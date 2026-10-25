鄭麗文：國民黨要喚回台灣真正的精神 民進黨造謠撕裂整天亂

國民黨主席鄭麗文（左）今基隆市助選時說，國民黨永遠散發善良、正能量，喚回台灣真正的精神。民進黨造謠、撕裂、扯後腿，整天就是要來亂的。（記者邱瑞杰／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 鄭麗文在基隆助選時批評民進黨只會造謠與撕裂，呼籲支持宋瑋莉連任、謝國樑及核電公投同意票。

國民黨 主席鄭麗文 今基隆市助選時說，國民黨永遠散發善良、正能量，喚回台灣真正的精神。民進黨 造謠、撕裂、扯後腿，整天就是要來亂的。基隆市民挺過一次又一次的罷免，現在正式的選舉到了，拜託再一次拿出基隆人的精神，大家一起拚，一定要贏。

基隆市前議長宋瑋莉競選連任，今天舉辦競選總部成立大會，鄭麗文上台助選，號召民眾支持宋瑋莉高票連任時，也為競選連任的基隆市長謝國樑及核電公投案拉票。

鄭麗文表示，今天國民黨永遠散發的是善良，是正能量，是台灣真正的價值，是喚回台灣真正的精神。民進黨「沒別步」，造謠、撕裂、扯後腿，整天就是要來亂的，她今天到基隆，要再一次感謝偉大的基隆市民，挺過了一次又一次的罷免。

鄭麗文說，現在正式的「大選」來了，差不多剩30多天投票，拜託大家再一次拿出基隆人的精神，一定要團結，一定要堅定，而且不能大意。

鄭麗文指出，大家都覺得民進黨什麼都不會，每樣都不厲害，真的只會選舉。民進黨到了選舉，什麼樣的步數都很厲害，國家交給他們，市政府交給他們，問題會很多。

鄭麗文說，這次的選舉基隆非常、非常的重要，拜託大家一定要「心頭抓乎定」，才不怕「樹尾做颱風」。選舉沒有穩贏的，票沒開出來都不知道輸贏，拜託大家團結，集中所有選票、催票、固票，有親戚朋友在外縣市工作、讀書，請他們一定要回來基隆投票。

11月28日除了選舉投票，鄭麗文說，還有1張公投票，請民眾要支持核電，不然台灣沒有電，就沒有未來。民進黨去年說要把核電廠全部通通都關掉，今年又說要重啟核三，把我們「裝肖維」，可以這樣嗎？所以這張公投票也要記得要投，投同意。

國民黨主席鄭麗文今早基隆市助選時說，國民黨永遠散發善良、正能量，喚回台灣真正的精神。民進黨造謠、撕裂、扯後腿，整天就是要來亂的。（記者邱瑞杰／攝影）