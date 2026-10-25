我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／共餐不用公筷 華人胃癌大增

公筷公匙上陣 讓幽門桿菌下桌 聚餐更安心

蔣萬安提前處理危樹挨批 颱風還公道 藍委：洋流變亂流

記者屈彥辰／台北25日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
薔琵颱風帶來強風豪雨，北市府提前處理危樹，幸未傳出重大災情。（記者胡經周／攝影）
薔琵颱風帶來強風豪雨，北市府提前處理危樹，幸未傳出重大災情。（記者胡經周／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

薔琵颱風來襲後台北災情浮現，國民黨立委藉此稱蔣萬安提前修樹與坐鎮防災獲證明，也反批綠營與參選人忙選舉、炒作風災。

薔琵颱風襲台造成台北市路樹傾倒等災情，國民黨籍台北市立委均肯定市府提前修樹並迅速救災，強調颱風不僅還台北市長蔣萬安公道，更打破綠營「亂砍樹」的造謠抹黑；此外，天災當前，蔣萬安暫停競選坐鎮防災，綠營卻忙著跑行程、宣傳與歡送，兩者高下立見。

國民黨立委賴士葆說，這次颱風還了蔣萬安公道，之前綠營狂噴「蔣萬安亂砍樹」，但颱風一來，證明提前處理危老或生病的樹，才是真正保障民眾安全；之前綠營和洋流的胡亂政治操作，罔顧市民安全。

國民黨立委王鴻薇表示，市府已盡力處理危及安全的樹木，雖有漏網之魚，幸好無重大災害。樹木健康影響環境、市民安危，需專業評鑑，但數月來有許多造謠，已產生對台北市民的危害，里長也認為輿論操作影響正常樹木處理。

王鴻薇表示，此次颱風天，民進黨台北市長參選人沈伯洋宣傳自己的文宣刊物，跑去論壇幫自己造勢。台北市的風災與防災，彷彿跟沈伯洋無關；此外，僑委會前委員長徐佳青再爆爭議；這個颱風天，沈伯洋跑選舉，徐佳青歡送會，沈伯洋競選總幹事、民進黨立委吳思瑤發專輯，洋流遇到颱風變亂流。

國民黨立委李彥秀說，薔琵颱風侵台前，蔣萬安暫停選舉活動，全力投入防災工作，相較沈伯洋跑行程、綠委聽專輯看網站，天災考驗就如照妖鏡，誰是全力拚防災，誰是作秀拚選舉，高下立見。

此外，薔琵颱風造成農損，國民黨立法院黨團總召傅崐萁昨要求行政院立即啟動紓困，並將老農津貼調升至每月1.5萬元（台幣，下同）；民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄表示，救災的速度，要跟得上農民的焦急，地方加速查報、中央迅速審認，讓農民盡早獲取協助，但是，在野黨提出加碼老農津貼，不能只是選前往上加碼，卻把兌現承諾的責任全部交給政府。

精華 FAQ

  • 他們認為颱風造成路樹倒伏，正好證明市府提前處理危老或病樹是正確作法，能降低災害風險，也替蔣萬安先前遭批「亂砍樹」的說法翻案。

  • 藍委指控綠營在天災期間仍忙於跑行程、宣傳與造勢，未把重點放在防災救災，並以此對比蔣萬安暫停選舉活動、專心坐鎮防災的表現。

  • 文末提到颱風造成農損後，傅崐萁要求行政院立即啟動紓困並調升老農津貼；莊瑞雄則主張地方加速查報、中央迅速審認，讓農民盡快獲得協助。

國民黨 蔣萬安

上一則

黑白集／寧可錯放…颱風假政治學 失準無妨

下一則

北市風雨釀災…蔣萬安受邀搬樹綠譏擺拍 藍：沈伯洋會拒絕？

延伸閱讀

颱風來襲 蔣萬安暫停選務 日跑6地勘災獲讚

颱風來襲 蔣萬安暫停選務 日跑6地勘災獲讚
沈伯洋提颱風假與股市脫鉤 藍營酸出洋相 蔣萬安競辦：搞錯權責

沈伯洋提颱風假與股市脫鉤 藍營酸出洋相 蔣萬安競辦：搞錯權責
姊弟聯手 盧秀燕任蔣萬安競總主委 沈伯洋：盧非常強大

姊弟聯手 盧秀燕任蔣萬安競總主委 沈伯洋：盧非常強大
台北市長民調／蔣萬安大幅落後 藍酸：沈伯洋、蘇巧慧快辭立委展決心

台北市長民調／蔣萬安大幅落後 藍酸：沈伯洋、蘇巧慧快辭立委展決心

熱門新聞

中國國台辦發言人張晗21日主持記者會。(記者陳湘瑾／攝影)

中生PO文「小小賴清德拿下」遭移民署驅逐 國台辦回應了

2026-10-21 16:50
曾馨瑩（右）陪郭台銘出席重要場合。（取材自Instagram）

郭台銘、曾馨瑩爆夫妻各過各 球友痴纏2年 夫妻心結未解

2026-10-18 21:35
中華稀有姓氏文化交流協會今在台中成立。圖／台中市政府提供

台灣稀有姓氏揭密 「益」、「第五」…他最常被問令狐沖

2026-10-17 16:56
台北市長蔣萬安(左)、民進黨台北市長參選人沈伯洋。(聯合報系資料照)

台北市長誰當選？命理師看面相：本命年這人小贏

2026-10-21 23:40
立法院前院長王金平。(本報系資料照)

蔣萬安民調被沈伯洋反超17% 王金平：我想像不到

2026-10-20 09:07
在《逐玉》裡飾演「武安侯」的中國男星張凌赫，近日申請來台舉辦觀眾見面會等交流活動，遭陸委會拒絕。圖為張凌赫6月現身第18屆海峽論壇大會。記者陳宥菘／攝影

張凌赫赴台申請遭拒 陸委會：他曾多次PO文貶損台灣地位

2026-10-21 11:13

超人氣

更多 >
中國外送員閃婚美國幼教師 如今準備離婚 1原因走不下去

中國外送員閃婚美國幼教師 如今準備離婚 1原因走不下去
金正恩結束閃電訪中 分析：盼北京加速兌現承諾

金正恩結束閃電訪中 分析：盼北京加速兌現承諾
演活「慶餘年」等經典角色 戲骨畢彥君搭公車被認出 贏得熱烈掌聲

演活「慶餘年」等經典角色 戲骨畢彥君搭公車被認出 贏得熱烈掌聲
資深玉女歌手驚爆紐約遭5男挾持 拖行掏槍逼陪睡 身份曝光崩潰了

資深玉女歌手驚爆紐約遭5男挾持 拖行掏槍逼陪睡 身份曝光崩潰了
資產超50萬元 退休後花錢卻過不了這關

資產超50萬元 退休後花錢卻過不了這關