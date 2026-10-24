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追加預算 在野傾向中油增資全刪「夾帶明年後508億 今年不宜列」

記者王小萌／台北24日電
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行政院提出的追加預算案中，擬撥2338億台幣增資中油，遭在野黨立委鎖定刪除。(記...
行政院提出的追加預算案中，擬撥2338億台幣增資中油，遭在野黨立委鎖定刪除。(記者黃義書／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

行政院追加預算案引發在野黨質疑，尤其中油增資與中油、台電撥補用途未明，預算中心也認為其中508億元不宜提前編列。

行政院提出6076億元(台幣，下同)追加預算案，要求立法院11月底前完成審查，否則軍公教加薪及社福加碼恐無法回溯發放。在野黨傾向全數刪除中油增資案，其餘中油、台電補貼則要求行政院說明用途及計算依據。立法院預算中心也指出，中油增資案有508億元屬明年度以後的經費需求，不宜提前編入今年預算。

立法院原定昨天邀請行政院長卓榮泰報告追加預算案，但受颱風影響取消，後續將另行協商報告時間，財政委員會原訂28、29日舉行的聯席審查也順延。

行政院以軍公教加薪、老農津貼等福利法案為由，盼立法院加速審查。在野黨雖主張嚴格把關，也考量審查進度與政治攻防，避免遭指控拖延預算，成為選戰攻擊把柄。

國民黨立院黨團首席副書記長洪孟楷表示，在野黨先前同意卓榮泰赴立法院報告，已展現盡速審查的態度，但追加預算中有4000多億元用於中油、台電撥補，是否涉及阿拉斯加天然氣投資，行政部門尚未清楚說明；約1500億元國防預算究竟用於軍購或商購，也有待釐清。

有立委指出，中油補貼是否用於填補虧損、國防部無人機採購是否與既有統籌計畫重複，都須進一步查明。考量大幅刪減細項可能被操作成「擋預算」，在野黨目前傾向先要求行政院說明，並全數刪除中油增資；中油、台電補貼則視用途及計算依據，再決定是否部分放行。

立法院預算中心報告指出，行政院此次編列約2338億元增資中油，主要用於天然氣穩定供應建設，包括新建、擴建7座天然氣接收站及3項天然氣供輸系統。不過，相關計畫截至今年的經費需求約1830億元，增資金額多出的508億元，屬明年度以後所需經費，應循後續年度預算程序編列，不宜提前納入今年追加預算。

報告並指出，政府應參考中油、台電近期營運實績，核實評估政策因素造成的損益影響，釐清補助金額估算依據、撥補原則及後續財務控管措施，確保公帑合理運用。

精華 FAQ

  • 在野黨目前傾向先把中油增資案全數刪除，並要求行政院先說明補助用途、計算依據與財務控管方式，再決定是否放行其他相關項目。

  • 預算中心指出，這次增資約2338億元中，有508億元屬明年度以後的經費需求，應依後續年度預算程序編列，不應提前納入今年追加預算。

  • 行政院表示，追加預算涉及軍公教加薪、老農津貼等社福加碼，若立法院未能在11月底前完成審查，相關加碼措施可能無法回溯發放，影響實際受益者。

卓榮泰

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