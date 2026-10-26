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冷眼集／南鐵拆遷致歉 賴總統「鱷魚眼淚」？

記者 林伯驊
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學者指出，南鐵東移是否符合土地徵收的必要性與最小侵害原則，至今仍是爭議核心。（記...
學者指出，南鐵東移是否符合土地徵收的必要性與最小侵害原則，至今仍是爭議核心。（記者劉學聖／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

南鐵地下化通車被視為政績，但拆遷戶對東移與徵收爭議仍難釋懷，賴清德致歉卻未正面回應核心問題，因而引發誠意不足的批評。

台南市區鐵路地下化本月風光通車，拆遷戶失去家園的痛，以及對「東移」決策的質疑，歷經17年仍難以釋懷。然而，賴清德總統為新車站揭牌時，雖向沿線居民說聲對不起，卻未回答當年東移決策的核心爭議，難令人感受到修補傷痕的誠意，若只忽略帶過，再風光的通車政績，也難換回人民對公權力信任。

鐵路地下化是城市進步的一大象徵，卻因東移引發長年抗爭。拒遷戶黃春香老家被拆剩不到15坪，百歲母親失去房間，竟持拐杖責怪女兒不孝，隔年離世，成為她心中永遠的痛；自救會長陳致曉的父母原支持黨外、民進黨，卻因南鐵東移深感背叛、信仰崩解，他更準備在老家所剩3平方公尺土地立碑，留下歷史見證。

南鐵東移最大爭點，在於原軌地下化是否真不可行？政治大學地政學系兼任特聘教授徐世榮質疑，當年有暫時徵用土地、完工歸還的原軌地下化替代方案，政府最後卻選擇將永久軌道建於原軌東側，須永久徵收民地，是否符合土地徵收的必要性與最小侵害原則，至今仍是爭議核心。

賴總統新北萬里老家先前被攻擊違建、要求拆除，他曾在造勢時落淚稱「該處的房子沒有一間有特權，反而是滿屋的辛酸」，顯露他深知家園承載的情感，如今，南鐵的拆遷戶卻必須接受失去老家的結果，如何不引發質疑，總統的家值得珍惜，百姓的家難道就只能為公共建設犧牲？

鐵路地下化能縫合城市，但拆遷戶的心不會理所當然跟著癒合，賴總統稱「鐵路沿線居民的成全，也要再次跟他們致歉」、「我也要對反對拆遷的這些住戶，像你們說聲對不起，說聲對不起」，但道歉如果止於感謝拆遷戶犧牲，未正視土地徵收制度等質疑，對拆遷戶恐怕更像鱷魚的眼淚。

精華 FAQ

  • 因為通車代表城市進步，卻伴隨17年拆遷傷痕未癒，許多住戶失去家園與記憶。文章強調，道歉若只談感謝犧牲，卻不碰東移爭議，難以撫平他們的痛。

  • 核心爭點在於原軌地下化是否真的不可行。文中引述學者質疑，政府其實可能有暫時徵用、完工歸還的替代方案，卻選擇永久徵收民地，是否符合必要性與最小侵害原則。

  • 因為賴清德雖向拆遷戶說對不起，卻未正面回答東移決策與徵收制度的爭議。文章認為，若只用致歉帶過而不回應根本問題，對受害者來說更像是一種表面安撫。

賴清德

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