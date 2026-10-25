鄭麗文：國民黨要喚回台灣真正的精神 民進黨造謠撕裂整天亂
鄭麗文在基隆助選時批評民進黨只會造謠與撕裂，呼籲支持宋瑋莉連任、謝國樑及核電公投同意票。
AI摘要
文章摘要整理：
鄭麗文在基隆助選時批評民進黨只會造謠與撕裂，呼籲支持宋瑋莉連任、謝國樑及核電公投同意票。
國民黨主席鄭麗文今基隆市助選時說，國民黨永遠散發善良、正能量，喚回台灣真正的精神。民進黨造謠、撕裂、扯後腿，整天就是要來亂的。基隆市民挺過一次又一次的罷免，現在正式的選舉到了，拜託再一次拿出基隆人的精神，大家一起拚，一定要贏。
基隆市前議長宋瑋莉競選連任，今天舉辦競選總部成立大會，鄭麗文上台助選，號召民眾支持宋瑋莉高票連任時，也為競選連任的基隆市長謝國樑及核電公投案拉票。
鄭麗文表示，今天國民黨永遠散發的是善良，是正能量，是台灣真正的價值，是喚回台灣真正的精神。民進黨「沒別步」，造謠、撕裂、扯後腿，整天就是要來亂的，她今天到基隆，要再一次感謝偉大的基隆市民，挺過了一次又一次的罷免。
鄭麗文說，現在正式的「大選」來了，差不多剩30多天投票，拜託大家再一次拿出基隆人的精神，一定要團結，一定要堅定，而且不能大意。
鄭麗文指出，大家都覺得民進黨什麼都不會，每樣都不厲害，真的只會選舉。民進黨到了選舉，什麼樣的步數都很厲害，國家交給他們，市政府交給他們，問題會很多。
鄭麗文說，這次的選舉基隆非常、非常的重要，拜託大家一定要「心頭抓乎定」，才不怕「樹尾做颱風」。選舉沒有穩贏的，票沒開出來都不知道輸贏，拜託大家團結，集中所有選票、催票、固票，有親戚朋友在外縣市工作、讀書，請他們一定要回來基隆投票。
11月28日除了選舉投票，鄭麗文說，還有1張公投票，請民眾要支持核電，不然台灣沒有電，就沒有未來。民進黨去年說要把核電廠全部通通都關掉，今年又說要重啟核三，把我們「裝肖維」，可以這樣嗎？所以這張公投票也要記得要投，投同意。
她主打國民黨代表善良、正能量與台灣真正精神，並把民進黨形容為造謠、撕裂與扯後腿，要求支持者在正式選舉中團結投票、集中選票。 鄭麗文出席前議長宋瑋莉競選總部成立大會，替她爭取高票連任，也同時替競選連任的基隆市長謝國樑與核電公投案拉票，呼籲民眾一起支持。 鄭麗文提醒選民不要大意，要在11月28日出門投票，除了市長與議員選舉外，也要記得投下核電公投同意票，認為台灣若沒有電就沒有未來。
精華 FAQ
她主打國民黨代表善良、正能量與台灣真正精神，並把民進黨形容為造謠、撕裂與扯後腿，要求支持者在正式選舉中團結投票、集中選票。
鄭麗文出席前議長宋瑋莉競選總部成立大會，替她爭取高票連任，也同時替競選連任的基隆市長謝國樑與核電公投案拉票，呼籲民眾一起支持。
鄭麗文提醒選民不要大意，要在11月28日出門投票，除了市長與議員選舉外，也要記得投下核電公投同意票，認為台灣若沒有電就沒有未來。
上一則
黃珊珊「做自由的自己」柯文哲揭1年前碰面：就她字面講的
下一則