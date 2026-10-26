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新聞評論／避免因選舉忽略防颱 賴清德也逆洋流？

聯合報社論
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薔琵颱風襲台，台北市長蔣萬安停止競選活動，投入防災。國民黨立委王鴻薇表示，沈伯洋...
薔琵颱風襲台，台北市長蔣萬安停止競選活動，投入防災。國民黨立委王鴻薇表示，沈伯洋仍然跑競選活動，民進黨台北市立委吳思瑤發文稱整天都在聽沈伯洋的競選歌曲，又爆僑委會前委員長徐佳青慶生爭議，「洋流」遇到颱風變亂流。（取材自王鴻薇臉書）

AI摘要

文章摘要整理：

薔琵颱風雖未登陸仍重創各地，賴清德呼籲候選人別因選舉忽略防颱；文章則批評沈伯洋在颱風假、股市與市政權責上的主張失焦。

薔琵颱風裙襬掃過，造成全台1死634傷，災情通報近萬件，以路樹傾倒最多，民生及基礎設施毀損次之。颱風也導致全台近9000戶停水、35萬戶停電，以及1.3億農損。雖然薔琵颱風中心最後並沒有登陸台灣，但超強陣風給許多地方帶來災情，同時也是對地方首長治理能力的檢驗、對參選人市政用心的測試。

颱風來襲前，賴清德總統前往中央災害應變中心聽取報告。他引用台灣俗語「10月颱無人知」、「10月颱真厲害」，提醒民眾與地方政府，此時的颱風變化莫測、威力驚人，要求大家隨時注意氣象資訊，做好防颱準備。由於正值九合一選舉進入最後階段，賴總統也罕見呼籲候選人，留意颱風情況，做好安全措施，避免因為選舉忽略防颱工作。

事實上，隨著颱風逼近，多數地方政府已有警覺，嚴陣以待。剛接台北市長蔣萬安競選總部主委的台中市長盧秀燕，前一天已宣布台中、台北同步進入防颱模式，「競選活動、輔選活動暫不奉陪」。不只蔣萬安停止競選活動、盧秀燕回防台中，各地方不同陣營參選人也多數暫停競選活動。只有「洋流」無視風雨，仍然是滿滿的選舉行程。

因此，賴清德提醒別因選舉忽略防颱的談話，最適合說給民進黨台北市長參選人沈伯洋聽。蔣萬安努力防颱準備時，沈伯洋也賣力跑選舉行程；蔣萬安深入檢查防汛整備和溝渠清淤時，沈伯洋正優雅暢談社區縫合和城市美學；蔣萬安還在等待氣象專業建議和北北基桃協調時，沈伯洋已經快意宣布颱風停班停課應考慮與股市開盤脫鉤。

毫無疑問，比起蔣萬安和其他縣市長冒雨緊盯團隊做好防颱準備，在全民皆股的氛圍與台股上攻5萬點的關頭，沈伯洋主張颱風天不出門還能在家買賣股票，應該更能討好股民；至於證券金融從業人員颱風出勤的安危，就不干沈伯洋的事了。賴清德忽然勸喻候選人不要為了選舉而忘了颱風，至少在目前，恐怕是太逆洋流。

颱風假與股市是否脫鉤當然可以討論，倘若有周詳而安全的配套，也未嘗不可行；但這明明是中央的權責，沈伯洋卻當作是台北市長的政見，如果不是裝儍，就是對市政範圍與市府權責毫無概念。在被酸「洋相百出」後，沈伯洋反批蔣萬安願與中央討論松機遷建，不願與金管會討論股市脫鉤，非常雙標；但除主客權責問題外，松機遷建從首都願景出發，股市脫鉤關心股民而非市民利益，難道沈伯洋還搞不清楚自己是要選總統或選市長？

跳脫政治口水，回歸市政。在颱風強襲下，台北市災情通報件數達2200多件，為全台災情通報最多的縣市，其中逾半是路樹災情。12到14級的強陣風，在部分地區的道路、校園和山區留下滿目瘡痍的景象。除了復原速度考驗市府的能力與效率外，過去被綠營強按「蔣萬安亂砍樹」的罪名，也意外獲得平反；颱風來了，才知道路樹維護修剪和病危老樹移除，對市民安全保障的重要。儘管蔣萬安不斷澄清闢謠仍飽受批評，拿出植樹綠化數據，也不敵青鳥網軍攻伐，沒想到這次颱風卻還了蔣萬安一個公道。

另外，颱風也造成全台35萬戶停電，經台電奮力搶修，多數已復電，但颱風期間各地紛傳電箱爆炸或電線起火，風雨夜空突見閃電驚爆，火花四射，頗為嚇人。高雄民眾抱怨每逢颱風一定停電，還有民眾無奈說颱風停電已經習慣了，很難想像這是在台灣。但這種脆弱的基礎建設，如何建構韌性社會？

精華 FAQ

  • 內文指出，薔琵颱風造成全台1死634傷、近萬件災情，最多的是路樹傾倒，另有近9000戶停水、35萬戶停電，以及約1.3億農損，顯示其破壞力不容小覷。

  • 賴清德前往中央災害應變中心聽取報告時，引用台灣俗語提醒10月颱變化莫測、威力驚人，並呼籲民眾與地方政府隨時注意氣象資訊，也罕見要求候選人不要因選舉而忽略防颱工作。

  • 文章認為颱風假與股市脫鉤屬中央權責，不應被包裝成台北市長政見；若未配套周全，容易混淆市府與中央分工，也被質疑將股民利益置於市民安全與市政專業之上。

賴清德

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