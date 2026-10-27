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手機遭扣、住家被搜 吳子嘉怒批綠色恐怖：選後訴諸國際

記者黃羿馨郭政芬／新竹27日電
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國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩（右）26日獻花給美麗島電子報董事長吳子嘉（左），兩人...
國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩（右）26日獻花給美麗島電子報董事長吳子嘉（左），兩人攜手相互加油打氣。（圖／徐欣瑩競辦提供）

AI摘要

文章摘要整理：

吳子嘉因住家及辦公室遭搜索、手機被扣押，批評檢調手段失當並指控綠色恐怖，強調將向國際新聞自由組織申訴，要求建立保護媒體的明確規範。

美麗島電子報董事長吳子嘉住家及辦公室日前遭新竹地檢署搜索、手機被扣押，昨晚在竹北舉辦的「董事長開講」活動中，吳怒批這是「綠色恐怖」，質疑是否符合比例原則；台中市長盧秀燕更直指兩人都是民進黨的「眼中釘」，人民的重要力量就是選票，不要讓執政黨「恣意妄為」。國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩也到場聲援，談及選舉與民眾對正義的期待時，一度哽咽。

吳子嘉表示，美麗島電子報當時正調查民進黨新竹縣長參選人鄭朝方的家族土地交易及資金爭議，並於9月初向台北地檢署具名告發。他表示，自己住家與辦公室地址公開，也常公開發言，檢方若有偵辦需要，大可傳喚到案，卻採取搜索及扣押手機等手段；他在警詢後也未遭交保或聲押，因而質疑強制處分必要性與比例原則。

針對協助派報的彭姓業者遭羈押禁見，以及外界傳出案件涉及境外勢力等說法，吳子嘉說，自己才是委託人，不應因派報人員國籍，就對案件作出不實推論。他認為，檢調作為不只影響媒體正常運作，也可能衝擊新聞自由及民眾知情權。

吳子嘉向賴清德總統喊話，政府如何確保新聞機構遭搜索時，無關案件的採訪資料及消息來源不受影響。他並表示，將把本案提交國際新聞自由組織及媒體，尋求公正評價。

吳子嘉也要求政府與司法機關正面回應，並從本案建立保護新聞機構的明確規範，讓搜索的界線、扣押的範圍、資料的保護與救濟的途徑，都有清楚可循的標準。

他強調，要爭取的不只是本案的公正，更是所有新聞工作者追查真相的制度保障。他認為，讓權力接受檢驗、讓新聞自由受到保障，台灣才能成為亞洲新聞自由的榜樣。

吳子嘉表示，他已就民進黨新竹縣長參選人鄭朝方家族土地交易及資金爭議向台北地檢署告發，要求釐清相關疑點，希望司法針對具體疑點依法調查，並要求新竹地檢署及法務部給出交代。同時他強調「我沒有認輸，我選擇對抗。」「我要維護新竹人民的利益。」

吳子嘉表示，他在調查鄭朝方家族土地交易及資金爭議後，已於9月8日、9日具名向台北地檢署告發，要求釐清1億8000萬元土地款項的性質，以及支票的相關問題。他強調，相關事項是否涉及犯罪，應由檢察官偵查、法院依法判斷。

盧秀燕質疑，究竟是吳子嘉不見容於執政黨，還是因為邀請她出席？並笑稱兩人都是民進黨的「眼中釘」。她還批評，民進黨近年打壓不同意見，從去年大罷免到今年選舉，透過抹黑、網路出征及司法等方式對付異議者，恐傷害民主與新聞自由。她強調，人民手中僅有選票，應珍惜民主自由，不能讓執政者恣意妄為。

精華 FAQ

  • 他認為住家、辦公室地址公開，且可直接傳喚到案，檢方卻採取搜索與扣押手機等強制處分，事後又未聲押或交保，讓他質疑必要性與比例原則。

  • 吳子嘉表示，美麗島電子報正調查鄭朝方家族土地交易與資金爭議，並已向台北地檢署具名告發，要求釐清1億8000萬元土地款項及支票性質。

  • 吳子嘉說會把案件提交國際新聞自由組織與媒體，爭取公正評價；盧秀燕則到場聲援，批評執政黨打壓異議，呼籲民眾用選票制衡權力。

民進黨 國民黨 盧秀燕

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