晚宴風波延燒 綠火速准辭徐佳青 嘆「沒止血還成提款機」
徐佳青請辭後又爆出僑委會以公帑辦歡送慶生爭議，綠營雖盼快速止血、避免波及選情，仍遭在野黨與內部質疑。
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徐佳青請辭後又爆出僑委會以公帑辦歡送慶生爭議，綠營雖盼快速止血、避免波及選情，仍遭在野黨與內部質疑。
僑委會前委員長徐佳青涉爭議請辭後，僑委會惜別晚宴又因替徐歡送、慶生引發公帑使用質疑。民進黨立法院黨團書記長范雲表示，若確有不妥，也應檢討改進。在野黨批評，徐的爭議還沒交代，倒先歌功頌德，難道整個僑委會，沒有人敢說這樣不妥？綠營內部也現憂慮，不具名綠委憂心爭議波及選情，直言「洋流」聲勢正旺，不該為這種事受影響。
民進黨人士表示，府院高層在徐佳青上回爭議中，已經給了她體面空間，強調案件仍在調查中，未定調為重大不法，但另一方面仍火速准辭，就是盼該案到此為止，「斷尾求生、快速止血」。如今竟還有後續，絕非黨政高層樂見，近期恐再成在野黨的選戰提款機。
民進黨人士指出，綠營現在整體選戰氣勢處在上升、最後衝刺階段，執政團隊應扮演最強後盾，若不能替參選人加分，至少不要扣分；黨內認為，這回僑委會、徐佳青表現都很不及格，有必要的話，應出面道歉。
另一名不具名綠委表示，選舉將至，「洋流」現在聲勢正旺，不該為了這種事受影響，「徐佳青自己也應該清楚。」該綠委認為，相關爭議已引發外界關注，就應妥善處理，不要讓事件持續延燒，影響目前選戰節奏。
范雲表示，政府使用公帑，本來就應該謹慎，公務活動安排的合理性，大家都可以來監督。僑委會已詳細說明這次活動安排與經費使用，各界若有進一步疑問，僑委會仍應回應，「若確有不妥，也應檢討改進。」
僑委會日前已成立徐佳青相關調查，僑委會表示，李姸慧皆未參與、更無主導。請外界勿以訛傳訛。不過，僑委會的說明似乎無法平息爭議。國民黨立院黨團嚴正抗議，並表示，僑委會用達1492萬元的「全國僑務會議」公帑，為徐佳青舉辦慶生兼歡送會；面對荒謬行徑，僑委會僅以「沒有額外支用公務預算」敷衍了事。
國民黨立委馬文君質疑，各地政府正為防颱焦頭爛額時，僑委會卻忙著替徐佳青辦慶生、惜別晚會，徐的責任還沒釐清，倒先風光歡送，難道整個僑委會，沒有人敢說這樣不妥，淪為徐佳青的康樂會？
僑委會被指以「全國僑務會議」公帑替徐佳青辦慶生兼歡送晚宴，引發外界質疑公務預算使用是否妥當，也讓原本的請辭爭議持續延燒。 黨內人士擔心爭議再度被在野黨拿來操作，成為選戰提款機，拖累綠營最後衝刺氣勢，因此希望執政團隊至少不要扣分，必要時應道歉止血。 范雲認為公帑使用本就應受監督，若確有不妥就應檢討改進；國民黨則批評僑委會以1,492萬元辦慶生歡送，認為說明只是敷衍，並要求交代責任。
精華 FAQ
僑委會被指以「全國僑務會議」公帑替徐佳青辦慶生兼歡送晚宴，引發外界質疑公務預算使用是否妥當，也讓原本的請辭爭議持續延燒。
黨內人士擔心爭議再度被在野黨拿來操作，成為選戰提款機，拖累綠營最後衝刺氣勢，因此希望執政團隊至少不要扣分，必要時應道歉止血。
范雲認為公帑使用本就應受監督，若確有不妥就應檢討改進；國民黨則批評僑委會以1,492萬元辦慶生歡送，認為說明只是敷衍，並要求交代責任。
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