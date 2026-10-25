專家之眼／「洋流」是國家機器造神下的亂流？

選戰進入倒數，台北市長選戰隨著民進黨參選人沈伯洋「洋流」風潮也讓戰況膠著。（聯合報系資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 本文批評民進黨與媒體、學界聯手包裝沈伯洋，將其神格化為「洋流」候選人，並主張選民終將以政績與事實檢驗這場造神。

民進黨 台北市長候選人沈伯洋 ，在民進黨傾全黨之力，動用一切力量下，改變其形象 ; 把沈從一個頑強的抗中保台，以及一個搞出武裝民兵的黑熊學院的「異形」政治人物，完完全全包裝成一個穿著親民花襯衫，帶著一臉憨笑的暖男 ; 成功地形塑他是個具有高強治理能力的北市市長候選人，更賦予其名號「洋流」，宛如「造神」。

也因此給本來各方評價其人品、能力及施政績效都極高的蔣萬安 ，競選連任極大的挑戰壓力。 各界評論「洋流」不是同溫層效應、也已經破圈，更與蔣萬安支持度呈黃金交叉。10月20日再有一個原本已知名，卻有爭議的民調專家，不理會抽樣樣本的偏差，硬是説沈從落後蔣兩位數字，現倒贏17個百分點，為民進黨的「神」化沈伯洋，套上光環。

物極必反，被造成神的沈伯洋，也開始被外界嚴格檢驗。從他做立委提了什麽法案？為台北市爭取什麽利益？都有人提出質疑 ; 大家也質疑他的誠信，像他讚成「廢死」、發放毒品等都被翻出來，成為他人格問題的大考驗！而沈的陣營質疑蔣萬安在市政問題上問A答B的閃避，被擴大放射成否定蔣的治理能力，以阻擋他連任而使自己勝選。演變至今，沈陣營的攻擊與質疑，也成為不支持沈的人，拿來檢驗沈的標尺。

距選舉投票11月28日還有1個月多幾天，可以預見沈伯洋一定會從「神」的地位，跌落人間還原他的凡人樣貌。如果最後沈伯洋大輸，會證明在真正民主的社會，動用國家機器來造神，搞「個人崇拜」，欺騙不了選民的智慧。

不過，國家機器在為沈伯洋「造神」的過程中，也凸顯出台灣社會在邁向真正民主社會中的「亂流」。第一個「亂流」是沈伯洋在被塑造、包裝成「神」的過程中，一般被認為是社會菁英如媒體主持人，似乎隨著沈的「神格化」而起乩，如同被附身般，認為沈所說的話「句句是真理」，沈的一句話可以頂一萬句，失去民主社會中，爲民眾辯證真偽的義務，多少想借沈的「神」化，也「自我神化」，這是台灣成為優質民主社會的一大危機。

舉例來說，媒體主持人急著爲沈打分數，趙少康打了7、8分，這當然是一種「背書」。媒體是社會公器、民主自由的守門人，最好避免這種背書、定性、定調行為，這也是為什麼部分藍營人士極力討伐趙的原因。

至於媒體主持人都評沈是「有備而來」，重點是他要上媒體，當然他的競選團隊要幫他準備成「有備而來」的樣子。但正是如此，恰恰反映出媒體搶著採訪沈，多少是蹭點閱數的「有備而為」，但卻沒有充分準備。舉例來説，在談到1999市民熱線時，沈批評北市沒有好好綜整歸類市民意見。其實，市府都有把1999的資料委外研究，也獲得一部分結論；要知政府行政單位的委託研究，都會要求受委託學者專家，在結論報告中提出政策執行建議；沈否定1999資訊沒有綜整集中，也否定了受委託研究團隊的努力。

所以如此，當然沈是借機要推銷他的「台北研究院」，證明好像他很有構想。不過，歷來市府就有想到，要把台北市立大學，轉型成市府的頭腦，也就是智庫。擺著台北市立大學不用，再去成立台北研究院，會是一個務實的構想嗎？還是想培養自己的部隊？可惜，媒體在採訪沈之前沒有好好做功課，事前應備齊資料進行正、反詰問受訪當事人，才能做好民主社會的守門人。

在這股把沈當 「神」對待的過程中，還有另一個民主社會的危機，那就是知識份子也跟著隨意附和、起舞。知識份子是社會的中流砥柱，他們應該是有幾分證據，説幾分話。但是「神格化」沈伯洋後，就有知名國立大學學者在網路媒體為文，喟歎蔣萬安4年來，沒有為台北市民做任何一件大家都知道的事。

筆者就好奇了，難道從蔣以下台北市府工作人員近3萬人，過去快4年，天天不做事，坐著等新台幣 /「坐以待幣」? 好奇之下，我就問Al : 蔣萬安過去4年那些事做得算有成就？Al馬上就跑出資訊 : 大巨蛋啟用、捷運環狀線都發包動工、都更8箭使都更速度加快，還有台北市是繼高雄市、桃園市之後，第3個城市發行「綠色公債」。讀者有興趣可以自行去問Al，得到更多細節。

Al還會告訴你，像上面這些市政是需要多很好的溝通協調能力、府會合作能力、資源籌措能力，以及規劃及執行力，這些都是市長及市府團隊須具備的硬實力、軟實力及巧實力，AI 據此肯定蔣及市府團隊能力。

做為知識份子的學者專家，應該用心去研究，慎思、明辯，擺事實、講道理，豈可看到一個神人被造出來，就逕自認定這個假的神的對手，就是個廢材？政治學的新多元主義，在論傳統自由主義政治缺失時，主張在精英階級和大眾之間，儒要專業學者介入調和，學者專家更忌諱個人喜好，輕易站隊。

台灣人本性善良，所以敬天地、畏鬼神 ; 國家機器及其掌控的媒體、側翼，用造神的方式想贏得選舉，毒、獨男被粉妝成暖男，真能選贏，也是另一種「台灣之光」嗎？