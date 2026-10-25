惜別晚會誰主人？僑胞：比起代理委員長 整場都是徐佳青秀
僑委會惜別晚會因徐佳青全程陪唱、敬酒互動而引發「誰是主人」爭議，但在場僑胞也強調，多數安排仍屬歷屆傳統，未必代表政治站隊。
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僑委會惜別晚會因徐佳青全程陪唱、敬酒互動而引發「誰是主人」爭議，但在場僑胞也強調，多數安排仍屬歷屆傳統，未必代表政治站隊。
僑務委員會議惜別晚會變調，引發爭議。據當天在場的人士表示，惜別晚宴依照慣例都會開放與會者上台唱歌，不管是哪個單位表演，前委員長徐佳青都陪在台上，相較於代理委員長李姸慧，確實更有主人的感覺。她強調，當天大家歡迎徐佳青，更多的是基於過去互動的情誼，而非站隊。
不具名僑胞表示，僑胞對於台灣的政治動態並不非常熟悉，甚至有些僑胞根本不知道僑委會換委員長。他回顧，晚宴現場氣氛和諧，李姸慧先致詞，接著是僑胞代表，第三位就是徐佳青；徐佳青在台上說，擔任委員長這五六年來，跟各位委員都是同學，而她是班長，雖然班長已經離開僑委會，但大家永遠都是她的同學，她跟大家感情深厚，後會有期。在徐佳青致詞結束之後，僑委會就播放徐任內的精彩片段，接著為徐佳青賀壽並唱歌。
據形容，在致詞結束後，照慣例開放與會者上台唱歌，不管是哪個單位表演，徐佳青都在台上陪，從「感恩的心」唱到「媽媽請你也保重」，反觀作為僑委會代理委員長的李姸慧沒有這麼做。唱歌告一段落，徐佳青才下台和部分桌次的僑胞敬酒合影互動，李姸慧的確就在旁邊，其他人看起來的確會感覺「徐佳青才是主人」，整場都是徐佳青的秀。
此外，這名人士表示，在會中，僑胞代表分別送花給徐佳青和李姸慧，李姸慧又再送花給徐佳青。
另一位不具名與會者認為，慶生影片是提早安排的，另外，逐桌上台唱歌是歷屆僑胞傳統，有些會邀徐佳青一起唱歌，有時候徐佳青在台下。他並說，民眾黨立委蔡春綢的確也有出席，似乎是唯一到場的立委，不過只待一半就走了。
因徐佳青在致詞後幾乎全程留在台上陪唱、互動與合影，表現得比代理委員長李姸慧更像主人，讓部分在場者覺得整場焦點都在她身上。 有僑胞認為李姸慧只是代理委員長，存在感較弱；徐佳青雖已卸任，仍因過去累積的情誼與熟悉度，被大家視為更有主場氣氛的人。 他指出慶生影片與逐桌唱歌本來就是僑胞活動傳統，徐佳青是否上台並非固定安排，整體流程多半是依慣例進行，未必存在刻意操作或站隊意味。
精華 FAQ
因徐佳青在致詞後幾乎全程留在台上陪唱、互動與合影，表現得比代理委員長李姸慧更像主人，讓部分在場者覺得整場焦點都在她身上。
有僑胞認為李姸慧只是代理委員長，存在感較弱；徐佳青雖已卸任，仍因過去累積的情誼與熟悉度，被大家視為更有主場氣氛的人。
他指出慶生影片與逐桌唱歌本來就是僑胞活動傳統，徐佳青是否上台並非固定安排，整體流程多半是依慣例進行，未必存在刻意操作或站隊意味。
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