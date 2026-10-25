北市風雨釀災…蔣萬安受邀搬樹綠譏擺拍 藍：沈伯洋會拒絕？

薔琵颱風襲台，台北市中山區建國北路二段路樹斷裂倒塌，台北市長蔣萬安（右）24日前往視察災情，並與現場人員一起清理倒塌的路樹。（記者胡經周／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 北市受颱風薔琵影響災情擴大，蔣萬安連夜坐鎮並視察救災，卻因搬樹枝遭批作秀；藍營與清潔隊員則出面替他澄清，沈伯洋則推市政創新座談形成對照。

受中度颱風「薔琵」影響，北市狂風暴雨釀災。台北市長蔣萬安 前晩起漏夜鎮守夜宿北市災害應變中心，關注災情回報與救災進度，他感謝同仁辛勞付出，讓城市運作以最快速度回到正軌；昨天視察中山區災情時，蔣萬安換上裝備與清潔隊員一同搬運樹枝，卻遭網路攻擊，不只清潔隊長王開武出面澄清，人在現場的國民黨北市議員柳采葳也說，如果換成民進黨市長參選人沈伯洋 受邀搬樹，沈會拒絕嗎？

隨著風雨威力不斷加大，前晚到昨天清晨市府通報案件從數百件飆升到上千件。網友稱通報大樹傾倒後，僅8分鐘即有人趕到處理。市府統計，昨停電集中在士林、北投、文山及中山4區，市府已協調台電啟動跨區支援全力搶修；颱風威脅減弱後，市府動員近5千人次巡清溝渠及路面。

蔣萬安肯定基層努力，強調精準調度流程與迅速派工，是提升救災效率關鍵，未來將持續檢視流程，加速市容復原。針對日前修剪樹木引發爭議，他強調「對的事情要堅持」。

蔣萬安昨前往視察災情，應中山區清潔隊長王開武邀請，他換上裝備、戴上防穿刺手套，與清潔隊員一同搬運樹枝，遭綠營側翼和青鳥諷蔣萬安「干擾基層，搬樹枝擺拍」。

王開武還原現場說，他當時感受到蔣萬安很關心基層裝備與體力負荷，才邀請蔣體驗樹幹重量與基層辛勞，對蔣的美意遭政治解讀感到相當遺憾；晚間他在蔣臉書留言表達內疚與不捨。

人在現場的國民黨北市議員柳采葳說，當時王開武主動問蔣萬安「要不要一起幫忙搬樹」，蔣一口答應，這是基層互助；綠營在颱風前罵砍樹，颱風後酸搬樹；如果換成沈伯洋受邀搬樹，沈會拒絕嗎？如果不會，那為什麼蔣萬安要被諷刺？

議員詹為元也說，蔣萬安默默做事，大家嫌蔣不懂得行銷，高調又被嫌作秀；青鳥側翼與其在家裡舒服看電視打電腦酸蔣萬安，不如出門救災。

沈伯洋則在線上舉辦「市政Debug松」座談會，並成立台北程式工作組，邀請工程師發揮專業，為市政難題提出創新解方，吸引逾2萬人觀看。沈表示，未來期盼藉由成立「台北研究院」，推動法規對接、資安維護及資料整合，並選定場域試辦，讓創新構想有機會實際應用於市政治理。

沈伯洋說，目前北市面臨的最大問題是缺乏完善的基礎設施，應先成立台北研究院，再逐步推動法規對接、資訊安全保障及資料整合，並選定場域進行試辦。未來若相關專案在台北成功落實，也能將成果分享給其他城市使用，提升台北的城市光榮感。