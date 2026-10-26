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台選舉號次出來了：蔣萬安5號「有夠讚」、沈伯洋3號「台北靠山」

台灣新聞組／台北27日電
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台北市長選舉27日北市選委會抽籤號次，台北市長蔣萬安、民進黨參選人沈伯洋都邀公民...
台北市長選舉27日北市選委會抽籤號次，台北市長蔣萬安、民進黨參選人沈伯洋都邀公民代表抽籤，沈伯洋陪同網路抽中的代表Lydia來抽籤。（記者林麗玉／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

台灣九合一選戰倒數32天，全台各選區今天抽出候選人號次，台北、桃園、新北、台中、台南與高雄市長參選人也同步亮出號次與競選口號。

台灣九合一選戰倒數32天，今天（27日）全台選區舉行號次抽籤。台北市長蔣萬安民進黨參選人沈伯洋都邀公民代表抽籤，蔣萬安因主持市政會議，由競辦陪同代表20歲公民Yakira代為抽籤；沈伯洋今則是陪同網路抽中的代表Lydia來抽籤。

今天上午9時號次抽籤，蔣萬安抽中5號，高喊「5號有靠讚，台北安可」；沈伯洋3號，則喊出「台北靠山沈伯洋」。

台北市長選舉27日北市選委會抽籤號次，台北市長蔣萬安、民進黨參選人沈伯洋都邀公民...
台北市長選舉27日北市選委會抽籤號次，台北市長蔣萬安、民進黨參選人沈伯洋都邀公民代表抽籤，蔣萬安因主持市政會議，由競辦陪同代表20歲公民Yakira代為抽籤。（記者林麗玉／攝影）

另外台灣麻將最大黨郭璽抽中1號、台灣SoR無法黨蕭文乾4號、無黨籍林志成2號、三勢團結促進聯盟唐新民6號，四人是都親自出席抽籤。

新北市長方面，民進黨新北市長候選人蘇巧慧抽中1號，競選團隊喊出「2026，1定慧贏」；國民黨新北市長候選人李四川則抽中3號，競選口號為「票投3、挺四川」。

桃園市長方面，國民黨桃園市長張善政抽到2號，喊出「好事成雙、繼續挺善良」，民進黨桃園市長候選人黃世杰抽出1號，強調「鍥而不捨，桃園第一」。

台中市長方面，國民黨台中市長候選人江啟臣抽到3號，喊「最強靠山江啟臣」；民進黨台中市長候選人何欣純抽到1號，喊出「台中第一，新好市長」；司法正義黨洪麗華則抽到2號，喊「一切順利」。

台中市選舉委員會27日在台中州廳辦理台中市長今年底地方大選的候選人號次抽籤，國民...
台中市選舉委員會27日在台中州廳辦理台中市長今年底地方大選的候選人號次抽籤，國民黨台中市長候選人江啟臣抽到3號，喊「最強靠山江啟臣」。(記者余采瀅／攝影)

台南市長方面，民進黨陳亭妃抽中3號，國民黨謝龍介由市議員候選人童小芸代抽，抽中2號；無黨籍葉人文抽中4號，蕭燐洪由代理人代抽，抽中1號。

高雄市長方面，民進黨候選人賴瑞隆抽中5號，高喊「高雄未來，有你有我（台語）」；國民黨高雄市長候選人柯志恩則抽到3號，喊出「3出奇蹟，翻轉高雄」。

高雄市長候選人27日抽籤競選號次，民進黨候選人賴瑞隆抽中5號，高喊「高雄未來，有...
高雄市長候選人27日抽籤競選號次，民進黨候選人賴瑞隆抽中5號，高喊「高雄未來，有你有我（台語）」，隨後搭上隆捲風號展開車掃。(記者張議晨／攝影)

精華 FAQ

  • 蔣萬安抽中5號，由公民代表代抽，並喊出「5號有靠讚，台北安可」；沈伯洋則抽到3號，搭配「台北靠山沈伯洋」作為競選訴求。

  • 桃園部分，張善政抽到2號、黃世杰抽到1號；新北蘇巧慧抽中1號、李四川抽中3號；台中江啟臣為3號、何欣純為1號、洪麗華為2號。

  • 台南市長部分，陳亭妃抽中3號、謝龍介抽中2號、葉人文抽中4號、蕭燐洪抽中1號；高雄則是賴瑞隆抽中5號，柯志恩抽到3號。

民進黨 蔣萬安 沈伯洋

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