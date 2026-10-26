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僑委薛雅俶護航徐佳青嗆「認知作戰」被爆是歐洲信賴總會長

台灣新聞組／台北26日電
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僑委會日前舉辦惜別晚會為前委員長徐佳青慶生引發爭議。法國僑務委員薛雅俶（左）25...
僑委會日前舉辦惜別晚會為前委員長徐佳青慶生引發爭議。法國僑務委員薛雅俶（左）25日哽咽表示，僑務委員自發性行為遭抹黑，她非常不捨。（記者許正宏／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

僑委會是否替徐佳青辦慶生歡送引發爭議，僑委與綠營人士強調只是固定惜別晚宴，但藍白陣營質疑公器私用、官官相護並延燒到政治身分。

僑委會遭控在僑務委員會議中，為前委員長徐佳青舉辦慶生與歡送會，多位僑務委員昨舉行記者會澄清，法國僑務委員薛雅俶表示，台灣正面臨嚴重的認知作戰，並質疑：「一再打擊僑委會，最後究竟是誰受益？」

多位僑委也連署發出共同聲明，強調惜別晚宴為歷年來的固定議程，並非為慶生而增設。不過，不少網友仍不買帳，認為此舉是「公私不分」。桃園市議員凌濤則踢爆，大聲為徐佳青護航的「法國僑委薛雅俶」原來是歐洲信賴台灣後援會總會長，抨擊「綠友友」利益共同體、官官相護，台灣人民看不下去。

徐佳青遭指控涉及多起特權與公器私用爭議，日前請辭，由副委員長李姸慧代理職務。民眾黨立院黨團主任陳智菡近日又爆料，僑委會在剛落幕的僑務委員會議，為徐佳青辦慶生與歡送會。

多位僑務委員連署發聲明指出，僑務委員會議最後一天舉辦的是惜別餐會。擔任英國僑務委員的蔡惠玉說，惜別餐會是僑務委員回台開會中的固定議程，沒有特別為誰舉行慶生會。薛雅俶則說，晚宴行之有年，卻被誤導成是慶生歡送，「我們從來沒有這樣子定義過，這也不是事實」。

薛雅俶指出，民眾黨立委蔡春綢當時也在場，知道整個過程；徐佳青當時根本沒有準備，不知道要上台，徐只是依循慣例，再加上僑務委員的提議連署，有過半委員支持，才邀請她參加最後一天的晚宴來接受大家的道謝與祝福。至於徐佳青在場接受獻花，被質疑花束是用公費購買，美國僑務委員陳啟耕表示，花束是他自掏腰包買的。

薛雅俶也提到「造謠一張嘴，闢謠跑斷腿」，台灣遭受認知作戰，僑委很警覺，這也是為什麼這一年來不斷發生針對僑委會的質詢；她認同外界監督，但認為應循正式、合理的管道進行。

不過，對於僑委發出的聲明，許多網友並不埋單，「颱風天在圓山飯店爽拿大家的錢爽」、「不用再幫徐佳青洗了好嗎、她就是個公私不分濫用公帑的人」。

凌濤指出，當全國都在為風災準備，僑委會卻被踢爆22日晚間動用國家資源替徐佳青慶生、惜別，還與「洋流」總統府資政、國策顧問等一幫府院高層在圓山飯店裡「歌舞昇平」；甚至出動「涵蓋五大洲」等多位僑務委員要召開記者會替徐佳青洗地，真是好大的官威，結果被抓到一堆資政、僑委不是「洋流」，就是「信賴之友會」成員。官官相護，引發人民唾棄。

國民黨昨批評，國家正式公務活動竟然變成卸任官員的慶生會，難道不是假公濟私？國民黨立院黨團也抨擊，僑委會公器私用，把僑務委員拿出來當擋箭牌，這是卸責，更是中華民國公務員的集體墮落。

民眾黨團主任陳智菡也批評，公共事務的監督有基本是非標準，不該只用「愛不愛國」、「捐多少錢」 來廉價導引，尤其徐佳青貪瀆的爭議，更不是幾滴「我愛台灣」的眼淚就能一筆抹去。

民進黨立委鍾佳濱則認為，僑委返台開會，大家想要聚一聚、感謝前委員長，這是人之常情，但剛好遇到選戰被放大。

精華 FAQ

  • 爭議核心在於，僑委會會議最後一天的餐會，究竟是例行的惜別晚宴，還是被外界指為替徐佳青辦慶生、歡送的公務活動。支持者稱是慣例，批評者則質疑公私不分。

  • 因為薛雅俶公開替僑委會說明，強調晚宴並非慶生會、也非公費舉辦，還提到外界是在進行認知作戰。凌濤則反指她同時是歐洲信賴台灣後援會總會長，質疑立場不中立。

  • 藍白陣營認為這是國家資源被拿來替卸任官員慶生，批評僑委會公器私用；民進黨方面則多主張這只是僑務委員返台聚會的固定安排，屬於向前委員長道謝與祝福。

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