沈伯洋提市民大道「南北縫合」藍委酸「地圖都看不懂」

民進黨台北市長選舉參選人沈伯洋（中）拋出「市民大道南北縫合」的城市廊道概念。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 沈伯洋提出市民大道「南北縫合」與橋下活化構想，引來蔣萬安、柯文哲及藍委批評；同時綠營擔心攻防過熱，反讓蔣萬安聲量回升。

民進黨台北市長參選人沈伯洋 提出市民大道「南北縫合」引發熱議。沈昨表示，會在兩周後會提出市民大道橋下空間活化方案。台北市長蔣萬安 昨回應，過去切開南北問題已排除，提政策不能天馬行空，呼籲沈好好了解台北市。民眾黨創黨主席柯文哲更直言，聽不懂沈在講什麼。

沈伯洋日前在一場座談會談及台北市廊帶願景，提到市民大道高架道路應思考如何重新縫合城市空間，引發各方爭論。沈伯洋昨稱，當天座談會剛好很多建築師提到「東西的縫合」，他認為南北縫合值得深入討論，也是學術界討論已久的事；沈伯洋也說，南北縫合是台北市政府現有專案，線性公園往台北車站也一直在做「縫合」。

對此，蔣競辦發言人楊沛緰反擊，依沈伯洋邏輯，這項計畫恰恰證明沈口中的南北連通，市府早已提出規畫，並反問沈「究竟要縫合哪一段空間？是要拆除高架道路，還是把市民大道下方的停車場填平？」

國民黨 立委王鴻薇則問沈伯洋是開飛機上班嗎？連地圖都看不懂，把疏通交通的高架橋當成阻隔，若依沈伯洋的邏輯，台北市還有新生高、基隆高、建國高等多個高架道路，要不要來個台北大縫合？

王說，跟市政比起來，沈伯洋更喜歡認知作戰，發明一堆名詞來紙上談兵、混淆視聽，結果卻是連地圖都看不懂，把疏通交通的高架橋當成阻隔，出盡洋相。

此外，台北市長選情白熱化，颱風勘災也引發政治攻防。市長蔣萬安前天清樹枝遭青鳥酸作秀，昨到南港視察有志工邀掃樹葉又遭網友批不會掃地，蔣展現風度表示「與專業的第一線相比，不管是清潔隊員或志工夥伴，我確實比不上他們」、「不會在意外界扭曲或各項酸言酸語。」綠營內部擔憂「洋流」過熱，恐讓同情蔣萬安聲量回流。

民進黨內擔憂，若「洋流」過熱、過激，恐激起藍白支持者危機感，進而使台北市長蔣萬安「谷底反彈」。綠營設下防火牆、保持戒慎恐懼策略，試圖選戰控溫，嚴防驕兵必敗。

近期民調中，沈伯洋與蔣萬安互有勝負，更有民調顯示沈大幅超車逾十個百分點。然而，民進黨追蹤網路聲量與輿情發現，隨著蔣陣營重新整隊強化攻防，蔣萬安負面聲量並未持續上升，正面同情聲量反而開始回流。

民進黨人士指出，數據顯示蔣萬安已落入「谷底」，正處於觸底反彈起點，綠營支持者若過度樂觀，恐讓選情有逆轉風險；尤其，藍營有意仿效大罷免模式，激發支持者產生「大罷免好不容易守下來，台北市若輸掉等於被逆轉」的危機感，屆時對手的投票動能將被徹底激發。

沈伯洋昨到竹市偕民進黨新竹市長參選人莊競程車掃，沈表示，蔣萬安從颱風前一天就坐鎮指揮中心十分辛苦，救災沒有藍綠之分，不應將焦點放在政治攻防，樹木如何處理，清潔隊也有相關規範，應予以尊重。