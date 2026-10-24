黃珊珊「做自由的自己」柯文哲揭1年前碰面：就她字面講的

台北市前市長柯文哲陪同民眾黨北市議員參選人黃瀞瑩掃街前受訪。(記者邱書昱／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 黃珊珊發文談「做自由的自己」後，柯文哲受訪表示，1年前見面時她就說想為自己而活，並規畫出國旅遊、唸書等新生活。

台北市長選舉進入熱戰，2022年曾參選北市長的黃珊珊的34萬選票，成為藍綠爭奪的票源。黃珊珊近期發文指「做自由的自己」更耐人尋味。台北市前市長柯文哲 今陪同民眾黨 北市議員參選人黃瀞瑩掃街時受訪，他說，曾在一年前與黃珊珊見面，「她（黃珊珊）為自己過」就是字面上的意思。

柯文哲說，就是字面上的解釋，他大概一年前有見過黃珊珊，黃一輩子都在當民代、又是三年的台北市副市長。黃珊珊來跟他說一輩子都在替別人活，這次現在開始要為自己而活，所以不用想太多就字面講的，「她（黃珊珊）為自己過，想要做自己喜歡做的事，出國旅遊、唸書，她有她的規畫。」

黃珊珊昨天臉書上更改封面照，寫下「做自由的自己」。同時，也寫下長文「人生不只需要待辦清單，也需要不做清單」。她說，在2015年生一場大病後，重新整理人生、列出想做的事情，將那些因別人期待而勉強自己做、或做得不快樂的事情一項項劃掉。

她也寫道，這不是逃避，也不是不努力。只是把有限的時間，重新排給該排的人和事。現在，刪除清單上的項目已經刪除的差不多了，終於回到自己選擇的生活方式。「不是每個邀請都要答應，不是每個聲音都要立刻回應，也不是所有事情都一定要自己扛在肩上。」

最後文末寫道，做自由的自己、做自己的主人。