新聞眼／蔣萬安頂住壓力 為所當為破除造謠

薔琵來襲，北市路樹傾倒數比前年康芮颱風少近千株；圖為蔣萬安（中）25日視察災後復原狀況，與志工一起清掃落葉。（記者余承翰／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 本文肯定蔣萬安在「亂砍樹」質疑與網路攻擊下仍堅持修樹防災，並以颱風後路樹倒伏減少證明專業治理與市民安全優先的重要性。

首都市長選舉，台北市長蔣萬安 迎戰民進黨 參選人沈伯洋 ，面對執政黨大量資源，還有網路鋪天蓋地的「認知作戰」，從老鼠之亂到「砍樹」質疑，甚至颱風過後，蔣萬安勘災一舉一動都被放大檢視，一場颱風即破網軍的謠言，反而讓北市的專業做法被看見，民眾需要的終究是專業的城市治理。

北市藍、白議員都反映，地方里長想在颱風前請公園處修剪樹木，卻因前陣子網路上大量出現質疑北市亂砍樹的言論、透過特定媒體擴大報導後的壓力，造成基層不敢貿然施工的寒蟬效應。

這次薔琵來襲，北市迎戰13級強陣風，路樹傾倒數比前年康芮颱風12級強風肆虐少近千株，證明提前處理危老或生病樹木才能保障安全，面對前陣子鋪天蓋地的「砍樹」質疑，台北市長蔣萬安用「市民安全優先」的堅持，證明扛得住輿論質疑壓力，才能真正守護市民。

城市治理最怕的不是有人提出不同意見，而是決策者因害怕爭議，逐漸失去判斷與行動勇氣。修樹如此，道路維護、交通改善、公共工程亦然。做了，可能有人不滿；不做，可能有人受害。市政工作沒有永遠討好的答案，只有不能迴避的責任。

市政本該受監督，但前陣子不管是老鼠之亂、學校營養午餐出事、到北市亂砍樹，最後都證明是有心人刻意誤導、甚至是造謠，把選戰政治攻防延燒到第一線，基層人員還能不能放心做事？

選舉有落幕一天，但城市每天在運轉，路樹該不該修，不該由政治立場決定；政策該不該做，也不該由網路社群的嘲諷聲量定奪。即便壓力罩頂，仍把市民安全與公共利益放第一位，為所當為，才是市民需要的市長。