晚宴風波延燒 綠火速准辭徐佳青 嘆「沒止血還成提款機」

僑委會在正式會議期間為因公器私用爭議請辭的前委員長徐佳青辦慶生歡送會，引發爭議。（取材自馬文君臉書）

AI摘要 文章摘要整理： 徐佳青請辭後又爆出僑委會以公帑辦歡送慶生爭議，綠營雖盼快速止血、避免波及選情，仍遭在野黨與內部質疑。

僑委會前委員長徐佳青涉爭議請辭後，僑委會惜別晚宴又因替徐歡送、慶生引發公帑使用質疑。民進黨 立法院黨團書記長范雲表示，若確有不妥，也應檢討改進。在野黨批評，徐的爭議還沒交代，倒先歌功頌德，難道整個僑委會，沒有人敢說這樣不妥？綠營內部也現憂慮，不具名綠委憂心爭議波及選情，直言「洋流」聲勢正旺，不該為這種事受影響。

民進黨人士表示，府院高層在徐佳青上回爭議中，已經給了她體面空間，強調案件仍在調查中，未定調為重大不法，但另一方面仍火速准辭，就是盼該案到此為止，「斷尾求生、快速止血」。如今竟還有後續，絕非黨政高層樂見，近期恐再成在野黨的選戰提款機。

民進黨人士指出，綠營現在整體選戰氣勢處在上升、最後衝刺階段，執政團隊應扮演最強後盾，若不能替參選人加分，至少不要扣分；黨內認為，這回僑委會、徐佳青表現都很不及格，有必要的話，應出面道歉。

另一名不具名綠委表示，選舉將至，「洋流」現在聲勢正旺，不該為了這種事受影響，「徐佳青自己也應該清楚。」該綠委認為，相關爭議已引發外界關注，就應妥善處理，不要讓事件持續延燒，影響目前選戰節奏。

范雲表示，政府使用公帑，本來就應該謹慎，公務活動安排的合理性，大家都可以來監督。僑委會已詳細說明這次活動安排與經費使用，各界若有進一步疑問，僑委會仍應回應，「若確有不妥，也應檢討改進。」

僑委會日前已成立徐佳青相關調查，僑委會表示，李姸慧皆未參與、更無主導。請外界勿以訛傳訛。不過，僑委會的說明似乎無法平息爭議。國民黨立院黨團嚴正抗議，並表示，僑委會用達1492萬元的「全國僑務會議」公帑，為徐佳青舉辦慶生兼歡送會；面對荒謬行徑，僑委會僅以「沒有額外支用公務預算」敷衍了事。

國民黨立委馬文君質疑，各地政府正為防颱焦頭爛額時，僑委會卻忙著替徐佳青辦慶生、惜別晚會，徐的責任還沒釐清，倒先風光歡送，難道整個僑委會，沒有人敢說這樣不妥，淪為徐佳青的康樂會？