蔣萬安競總成立大會 鄭麗文：選擇付出的人、不是人設包裝的人造洋流

蔣萬安競總成立，大批民眾到場支持。(記者潘俊宏／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 鄭麗文在蔣萬安競總成立大會上，以北漂與抗爭經歷強調台北的多元包容，並呼籲市民以四年政績而非人設包裝來決定市長人選。

台北市長蔣萬安 今舉辦競選總部成立大會，國民黨 主席鄭麗文 出席致詞。她回憶，自己也是北漂族，更在台北為了無殼蝸牛、言論自由、總統直選等參加抗爭，甚至周末即將舉辦的彩虹大遊行，可見北市充滿多元包容；如今，現在被人造「洋流」興起，呼籲民眾要選擇的不是人設、包裝，而是用四年的成績、付出的人，讓11月28日再寫歷史。

鄭麗文表示，台北是一個偉大的城市，她回憶小時候在台南市長大，直到國中一年級的時候，爸爸出了一場非常嚴重車禍、撿回一條命之後，在國二時舉家搬到台北，成了北漂族的一員，跟所有來自四面八發來到台北安生立命的小市民一樣。

鄭麗文說，她在台北市就學、讀書、談戀愛，在這邊失業、徬徨、追尋每個屬於自己人生，寫下故事，也在台北送走了兩位雙親，台北支持每個小市民，不分顏色、不分族群、不分收入高低、不分年紀、不分性別，都能找到台北安生立命。

她說，雖然台北市人口240多萬，但是每天在台北城進出工作有350萬人，每天清晨搭著火車從基隆、新北來到台北工作，有店員、上班族、醫護、工程師等，是每位市民打造乘載，造就偉大台北市。

鄭麗文回憶，她為了無殼蝸牛夜宿忠孝東路、為了言論自由在台大校門絕食、為了總統直選被鎮暴警察追趕，也曾經反貪腐加入紅衫軍，馬上這個周末彩虹大遊行，各位台北市從來不只有一種記憶、聲音，這是多元包容，台北感受到溫柔。

她說，北市民曾經讓民進黨擔任台北市長，但四年後貪贓無法連任，更交給一個無黨政治素人8年時間，四年前再次感謝市民選擇國民黨、支持蔣萬安；如今四年後，現在看到國家機器全面動員、排山倒海的人造「洋流」興起。

她說，希望台北市民不要缺席，用台北市民最高標準，替台北市選擇一個真正適合的市長，不是因為人設、包裝，而是四年付出、四年成績，這場民主盛宴，拜託市民投票，拜託台北市民，用選票決定台灣民主未來、台北市交給誰。希望1128再寫歷史，再創一次奇蹟。

國民黨主席鄭麗文參加蔣萬安競選總部成立大會。(記者潘俊宏／攝影)