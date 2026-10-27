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蔣萬安競總成立吹響反攻號角 「三子」同台相挺

台灣新聞組／台北27日電
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台北市長蔣萬安（前排左二）競總成立大會26日舉行，立法院長韓國瑜（前排右）、台中...
台北市長蔣萬安（前排左二）競總成立大會26日舉行，立法院長韓國瑜（前排右）、台中市長盧秀燕（前排右二）及新北市長侯友宜（前排左）同台力挺蔣萬安連任。（記者潘俊宏／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

蔣萬安競總成立吸引大批支持者與藍白政壇人士站台，現場氣勢高漲；他以不改人設、相信市民為訴求，宣示吹響反攻號角。

台北市長蔣萬安昨成立競選總部，不僅「三子」合體，北台五縣市長參選人到場，更與民眾黨顯現藍白合團結氣勢。他感性對選民說，面對對手大陣仗造勢與民調干擾，理解大家會感到焦慮，「不好意思讓大家擔心了」，他也情緒激昂宣示，「我有你們，蔣萬安正式吹起反攻號角」。

活動開始前，會場敦化國中就已被支持者擠滿，支持者自發性身穿白色上衣，現場出現「白衫軍」人海。開場不到半小時，主辦單位就宣布已破1萬5000人，伴隨國旗旗海飄揚，台下不時爆出「凍蒜」聲，接近散場時更宣布超過5萬人。「禿子」立法院長韓國瑜、「燕子」台中市長盧秀燕、「漢子」新北市長侯友宜三子合體，齊喊「要讓蔣萬安在台北繼續安可。」

蔣萬安約下午2時30分抵達，由桃園市長張善政、新竹市長高虹安和新北市長參選人李四川、宜蘭縣長參選人吳宗憲陪同進場，上台後5人一起揮棒。大進場時，支持者爭相握手，蔣萬安透露進場20分鐘「手都被抓傷」。

蔣萬安致詞說，當市長這1400多天，他堅持的台北精神就是不畏挑戰，「有時候我可能有點太老實、古意，可能太無聊」，但他不愛詭辯，不擅長改變，更不可能為選舉改變人設，「蔣萬安就是蔣萬安，4年前民眾選擇的蔣萬安，也是今天你們眼前，站在台上的蔣萬安。」

蔣萬安也說，三年多來外界批評他都虛心接受，但為人民服務是他從政初心，永遠沒改變；當他說「不好意思讓大家擔心了」，台下支持者以熱烈掌聲回應。

他說，「這場選戰，我有七個相信、三個不相信。」不相信變來變去的人設會被信任；不相信到處出征的文化會讓台北更好；不相信抹黑造謠會蒙蔽人民眼睛。但他相信善良、誠信、正直，堅定的力量，也相信腳踏實地的道路是正確的，更相信認真付出會被人民看到，更重要的是，「我毫無保留相信你們，相信眼前的每一位，相信台北市民會做出最有智慧的選擇。」

蔣萬安表示，「這座城市有偉大市民支撐，蔣萬安不是一個人，我有你們，蔣萬安競總成立正式吹起反攻的號角。」蔣萬安振臂高呼，他有決心，也會拚盡全力打贏這場關鍵選戰。

台中市長盧秀燕感嘆民進黨把蔣鎖在首都「全黨打一人」，艱困選舉前所未有。立法院長韓國瑜說，95%媒體被壟斷，網路集中火力攻擊，「打在任何人身上，都會讓天使變魔鬼」，但他相信「邪不勝正」，市民會支持正派的蔣萬安。

新北市長侯友宜表示，大家需要的是一位好好事的蔣萬安，希望雙北選民「一票蔣萬安、一票李四川」，雙北跨縣市持續合作。新北市長參選人李四川打包票說，蔣萬安是他看過最重視專業、也最敢承擔的年輕首長。

民眾黨主席黃國昌呼籲支持者勇敢站出來對抗惡霸政府，「我們沒有忘記，賴清德怎麼帶著曹興誠、柯建銘、沈伯洋，為了政黨，不惜撕裂社會、創造社會衝突。」新竹市長高虹安說，四年前最逆風的選戰就在新竹，今年無情攻擊來到台北，「再逆風仍要堅持下去，我們一起當蔣萬安後盾」。

國民黨主席鄭麗文以市民身分說，國家機器全面動員、排山倒海的人造「洋流」興起，民眾要選擇的不是人設、包裝，而是用四年的成績、付出的人。

精華 FAQ

  • 活動現場聚集逾5萬人，韓國瑜、盧秀燕、侯友宜等「三子」同台助陣，並有張善政、高虹安、李四川、吳宗憲等人出席，呈現藍白合與跨縣市聲勢。

  • 他表示從政初心是為人民服務，三年多來批評都虛心接受，但不會為選舉改變人設，並強調自己不愛詭辯、腳踏實地，盼以成績與誠信爭取信任。

  • 盧秀燕批評民進黨全黨打一人，韓國瑜強調邪不勝正，侯友宜呼籲雙北選民支持合作，黃國昌與高虹安則號召支持者對抗惡霸政府、力挺蔣萬安。

蔣萬安 侯友宜 韓國瑜

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