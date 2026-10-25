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邀蔣清路樹遭青鳥出征 清潔隊長留言：好內疚、很難過

記者林佳彣／台北25日電
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台北市中山區清潔隊長王開武在市長蔣萬安臉書留言。（取材自蔣萬安臉書）
台北市中山區清潔隊長王開武在市長蔣萬安臉書留言。（取材自蔣萬安臉書）

AI摘要

文章摘要整理：

薔琵颱風造成北市路樹災損，蔣萬安視察中山區時應清潔隊長邀請搬樹枝，卻遭批評作秀；隊長事後留言致歉，蔣萬安也安慰他別自責。

薔琵颱風釀北市不少路樹斷裂倒塌等災情，市長蔣萬安今天上午視察災情，應中山區清潔隊長王開武邀請，現場穿上裝備與清潔隊一同搬運樹枝，遭綠營側翼出征、挨批作秀。王開武晚間在蔣萬安臉書留言，因為自己讓蔣萬安遭受這麼多的委屈，很內疚、難過也不捨。蔣萬安也回王隊長，「請不要自責，你沒做錯任何事」。

蔣萬安上午到中山區視察災後復原狀況，環保局中山區清潔隊長王開武現場邀請「市長，等一下有沒有興趣要跟我們同仁體驗一下搬運過程？」蔣萬安未等對方說完就說，「好啊」，接著換上裝備與清潔隊一起清理樹枝。畫面一出，遭綠營側翼、青鳥連環批蔣萬安「干擾基層搬樹枝擺拍」等語。

中山區清潔隊長王開武晚間在蔣萬安臉書的災情進度貼文留言，「因為我的邀請，造成市長這麼大的負面新聞報導，我很內疚，請大家不要再指責萬安市長了。萬安市長是真心關懷照顧我們基層清潔隊員的好市長，因為我讓他遭受這麼多的委屈，我很難過也很不捨。拜託大家，請多給我們鼓勵，多一點正能量，謝謝感恩。」

蔣萬安也在底下回覆「王隊長，這幾天大家辛苦了，我最在乎的始終是市民的安全，以及第一線同仁的平安。請不要自責，你沒有做錯任何事，謝謝所有清潔隊夥伴的付出，我會一直和大家站在同一陣線，做你們最堅強的後盾，加油！」

留言一出，就有網友安慰「不要被那些人影響，沒事的」、「謝謝您，台北市的人民也感恩有您們。第一線的朋友們搶修時也請務必注意自身安全，真的辛苦了。」

精華 FAQ

  • 因薔琵颱風造成北市多處路樹倒塌，中山區清潔隊長王開武現場邀請他體驗搬運過程，蔣萬安當場答應，換上裝備後與清潔隊一起清理樹枝。

  • 畫面曝光後，綠營側翼與青鳥批評他干擾基層搬樹枝、疑似擺拍作秀，認為這樣的互動讓災後復原現場變成政治表演，因此引發爭議。

  • 王開武在蔣萬安臉書留言，表示因自己的邀請讓市長承受負面報導，感到內疚、難過；蔣萬安則回覆請他不要自責，強調他沒有做錯任何事。

蔣萬安

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