路圖利案，法院裁定前縣長吳俊立500萬元（台幣，下同）交保後，檢方抗告成功，原預計昨天上午開羈押庭，因吳住院請假，檢方下午赴高雄醫院拘提，晚間8時左右帶回台東地檢署。吳俊立隨後聲請提審，昨晚解送法院召開提審庭。吳俊立因此撂重話「最好讓我死在裡面」。

本報系聯合報報導，吳俊立說，已請假住院兩天，原訂明天進行心臟手術，他有答應回來開庭，不知為何還被拘提，司法被玩成這樣，完全沒人權，最後更撂下重話「最好讓我死在裡面」。

國民黨台東縣長參選人吳秀華胞兄、前縣長吳俊立涉入農路拓寬圖利案，20日住處遭檢調搜索，並帶回偵訊，21日檢方聲押未准，經台東地方法院裁定500萬元交保、限制住居及科技監控。檢方不服提抗告，經台灣高等法院花蓮分院撤銷原裁定，發回更裁，原訂昨天上午10時開庭審理，不過吳俊立聲稱生病住院，羈押庭因而延期。 

台北中國時報報導，台東地院表示，將向醫院調取病歷與診斷資料，評估其身體狀況後再定奪後續開庭程序；檢調與高雄醫院方面確認後，直接前往高雄醫院執行拘提，晚間將人帶回地檢署進行身分確認並召開提審庭，隨後解送法院重新審理羈押案。

回顧全案，台東縣政府於2023年辦理知本建和農路改善工程，將農路拓寬至15公尺，涉嫌圖利吳家投資的渡假村闢建聯外道路。檢調於今年5月立案、7月發動調查，陸續約談縣府官員、工程人員及涉嫌提列建議款的7名議員。目前農業處長許家豪、前科長蔡明翰，以及縣議長吳秀華服務處助理邱嘉平等人，均已遭羈押禁見。

聯合報報導，吳俊立法律團隊聲明表示，吳俊立因心肌炎住院等待開刀，法院已同意請假，檢方仍赴醫院帶人，質疑是否刻意製造未到案假象，另外又未經醫療專業評估與同意，強行將患者帶離醫院，中斷治療將讓吳俊立面臨極高生命風險。

精華 FAQ

  • 他涉及台東縣知本建和農路改善工程圖利案，檢調懷疑農路拓寬成為東映渡假村聯外道路，涉嫌圖利相關投資方，因此遭搜索、偵辦與後續拘提。

  • 地院原裁定5,000萬元交保並限制住居、科技監控，檢方抗告後獲高院花蓮分院撤銷發回更裁；吳又因住院缺席，檢方最後到醫院拘提。

  • 吳俊立指稱自己已請假住院，且原本承諾會回來開庭，卻仍被拘提，痛批司法被玩壞；律師團隊則質疑未經專業評估就帶離病患，恐危及生命。

國民黨

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