我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

期中選舉／川普執政格局改寫 有4種劇本

物價回不去了 千禧世代生活負擔遠超父母輩

黑白集／「提款機」走了又來 徐佳青案能辦下去？

黑白集
聽新聞
test
0:00 /0:00
僑委會遭爆將原為歸台僑胞舉辦的晚宴，變成徐佳青（圖）的壽宴兼平反大會。（本報資料...
僑委會遭爆將原為歸台僑胞舉辦的晚宴，變成徐佳青（圖）的壽宴兼平反大會。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

徐佳青因多起公器私用爭議下台後又被高調迎回，僑委會晚宴還遭質疑成為壽宴與平反會，讓外界懷疑相關內部調查是否還能繼續。

才遭爆一家三口「寄生僑委會」爭議而請辭的前委員長徐佳青，短短半個月就「滿血復活」，僑委會更遭爆將原為歸台僑胞舉辦的晚宴，變成徐佳青的壽宴兼平反大會，代理委員長李姸慧指相關爭議是被抹黑及選舉操作。長官都定調了，僑委會的內部調查還查得下去嗎？

其實，對卸任首長表達感謝與送別，並無不可。問題是，徐佳青是因涉及多起公器私用爭議才下台，調查尚未出爐，僑委會卻不顧外界觀感，將她迎回擔任上賓，不僅播放回顧其任內「佳績」的影片，李姸慧還稱先前爭議都是選舉抹黑。最可笑的是，僑委會新聞稿還稱，李姸慧並未參與或主導徐案調查，但首長都已公開表達「心證」，底下還敢做出相左的調查結果嗎？

李姸慧的爭議也不遑多讓。她曾任新竹市議員，與丈夫名下土地合計超過500筆，曾兩度因財產申報不實遭監院裁罰，其中一次更被依「公職人員財產申報法」相關規定罰鍰300萬台幣，為該罰則最高額罰鍰，可見情節之嚴重。諷刺的是，前年李姸慧任民進黨發言人時，還曾舉行記者會質疑當時正參選總統的柯文哲炒地皮，結果當場遭媒體「洗臉」，難堪至極。

李姸慧上任半個月，就接連爆出立院報告書「無字天書」及徐佳青壽宴爭議，只能說，僑委會「提款機」走了一台，又來一台。（轉載自聯合報）

精華 FAQ

  • 內文指出，徐佳青因一家三口寄生僑委會與多起公器私用爭議請辭後，僑委會卻在短時間內高調迎回她，還安排播放任內佳績影片，呈現明顯態度轉變。

  • 文章批評，原本是為歸台僑胞舉辦的晚宴，卻被包裝成徐佳青的壽宴兼平反大會，還把先前爭議稱為選舉抹黑，讓外界質疑公器是否被拿來替人洗白。

  • 文中提到李姸慧曾因財產申報不實兩度遭監院裁罰，甚至被罰300萬台幣，且與丈夫名下土地超過500筆。她又公開為徐案定調，因而被質疑難以維持調查公正。

上一則

台灣第1人 「世界貓王」唐嘉鴻世錦賽單槓摘金

下一則

全台首例罕病 出生15天癲癇幼兒 跨國求藥耗半年

延伸閱讀

台僑委會晚宴耗資1492萬元 遭爆變徐佳青歡送會

台僑委會晚宴耗資1492萬元 遭爆變徐佳青歡送會
另有重用？白再揭僑委會邀徐佳青參與會議

另有重用？白再揭僑委會邀徐佳青參與會議
晚宴風波延燒 綠火速准辭徐佳青 嘆「沒止血還成提款機」

晚宴風波延燒 綠火速准辭徐佳青 嘆「沒止血還成提款機」
惜別晚會誰主人？僑胞：比起代理委員長 整場都是徐佳青秀

惜別晚會誰主人？僑胞：比起代理委員長 整場都是徐佳青秀

熱門新聞

中國國台辦發言人張晗21日主持記者會。(記者陳湘瑾／攝影)

中生PO文「小小賴清德拿下」遭移民署驅逐 國台辦回應了

2026-10-21 16:50
曾馨瑩（右）陪郭台銘出席重要場合。（取材自Instagram）

郭台銘、曾馨瑩爆夫妻各過各 球友痴纏2年 夫妻心結未解

2026-10-18 21:35
台北市長蔣萬安(左)、民進黨台北市長參選人沈伯洋。(聯合報系資料照)

台北市長誰當選？命理師看面相：本命年這人小贏

2026-10-21 23:40
蔡依珊穿睡衣在颱風天陪兒子打籃球。（取材自pattytsai13 IG）

蔡依珊颱風假「穿睡衣」陪兒打籃球 母子對決 豪門千金真實模樣曝光

2026-10-24 18:51
立法院前院長王金平。(本報系資料照)

蔣萬安民調被沈伯洋反超17% 王金平：我想像不到

2026-10-20 09:07
在《逐玉》裡飾演「武安侯」的中國男星張凌赫，近日申請來台舉辦觀眾見面會等交流活動，遭陸委會拒絕。圖為張凌赫6月現身第18屆海峽論壇大會。記者陳宥菘／攝影

張凌赫赴台申請遭拒 陸委會：他曾多次PO文貶損台灣地位

2026-10-21 11:13

超人氣

更多 >
「不簽不能登機」來美者須簽此聲明 包括公民、綠卡

「不簽不能登機」來美者須簽此聲明 包括公民、綠卡
愛女考上UCLA、3次拒追求者 翁虹發「戀愛許可證」

愛女考上UCLA、3次拒追求者 翁虹發「戀愛許可證」
「可惜你媽不是中國人」 美國男被迫赴上海買藥救癌母

「可惜你媽不是中國人」 美國男被迫赴上海買藥救癌母
期中選舉民主黨若勝出 川普外交政策可能出現4大轉變

期中選舉民主黨若勝出 川普外交政策可能出現4大轉變
會開車也要懂保養車 維修技師分享「愛車6件事」

會開車也要懂保養車 維修技師分享「愛車6件事」