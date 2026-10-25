我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／共餐不用公筷 華人胃癌大增

公筷公匙上陣 讓幽門桿菌下桌 聚餐更安心

白再揭僑委會邀徐佳青參與僑務會議 高層異議才取消

台灣新聞組／台北25日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
民眾黨立院黨團主任陳智菡踢爆，僑委會在剛落幕的僑務委員會議，為已因案去職的徐佳青...
民眾黨立院黨團主任陳智菡踢爆，僑委會在剛落幕的僑務委員會議，為已因案去職的徐佳青舉辦慶生與歡送會，晚宴上還以藏頭詩推崇徐佳青的貢獻。（取材自臉書）

AI摘要

文章摘要整理：

僑委會晚宴與會議安排徐佳青出席引發爭議，白營指控曾擬邀其參加會議且遭高層取消，民眾黨質疑護航涉案人士，僑委會與僑務委員則否認並稱為僑界提案。

僑委會在圓山飯店舉辦的晚宴，被質疑成前委員長徐佳青的慶生會與惜別會。白營連日爆料，徐佳青除參加晚宴，僑委會還一度規畫邀請徐參加僑務會議，但因高層有意見才取消。民眾黨立院黨團主任陳智菡質疑，為貪汙者護航是不是代委員長李妍慧下令主導？僑委會昨回應，徐佳青是僑務委員連署邀請，並揚言將對誤導大眾特定人士蒐證提告，部分僑務委員今出面反駁指控。

僑委會公布連署書，強調是超過百位僑務委員連署邀請徐佳青，唱歌和播放免費紀念短片也...
僑委會公布連署書，強調是超過百位僑務委員連署邀請徐佳青，唱歌和播放免費紀念短片也是僑務委員自發行為。(圖／僑委會提供)

僑委會從10月20日起至23日於圓山飯店舉辦僑務委員會議，邀請全球各地173位僑務委員返台參加；僑委會22日晚間為返國僑胞舉行惜別晚宴，在場人士指出，惜別晚宴大約兩個小時，徐坐在主桌全程與會；其中徐上台講話、播放「佳績」影片、贈送生日花束和上台唱歌等，就超過30分鐘以上。

據透露，李姸慧致詞時提到，這陣子有關僑委會的爭議，主要是有心人士抹黑和選舉操作，22日當天剛好就是「佳青姐」的生日，祝她生日快樂，僑委會專門製作徐佳青過去6年的「佳績」影片，請大家觀賞。

另一名在場人士透露，總統府副秘書長何志偉當晚也到場參加晚宴，並為徐佳青獻唱生日快樂歌為賀禮。徐佳青致詞時說「後會有期」，兩人一唱一和，也引發與會人士猜測徐佳青將「另有重用」。

陳智菡指出，徐佳青因涉相關爭議請辭，案件仍待調查中，僑委會卻在耗資1342萬元舉辦的僑務會議及晚宴中，安排這名涉嫌貪瀆的前委員長出席，令人難以接受。

旅法僑務委員薛雅俶在個人臉書強調，邀請徐佳青參加晚宴是僑務委員們的提案，接二連三攻擊徐佳青，即使徐辭職都還可以繼續抹黑造謠，是有意為之的認知作戰，要讓民眾不信任政府、影響投票結果。

「拿公帑為徐佳青慶生，更是天大的笑話。」薛雅俶說，是僑務委員們提案邀請徐佳青來參加惜別晚宴，大家一起工作這麼多年，難得所有委員回國齊聚一堂，有機會當面道謝與祝福；當天送徐佳青和李姸慧的花和卡片，是另一位美國僑務委員自費準備，沒動用公帑；買花的想法還是前一晚臨時想到，沒有預謀。

不過，僑委會的說明似乎無法平息爭議。陳智菡指出，據瞭解，僑委會原本不只晚宴邀請徐佳青，最早還安排徐佳青「前委員長」參與僑務委員會議，更為其安排專屬座位；僑委會將座位表「向上呈報」後，因無前例可循、高層有意見才取消，李妍慧卻仍動用晚宴為徐佳青歌功頌德，出了事再以「僑界連署」試圖甩鍋、撇清責任，毫無擔當，還想濫用司法資源喊告，實在可笑。

精華 FAQ

  • 爭議在於僑委會晚宴被質疑變成徐佳青的慶生與惜別會，且一度還規畫讓她參與僑務會議。外界認為涉及公帑使用與人事護航，因此引發強烈批評。

  • 民眾黨指徐佳青涉相關爭議請辭後，僑委會仍安排她在高額經費舉辦的會議晚宴中亮相，甚至傳出原本規畫讓她參加正式會議，質疑是高層主導護航。

  • 僑委會表示徐佳青是由僑務委員連署邀請，並揚言蒐證提告誤導大眾者；部分在場僑務委員也反駁，強調邀請出於委員提案，花束與卡片並非動用公帑。

上一則

惜別晚會誰主人？僑胞：比起代理委員長 整場都是徐佳青秀

下一則

黑白集／寧可錯放…颱風假政治學 失準無妨

延伸閱讀

僑委會晚宴變徐佳青慶生、歡送會 還高唱「媽媽請妳要保重」

僑委會晚宴變徐佳青慶生、歡送會 還高唱「媽媽請妳要保重」
僑委會出國報告僅1頁 還大片空白 朝野轟荒謬

僑委會出國報告僅1頁 還大片空白 朝野轟荒謬

新聞眼/僑委會不認考察 前委員長徐佳青1個月跑7國 用什麼預算？

新聞眼/僑委會不認考察 前委員長徐佳青1個月跑7國 用什麼預算？
新聞評論／請辭道歉換人設 有哪個是民進黨真身？

新聞評論／請辭道歉換人設 有哪個是民進黨真身？

熱門新聞

中國國台辦發言人張晗21日主持記者會。(記者陳湘瑾／攝影)

中生PO文「小小賴清德拿下」遭移民署驅逐 國台辦回應了

2026-10-21 16:50
曾馨瑩（右）陪郭台銘出席重要場合。（取材自Instagram）

郭台銘、曾馨瑩爆夫妻各過各 球友痴纏2年 夫妻心結未解

2026-10-18 21:35
中華稀有姓氏文化交流協會今在台中成立。圖／台中市政府提供

台灣稀有姓氏揭密 「益」、「第五」…他最常被問令狐沖

2026-10-17 16:56
台北市長蔣萬安(左)、民進黨台北市長參選人沈伯洋。(聯合報系資料照)

台北市長誰當選？命理師看面相：本命年這人小贏

2026-10-21 23:40
立法院前院長王金平。(本報系資料照)

蔣萬安民調被沈伯洋反超17% 王金平：我想像不到

2026-10-20 09:07
在《逐玉》裡飾演「武安侯」的中國男星張凌赫，近日申請來台舉辦觀眾見面會等交流活動，遭陸委會拒絕。圖為張凌赫6月現身第18屆海峽論壇大會。記者陳宥菘／攝影

張凌赫赴台申請遭拒 陸委會：他曾多次PO文貶損台灣地位

2026-10-21 11:13

超人氣

更多 >
中國外送員閃婚美國幼教師 如今準備離婚 1原因走不下去

中國外送員閃婚美國幼教師 如今準備離婚 1原因走不下去
金正恩結束閃電訪中 分析：盼北京加速兌現承諾

金正恩結束閃電訪中 分析：盼北京加速兌現承諾
演活「慶餘年」等經典角色 戲骨畢彥君搭公車被認出 贏得熱烈掌聲

演活「慶餘年」等經典角色 戲骨畢彥君搭公車被認出 贏得熱烈掌聲
資深玉女歌手驚爆紐約遭5男挾持 拖行掏槍逼陪睡 身份曝光崩潰了

資深玉女歌手驚爆紐約遭5男挾持 拖行掏槍逼陪睡 身份曝光崩潰了
資產超50萬元 退休後花錢卻過不了這關

資產超50萬元 退休後花錢卻過不了這關