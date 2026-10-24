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另有重用？白再揭僑委會邀徐佳青參與會議

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115年僑務委員會議22日晚間舉行惜別晚宴，已卸任的徐佳青（右三）也出席活動並上...
115年僑務委員會議22日晚間舉行惜別晚宴，已卸任的徐佳青（右三）也出席活動並上台敬酒。(取自僑委會官網)

AI摘要

文章摘要整理：

僑委會圓山晚宴因邀前委員長徐佳青出席並安排慶生、致詞與影片等環節，引發白營質疑濫用公帑與護航爭議，僑委會則稱是僑務委員連署邀請並反控抹黑。

僑委會在圓山飯店舉辦的晚宴，被質疑成前委員長徐佳青的慶生會與惜別會。白營連日爆料，徐佳青除參加晚宴，僑委會還一度規畫邀請徐參加僑務會議，但因高層有意見才取消。民眾黨立院黨團主任陳智菡質疑，為貪汙者護航是不是代委員長李妍慧下令主導？僑委會昨回應，徐佳青是僑務委員連署邀請，並揚言將對誤導大眾特定人士蒐證提告，部分僑務委員今出面反駁指控。

僑委會從10月20日起至23日於圓山飯店舉辦僑務委員會議，邀請全球各地173位僑務委員返台參加；僑委會22日晚間為返國僑胞舉行惜別晚宴，在場人士指出，惜別晚宴大約兩個小時，徐坐在主桌全程與會；其中徐上台講話、播放「佳績」影片、贈送生日花束和上台唱歌等，就超過30分鐘以上。

據透露，李姸慧致詞時提到，這陣子有關僑委會的爭議，主要是有心人士抹黑和選舉操作，22日當天剛好就是「佳青姐」的生日，祝她生日快樂，僑委會專門製作徐佳青過去6年的「佳績」影片，請大家觀賞。

另一名在場人士透露，總統府副秘書長何志偉當晚也到場參加晚宴，並為徐佳青獻唱生日快樂歌為賀禮。徐佳青致詞時說「後會有期」，兩人一唱一和，也引發與會人士猜測徐佳青將「另有重用」。

陳智菡指出，徐佳青因涉相關爭議請辭，案件仍待調查中，僑委會卻在耗資1342萬元舉辦的僑務會議及晚宴中，安排這名涉嫌貪瀆的前委員長出席，令人難以接受。

旅法僑務委員薛雅俶在個人臉書強調，邀請徐佳青參加晚宴是僑務委員們的提案，接二連三攻擊徐佳青，即使徐辭職都還可以繼續抹黑造謠，是有意為之的認知作戰，要讓民眾不信任政府、影響投票結果。

「拿公帑為徐佳青慶生，更是天大的笑話。」薛雅俶說，是僑務委員們提案邀請徐佳青來參加惜別晚宴，大家一起工作這麼多年，難得所有委員回國齊聚一堂，有機會當面道謝與祝福；當天送徐佳青和李姸慧的花和卡片，是另一位美國僑務委員自費準備，沒動用公帑；買花的想法還是前一晚臨時想到，沒有預謀。

不過，僑委會的說明似乎無法平息爭議。陳智菡指出，據瞭解，僑委會原本不只晚宴邀請徐佳青，最早還安排徐佳青「前委員長」參與僑務委員會議，更為其安排專屬座位；僑委會將座位表「向上呈報」後，因無前例可循、高層有意見才取消，李妍慧卻仍動用晚宴為徐佳青歌功頌德，出了事再以「僑界連署」試圖甩鍋、撇清責任，毫無擔當，還想濫用司法資源喊告，實在可笑。

精華 FAQ

  • 因晚宴中徐佳青坐主桌、上台致詞、播放「佳績」影片、收到生日花束並唱歌，整體流程超過30分鐘，且當晚剛好是她生日，因此被外界批評像慶生會而非單純惜別晚宴。

  • 陳智菡指稱，徐佳青涉相關爭議請辭且案件仍在調查中，僑委會卻在耗資1342萬元的會議與晚宴中安排她出席，甚至傳出原本還要讓她參與會議並設專屬座位，質疑決策不當。

  • 僑委會表示徐佳青是由僑務委員連署邀請，並揚言對誤導大眾者蒐證提告；部分僑務委員也反駁，強調是委員提案致意，花束與卡片由僑委自費準備，並非動用公帑。

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