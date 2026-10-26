黑白集／「提款機」走了又來 徐佳青案能辦下去？
徐佳青因多起公器私用爭議下台後又被高調迎回，僑委會晚宴還遭質疑成為壽宴與平反會，讓外界懷疑相關內部調查是否還能繼續。
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徐佳青因多起公器私用爭議下台後又被高調迎回，僑委會晚宴還遭質疑成為壽宴與平反會，讓外界懷疑相關內部調查是否還能繼續。
才遭爆一家三口「寄生僑委會」爭議而請辭的前委員長徐佳青，短短半個月就「滿血復活」，僑委會更遭爆將原為歸台僑胞舉辦的晚宴，變成徐佳青的壽宴兼平反大會，代理委員長李姸慧指相關爭議是被抹黑及選舉操作。長官都定調了，僑委會的內部調查還查得下去嗎？
其實，對卸任首長表達感謝與送別，並無不可。問題是，徐佳青是因涉及多起公器私用爭議才下台，調查尚未出爐，僑委會卻不顧外界觀感，將她迎回擔任上賓，不僅播放回顧其任內「佳績」的影片，李姸慧還稱先前爭議都是選舉抹黑。最可笑的是，僑委會新聞稿還稱，李姸慧並未參與或主導徐案調查，但首長都已公開表達「心證」，底下還敢做出相左的調查結果嗎？
李姸慧的爭議也不遑多讓。她曾任新竹市議員，與丈夫名下土地合計超過500筆，曾兩度因財產申報不實遭監院裁罰，其中一次更被依「公職人員財產申報法」相關規定罰鍰300萬台幣，為該罰則最高額罰鍰，可見情節之嚴重。諷刺的是，前年李姸慧任民進黨發言人時，還曾舉行記者會質疑當時正參選總統的柯文哲炒地皮，結果當場遭媒體「洗臉」，難堪至極。
李姸慧上任半個月，就接連爆出立院報告書「無字天書」及徐佳青壽宴爭議，只能說，僑委會「提款機」走了一台，又來一台。（轉載自聯合報）
內文指出，徐佳青因一家三口寄生僑委會與多起公器私用爭議請辭後，僑委會卻在短時間內高調迎回她，還安排播放任內佳績影片，呈現明顯態度轉變。 文章批評，原本是為歸台僑胞舉辦的晚宴，卻被包裝成徐佳青的壽宴兼平反大會，還把先前爭議稱為選舉抹黑，讓外界質疑公器是否被拿來替人洗白。 文中提到李姸慧曾因財產申報不實兩度遭監院裁罰，甚至被罰300萬台幣，且與丈夫名下土地超過500筆。她又公開為徐案定調，因而被質疑難以維持調查公正。
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內文指出，徐佳青因一家三口寄生僑委會與多起公器私用爭議請辭後，僑委會卻在短時間內高調迎回她，還安排播放任內佳績影片，呈現明顯態度轉變。
文章批評，原本是為歸台僑胞舉辦的晚宴，卻被包裝成徐佳青的壽宴兼平反大會，還把先前爭議稱為選舉抹黑，讓外界質疑公器是否被拿來替人洗白。
文中提到李姸慧曾因財產申報不實兩度遭監院裁罰，甚至被罰300萬台幣，且與丈夫名下土地超過500筆。她又公開為徐案定調，因而被質疑難以維持調查公正。
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