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蔣萬安幫掃落葉挨轟擺拍 地方志工不平嘆：怎麼市長來關心就變演戲？

記者林麗玉／台北即時報導
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台北市長蔣萬安（中二）25日上午至南港東明公園了解災後復原狀況，並拿起掃把協助清...
台北市長蔣萬安（中二）25日上午至南港東明公園了解災後復原狀況，並拿起掃把協助清掃落葉。（記者余承翰／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

蔣萬安到南港東明公園關心災後復原並協助掃落葉，卻遭質疑擺拍；當地志工與李明賢出面澄清，強調平時就有清掃，市長到場只是表達關心。

台北市長蔣萬安25日早到南港東明公園視察災後復舊，有志工邀蔣萬安掃把拿拿看，蔣拿起掃把也幫忙清理災後落葉，又遭批評擺拍、作秀。在場的志工也跳出來嘆，絕對不是因為市長來才出來掃地，更不是擺拍，「人家平常就在做，怎麼市長來關心，就變成了演戲？」

「是不是擺拍，第一線夥伴最清楚。」李明賢25日在臉書提到，他上午陪市長蔣萬安、立委李彥秀前往南港東明了解災後復原進度以及慰問基層志工，結果，卻被部分媒體卻刻意扭曲是作秀、擺拍，「令人痛心」。李說，這些言論不僅是打擊羞辱第一線志工，對市府團隊、對里長復原環境的種種努力，更是極度不公平。

李明賢說，25日東明里長曾漢祺和志工也跟他分享，看到市長來關心，大家其實很高興。沒想到這個畫面卻被攻擊成作秀、擺拍。曾里長和志工們平常就在協助清潔隊、公園處整理環境，每次颱風過後一、兩天，里長一定會發動志工清掃。這些工作，他們一直都在做。

志工們也提到，他們事先根本不知道市長要來，絕對不是因為市長來，才出來掃地，更不是擺拍。這是他們一年裡經常在做的事情。「人家平常就在做，怎麼市長來關心，就變成了演戲？」尤其看到市長來，志工們也表達真的很高興，因為覺得市長關心里民、重視地方，所以也想謝謝市長。這份心情很單純，有這麼難理解嗎？

李說，現場的人感受的是關心，鍵盤俠急著貼上作秀標籤。至少也聽聽里長和志工的心聲吧？李說，他支持蔣萬安市長到現場看災情、聽地方的需要。市長本來就該走進第一線，了解還有哪些問題、需要哪些協助，再帶回去處理、追蹤。

「掃把怎麼拿，可以評論。但一句『擺拍』，連現場認真做事的志工都一起抹煞，對他們公平嗎？」李明賢說，謝謝里長曾漢祺、東明里志工，也謝謝辛苦清理環境的清潔隊員與市府同仁。大家的付出，值得被看見；大家的心聲，也值得被聽見。

精華 FAQ

  • 他25日早到南港東明公園視察災後復舊，並在志工邀請下拿起掃把協助清理落葉；但這個畫面隨後被部分媒體與網友批評為擺拍、作秀，引起討論。

  • 志工表示，自己平常就會協助清潔隊和公園處整理環境，颱風後一、兩天也會發動清掃，事先根本不知道市長要來，所以不是因為市長到場才刻意表演。

  • 李明賢認為第一線志工最清楚實情，外界將現場關心扭曲成作秀很不公平，也是在羞辱志工與市府團隊；他支持市長走進第一線了解災情並追蹤後續處理。

蔣萬安

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