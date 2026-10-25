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黑白集／寧可錯放…颱風假政治學 失準無妨

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台灣的颱風假政治學，國際媒體都好奇。圖為薔琵襲台屏東縣放颱風假，屏東市出大太陽。...
台灣的颱風假政治學，國際媒體都好奇。圖為薔琵襲台屏東縣放颱風假，屏東市出大太陽。（記者劉星君／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

本文指出台灣颱風假常帶有政治學色彩，縣市首長為避免承擔不放的責難，常寧可錯放；但颱風假本質仍應回歸災防與人民安全。

中颱薔琵選前一個月襲台，除金門外各縣市皆放颱風假，逾半縣市還連放兩天。這種現象連美國紐約時報都感好奇、報導學者研究指「可能決定地方首長能否連任成功」。颱風假政治學，顯非臆想。

日本並無官方統一宣布的颱風假，兩年前也有日媒專題報導台灣的颱風假政治學，並點出兩個殊堪玩味的現象：一是連鎖反應，即一旦有縣市長宣布放颱風假，隔鄰縣市長多會「跟風」；二是若尚未宣布，縣市長臉書就會遭刷爆，一如此次原本不放卻在清晨緊急宣布停班停課的台東。

由於制度使然，縣市長會因颱風假決策是否「明快、正確」，而獲褒貶。賴總統就是顯例，他任台南市長時曾因宣布不放、颱風威力也不如預期獲封「賴神」；但隔年颱風原不放假卻因豪雨臨時宣布放半天，而跌落神壇變「賴半天」。

學者指出選舉年放颱風假機率可能增加三成一，顯示宣布放假卻失準的過錯，小於宣布不放卻失準的責難；就像這次高雄、屏東的「風和日麗假」，雖被網酸是「選舉假」，但多數民眾小確幸在手，也懶得跟縣市長去算失準帳。

說到底，颱風假的真義是以少許經濟損失保全民平安的災防假。至於是否該為股市多交易一天而讓從業人員「曝險」？除了攸關是否修習颱風假政治學，也取決於是否有體恤人民之心。（轉載自聯合報）

精華 FAQ

  • 因為縣市長是否放颱風假，常被民眾和媒體視為決策能力的考驗，甚至可能影響連任觀感；文章也提到選舉年放假的機率會上升，顯示決策不只是天候判斷，也牽涉政治風險。

  • 一是有縣市先宣布放假後，鄰近縣市常會跟著宣布；二是若遲遲未宣布，縣市長的社群頁面容易被民眾留言刷爆。這些現象反映民眾期待快速明確的決策，也加重首長壓力。

  • 作者認為颱風假不是單純的便利措施，而是以少許經濟損失換取民眾安全的災防假。是否放假不應只看股市或選舉得失，而應回到是否真正體恤人民、降低風險的角度來判斷。

日本

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