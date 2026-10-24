專家之眼／選戰看聲量 市政看能耐

颱風來襲時，縣市政府勘災、防災及停班停課決策，也成為選戰攻防焦點。選舉可以熱鬧，民眾更在意的卻是：誰能讓城市在風雨中安全運作，讓大家安居樂業。（聯合報系資料照）

AI摘要 文章摘要整理： 本文強調選舉應檢驗候選人的治理能力與政策可行性，尤其颱風防災、停班停課與市政成效比聲量更重要，司法與行政也須保持中立。

台灣雙北市長選戰升溫，颱風來襲時，市府勘災、防災及停班停課決策，也成為選戰攻防焦點。選舉可以熱鬧，市民更在意的卻是：誰能讓城市在風雨中安全運作，讓大家安居樂業。

選舉是選賢與能，讓有治理能力的人為民服務。候選人相互檢驗政績，本是民主政治的一環。現任者有施政紀錄可供檢視，做得好是政績，做不好也可能成為包袱；成績不能只挑有利的說，問題也不能靠口號帶過。選民應看建設是否到位、交通是否改善、災害應變是否周全，而非只聽誰的聲量大。

颱風假尤其考驗城市治理。是否停班停課，應以氣象預報、各地風雨及交通風險為依據，而非政治氣氛或社群聲浪。市長親自勘災，既是掌握現場，也是履行職責；更重要的是災前整備是否落實、災中應變是否迅速、災後復原是否有效。這些細節，比穿著雨衣拍了多少照片，更能檢驗治理能力。建議建立公開的防災決策紀錄，讓市民不只看到勘災畫面，也能檢驗施政成效。

選戰攻防難免，但不能以抹黑取代政見。檢視候選人的身家、DNA，甚至子女獎學金，究竟與市政能力有多少關係？涉及公眾利益的財務往來，當然應接受檢驗。無論是候選人家屬企業與中國大陸的經貿往來，或家屬任職企業取得政府投資及補助，相關交易性質、審查程序及有無利益衝突，都應以相同標準檢驗。選民需要事實，不需要影射；涉及公共利益的問題不應迴避，也不能未經查證便妄下結論。

真正值得檢視的，是候選人的政策主張與價值選擇。無論過去對毒品除罪化、死刑存廢的看法，或颱風天股市是否開盤的主張，都涉及公共安全、社會秩序與經濟運作，應說明理由及配套。尤其股市開盤屬全國性議題，並非單一城市能決定。提出政見，不能只有創意，更要交代權責、成本及可行性，避免把全國議題當成地方選戰口號。

選舉期間，司法與行政機關更應嚴守中立。政府不得利用職權或公帑為特定立場宣傳，司法辦案也不能因政治顏色而有不同標準。近期吳子嘉遭檢調搜索，引發外界對司法中立及偵查時機的質疑；部分舊案若於選前重新偵辦，也應說明法律依據及程序正當性。司法固應依法查辦不法，但搜索、傳喚等偵查作為，仍須符合必要性與比例原則。境外勢力介選亦應憑證據認定、依法處理，不能成為攻擊對手的萬用標籤。司法不分藍綠，辦案不看顏色，才能維護人民信任。

選戰聲勢可以形成洋流，帶動輿論風向；但政見若缺乏事實依據，聲量再大，也可能出洋相。洋流縱然洶湧，未必擋得住席捲而來的旋風；聲勢能否化為選票，終究要接受選民檢驗。民調反映一時聲勢，選票才是最後決定；選民看的是政績、政策、誠信與治理能力。選舉不是比誰罵得兇、誰曝光多，而是選出能解決問題的人。會選舉，不等於會治理；能否讓市民在風雨中安心，才是首都市長最實在的考題。