蔡康永喊「沒有支持過台獨」蔣萬安：不容因政治立場不同出征抵制

台北市長蔣萬安今天出席台北葫蘆寺祈安遶境起駕大典暨揭牌及捐贈儀式。(取材自UDN直播)

AI摘要 文章摘要整理： 蔡康永因表態未支持台獨並遭外界關注，蔣萬安則回應尊重其言論與政治立場，並強調反對因立場不同而出征抵制。

台灣知名主持人蔡康永 昨突然微博發文強調「我沒有支持過台獨」。外界解讀，蔡此舉有2016年周子瑜國旗事件的既視感？台北市長蔣萬安 今被問及是否擔心影響年底選舉？蔣說「任何一位台北市民，不管支持或不支持我，我都尊重他的言論和政治立場，那也一定盡力為所有市民服務打拚。」

蔡康永月初因現身民進黨台北市長參選人沈伯洋 競總成立，引發熱議，甚至遭對岸品牌切割，蔡昨突然微博發文強調「我一直希望兩岸友好來往，我沒有支持過台獨」。外界解讀，蔡康永被「周子瑜了」？此舉有2016年周子瑜國旗事件的既視感？

蔣萬安今天上午出席台北葫蘆寺祈安遶境起駕大典暨揭牌及捐贈儀式。對於蔡康永昨天在微博的發文強調「我一直希望兩岸友好來往，我沒有支持過台獨」。蔣萬安今天被問及，會不會擔心影響年底選情？

蔣萬安今天表示，歡迎蔡康永先生今天來參加他競總的成立活動。「其實不論蔡康永先支持或不支持我，我都尊重他的言論還有政治立場。」

蔣說，「作為台北市長，我也盡力來服務他(蔡)，所以同樣的任何一位台北市民，不管支持或不支持我，我都尊重他的言論和政治立場，那也一定盡力為所有的市民來服務打拚。」

蔣也提到，他尤其反對任何人，因為其他人的言論或政治立場不同，就動輒去出征、抵制或是杯葛。他絕對不允許、絕不接受這樣反民主的威脅。