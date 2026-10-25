蔣萬安提前處理危樹挨批 颱風還公道 藍委：洋流變亂流

薔琵颱風帶來強風豪雨，北市府提前處理危樹，幸未傳出重大災情。（記者胡經周／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 薔琵颱風來襲後台北災情浮現，國民黨立委藉此稱蔣萬安提前修樹與坐鎮防災獲證明，也反批綠營與參選人忙選舉、炒作風災。

薔琵颱風襲台造成台北市路樹傾倒等災情，國民黨 籍台北市立委均肯定市府提前修樹並迅速救災，強調颱風不僅還台北市長蔣萬安 公道，更打破綠營「亂砍樹」的造謠抹黑；此外，天災當前，蔣萬安暫停競選坐鎮防災，綠營卻忙著跑行程、宣傳與歡送，兩者高下立見。

國民黨立委賴士葆說，這次颱風還了蔣萬安公道，之前綠營狂噴「蔣萬安亂砍樹」，但颱風一來，證明提前處理危老或生病的樹，才是真正保障民眾安全；之前綠營和洋流的胡亂政治操作，罔顧市民安全。

國民黨立委王鴻薇表示，市府已盡力處理危及安全的樹木，雖有漏網之魚，幸好無重大災害。樹木健康影響環境、市民安危，需專業評鑑，但數月來有許多造謠，已產生對台北市民的危害，里長也認為輿論操作影響正常樹木處理。

王鴻薇表示，此次颱風天，民進黨台北市長參選人沈伯洋宣傳自己的文宣刊物，跑去論壇幫自己造勢。台北市的風災與防災，彷彿跟沈伯洋無關；此外，僑委會前委員長徐佳青再爆爭議；這個颱風天，沈伯洋跑選舉，徐佳青歡送會，沈伯洋競選總幹事、民進黨立委吳思瑤發專輯，洋流遇到颱風變亂流。

國民黨立委李彥秀說，薔琵颱風侵台前，蔣萬安暫停選舉活動，全力投入防災工作，相較沈伯洋跑行程、綠委聽專輯看網站，天災考驗就如照妖鏡，誰是全力拚防災，誰是作秀拚選舉，高下立見。

此外，薔琵颱風造成農損，國民黨立法院黨團總召傅崐萁昨要求行政院立即啟動紓困，並將老農津貼調升至每月1.5萬元（台幣，下同）；民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄表示，救災的速度，要跟得上農民的焦急，地方加速查報、中央迅速審認，讓農民盡早獲取協助，但是，在野黨提出加碼老農津貼，不能只是選前往上加碼，卻把兌現承諾的責任全部交給政府。